Стали известны все участники ЧМ-2022

В ноябре и декабре 2022 года в Катаре состоится 22-й Чемпионат мира. Коста-Рика после победы над Новой Зеландией в межконтинентальном плей-офф стала последним участником финальной части турнира.

Добавим, что жеребьевка финального турнира состоялась 1-го апреля. Все 32 участника были поделены на четыре корзины согласно рейтингу ФИФА по состоянию на 31 марта, после чего были сформированы восемь групп.

Список участников Чемпионата Мира 2022

Участник Континент Участие по счету Высшее достижение Катар Азия Дебют -//- Дания Европа Шестое Четвертьфинал (1998) Германия Европа 20-е* Чемпион (1954, 1974, 1990, 2014) Бразилия Южная Америка 22-е Чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Франция Европа 16-е Чемпион (1998, 2018) Бельгия Европа 14-е Третье место (2018) Хорватия Европа 6-е Финалист (2018) Испания Европа 16-е Чемпион (2010) Сербия Европа 3-е Групповой этап (2010, 2018) Англия Европа 16-е Чемпион (1966) Швейцария Европа 11-е Четвертьфинал (1934, 1938, 1954) Нидерланды Европа 11-е Финалист (1974, 1978, 2010) Аргентина Южная Америка 18-е Чемпион (1978, 1986) Иран Азия 6-е Групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) Южная Корея Азия 11-е Четвёртое место (2002) Япония Азия 7-е 1/8 финала (2002, 2010, 2018) Саудовская Аравия Азия 6-е 1/8 финала (1994) Эквадор Южная Америка 4-е 1/8 финала (2006) Уругвай Южная Америка 14-е Чемпион (1930, 1950) Канада Северная Америка 2-е Групповой этап (1986) Гана Африка 4-е Четвертьфинал (2010) Сенегал Африка 3-е Четвертьфинал (2002) Португалия Европа 8-е Третье место (1966) Польша Европа 9-е Третье место (1974, 1982) Камерун Африка 8-е 1/4 финала (1990) Тунис Африка 6-е Групповой этап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018) Марокко Африка 6-е 1/8 финала (1986) Мексика Северная Америка 16-е 1/4 финала (1970, 1986) США Северная Америка 10-е Третье место (1930) Уэльс Европа 2-е 1/4 финала (1958) Австралия Азия 6-е 1/8 финала (2006) Коста-Рика Северная Америка 6-е 1/4 финала (2014)