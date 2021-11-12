Остров сокровищ. Мальта – Хорватия 1:7. Обзор матча отбора на ЧМ-2022 и видео голов

Потеря очков означала бы для хорватов выход на Мундиаль через стыковые матчи. Естественно, команда Далича не хотела такого сценария и сходу взялась за дело. Давление более статусных гостей было очень высоким, хозяева практически ничего не могли поделать с высоким классом хорватов. Победа оставляет Модрича и компанию в борьбе за прямой билет на ЧМ-2022.

Смотрите видеообзор матча отбора на ЧМ-2022 между Мальтой и Хорватией.

Та-Кали. "Национальный".

Мальта – Хорватия 1:7

Голы: Брозович (31, автогол) – Перишич (6), Чалета-Цар (22), Пашалич (39), Модрич (45+1), Майер (47, 64), Крамарич (53)