Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осталось узнать одного участника. Список участников финальной части ЧМ 2022 (обновляется)
ЧМ без Украины
В ноябре и декабре 2022 года в Катаре состоится 22-й Чемпионат мира. По состоянию на 13 июня 2022 года известно уже 31 сборную, которая сыграет в финальной части.
Заметим, что до завершения всего отбора осталось сыграть один поединок, он запланированы на 14 июня. Последнего победителя квалификации между собой должны определить представители Северной/Центральной Америки и Океании - Коста-Рика и Новая Зеландия. Соперники определят лучшего в противостоянии из одного матча на нейтральном поле в Дохе.
Добавим, что
Список участников Чемпионата Мира 2022
|Участник
|Континент
|Участие по счету
|Высшее достижение
|Катар
|Азия
|Дебют
|-//-
|Дания
|Европа
|Шестое
|Четвертьфинал (1998)
|Германия
|Европа
|20-е*
|Чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)
|Бразилия
|Южная Америка
|22-е
|Чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
|Франция
|Европа
|16-е
|Чемпион (1998, 2018)
|Бельгия
|Европа
|14-е
|Третье место (2018)
|Хорватия
|Европа
|6-е
|Финалист (2018)
|Испания
|Европа
|16-е
|Чемпион (2010)
|Сербия
|Европа
|3-е
|Групповой этап (2010, 2018)
|Англия
|Европа
|16-е
|Чемпион (1966)
|Швейцария
|Европа
|11-е
|Четвертьфинал (1934, 1938, 1954)
|Нидерланды
|Европа
|11-е
|Финалист (1974, 1978, 2010)
|Аргентина
|Южная Америка
|18-е
|Чемпион (1978, 1986)
|Иран
|Азия
|6-е
|Групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)
|Южная Корея
|Азия
|11-е
|Четвёртое место (2002)
|Япония
|Азия
|7-е
|1/8 финала (2002, 2010, 2018)
|Саудовская Аравия
|Азия
|6-е
|1/8 финала (1994)
|Эквадор
|Южная Америка
|4-е
|1/8 финала (2006)
|Уругвай
|Южная Америка
|14-е
|Чемпион (1930, 1950)
|Канада
|Северная Америка
|2-е
|Групповой этап (1986)
|Гана
|Африка
|4-е
|Четвертьфинал (2010)
|Сенегал
|Африка
|3-е
|Четвертьфинал (2002)
|Португалия
|Европа
|8-е
|Третье место (1966)
|Польша
|Европа
|9-е
|Третье место (1974, 1982)
|Камерун
|Африка
|8-е
|1/4 финала (1990)
|Тунис
|Африка
|6-е
|Групповой этап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)
|Марокко
|Африка
|6-е
|1/8 финала (1986)
|Мексика
|Северная Америка
|16-е
|1/4 финала (1970, 1986)
|США
|Северная Америка
|10-е
|Третье место (1930)
|Уэльс
|Европа
|2-е
|1/4 финала (1958)
|Австралия
|Азия
|6-е
|1/8 финала (2006)
* - во внимание принимаются участия в ЧМ как объединенной Германии, так и сборной ФРГ (Западной Германии) в период с 1950-го по 1990-й
Популярное сейчас
- Минобороны: Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова
- В Херсоне партизаны объявили охоту на коллаборанта, получившего высокий пост от россиян
- "Не буду плакать, я мужик". Бущан оригинально поблагодарил Пятова за годы в сборной
- Вратаря Кот-д’Ивуара отстранили от футбола на 18 месяцев
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество