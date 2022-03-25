Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)

В ноябре и декабре 2022 года в Катаре состоится 22-й Чемпионат мира. По состоянию на 25 марта 2022-го известны уже 19 сборных, которые сыграют в финальной части.

Заметим, что в марте еще трое участников Мундиаля должна была определить Европа. Но из-за нападения россии на Украину матч сине-желтых против Шотландии был перенесен на июнь.

Добавим, что из Южной Америки на ЧМ вышли четыре сборных, команда, которая займет пятое место, сыграет в межконтинентальных стыковых матчах, в которых также примут участие по одному представителю от Азии, Северной Америки и Океании.

В Азии проходит третий этап отбора. Из двух групп в финальную часть уже вышли по две лучшие сборные. Две третьих команды сыграют стыковой матч за право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

Северная Америка напрямую делегирует три сборных. В Африке отбор проходит в три этапа. В марте состоится третий - сформировано пять пар, победители которых и выйдут на ЧМ.

Список участников ЧМ-2022

Участник Континент Участие по счету Высшее достижение Катар Азия Дебют -//- Дания Европа Шестое Четвертьфинал (1998) Германия Европа 20-е* Чемпион (1954, 1974, 1990, 2014) Бразилия Южная Америка 22-е Чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Франция Европа 16-е Чемпион (1998, 2018) Бельгия Европа 14-е Третье место (2018) Хорватия Европа 6-е Финалист (2018) Испания Европа 16-е Чемпион (2010) Сербия Европа 3-е Групповой этап (2010, 2018) Англия Европа 16-е Чемпион (1966) Швейцария Европа 11-е Четвертьфинал (1934, 1938, 1954) Нидерланды Европа 11-е Финалист (1974, 1978, 2010) Аргентина Южная Америка 18-е Чемпион (1978, 1986) Иран Азия 6-е Групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) Южная Корея Азия 11-е Четвёртое место (2002) Япония Азия 7-е 1/8 финала (2002, 2010, 2018) Саудовская Аравия Азия 6-е 1/8 финала (1994) Эквадор Южная Америка 4-е 1/8 финала (2006) Уругвай Южная Америка 14-е Чемпион (1930, 1950)