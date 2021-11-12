Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)

В ноябре и декабре 2022 года в Катаре состоится 22-й Чемпионат мира. По состоянию на 12 ноября 2021-го известны уже четыре сборные, которые сыграют в финальной части. Это Катар как хозяин соревнований, Дания и Германия из Европы, а также Бразилия из Южной Америки.

В ближайшее время к ним присоединятся еще восемь сборных из Европы, где должен завершиться групповой этап. Еще три сборных из Старого Света будут определены в марте следующего года, когда состоится плей-офф отбора.

Добавим, что из Южной Америки на ЧМ выходят четыре сборных, команда, которая займет пятое место, сыграет в межконтинентальных стыковых матчах, в которых также примут участие по одному представителю от Азии, Северной Америки и Океании.

В Азии проходит третий этап отбора. Из двух групп в финальную часть выйдут по две лучшие сборные. Две третьих команды сыграют стыковой матч за право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

Северная Америка напрямую делегирует три сборных. В Африке отбор проходит в три этапа. Сейчас идет второй – команды разделены на десять групп по четыре сборные. Победитель каждой группы выходит в третий раунд, в котором будет сформировано пять пар. Победители этих пар и выйдут на ЧМ.

Список участников ЧМ-2022