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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(21 голосов)

Уже известны 19 участников

Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)

UA-Футбол
Новина українською

В ноябре и декабре 2022 года в Катаре состоится 22-й Чемпионат мира. По состоянию на 25 марта 2022-го известны уже 19 сборных, которые сыграют в финальной части.

Заметим, что в марте еще трое участников Мундиаля должна была определить Европа. Но из-за нападения россии на Украину матч сине-желтых против Шотландии был перенесен на июнь.

Добавим, что из Южной Америки на ЧМ вышли четыре сборных, команда, которая займет пятое место, сыграет в межконтинентальных стыковых матчах, в которых также примут участие по одному представителю от Азии, Северной Америки и Океании.

В Азии проходит третий этап отбора. Из двух групп в финальную часть уже вышли по две лучшие сборные. Две третьих команды сыграют стыковой матч за право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

Северная Америка напрямую делегирует три сборных. В Африке отбор проходит в три этапа. В марте состоится третий - сформировано пять пар, победители которых и выйдут на ЧМ.

Список участников ЧМ-2022

Участник Континент Участие по счету Высшее достижение
Катар Азия Дебют -//-
Дания Европа Шестое Четвертьфинал (1998)
Германия Европа 20-е* Чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)
Бразилия Южная Америка 22-е Чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Франция Европа 16-е Чемпион (1998, 2018)
Бельгия Европа 14-е Третье место (2018)
Хорватия Европа 6-е Финалист (2018)
Испания Европа 16-е Чемпион (2010)
Сербия Европа 3-е Групповой этап (2010, 2018)
Англия Европа 16-е Чемпион (1966)
Швейцария Европа 11-е Четвертьфинал (1934, 1938, 1954)
Нидерланды Европа 11-е Финалист (1974, 1978, 2010)
Аргентина Южная Америка 18-е Чемпион (1978, 1986)
Иран Азия 6-е Групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)
Южная Корея Азия 11-е Четвёртое место (2002)
Япония Азия 7-е 1/8 финала (2002, 2010, 2018)
Саудовская Аравия Азия 6-е 1/8 финала (1994)
Эквадор Южная Америка 4-е 1/8 финала (2006)
Уругвай Южная Америка 14-е Чемпион (1930, 1950)

* - во внимание принимаются участия в ЧМ как объединенной Германии, так и сборной ФРГ (Западной Германии) в период с 1950-го по 1990-й

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В статье: Германия Бразилия Англия Аргентина Франция Катар Уругвай Чемпионат мира 2022 отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (16)
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Spokoyno (Київ)
25.03.2022 в 13:14
Південна Корея - четверте місце 2022 А хто чемпіон?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2022 в 12:02
Адміни, реально багато помилок. Ретельно перевіряйте те, що викладаєте.
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+1
0
GELO88 (киев)
04.02.2022 в 13:10
Из хронологии следует - Чемпионом станет Бразилия.
Ответить
0
0
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
02.02.2022 в 08:44
Нидерланды - Финалист (1974, 1978, 2010) Мне их даже немного жалко
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
15.11.2021 в 23:53
мы с болгарами мучались а швейцарцы им накатали 4-0
Ответить
+1
-4
vlotko (Броди)
16.11.2021 в 19:50
Так нам 3 не зарахували. (сміюся)
Ответить
+1
0
Hotblooded (Днепропетровск)
15.11.2021 в 12:21
Испания - Чемпион (2010)
Ответить
+2
-1
ГенриВол (Волочиськ)
15.11.2021 в 09:22
Замість одної Югославії вийшли вже Сербія, Хорватія, ну і вже Македонія в стиках
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+2
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.11.2021 в 05:48
Черным по белому написано: Хорватия ( от Европы) принимает 6-е участие в Чемпионате Мира. Была финалистом ЧМ-2018.
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+2
-2
Djon (Киев)
15.11.2021 в 08:49
Щоб ти розумів: спочатку було вказано тільки досягення 1998 року, а про участь у фіналі 2018 редакція не написала, а вже потім було внесено виправлення. А зараз, розумнику, так, чорним по білому.
Ответить
+2
0
Djon (Киев)
14.11.2021 в 20:21
Да всі помітили, що Хоравтія 6 разів грала у турнирі. Писали про інше.
Ответить
+1
-1
Angedonik (Полтава)
14.11.2021 в 18:13
Хорватия Европа 6-е Третье место (1998) А второе место в 2018 не считается?
Ответить
+1
-3
Djon (Киев)
14.11.2021 в 18:24
Забули. Теж саме хотів написати.
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2021 в 18:59
Аби ви уважно читали то помітили б що 6 це кількість участь у фінальних турнірах ЧС.
+4
-1
Maryan (Lviv)
15.11.2021 в 08:23
В графі досягнення, написано фіналіст, це і є друге місце))
Ответить
0
-1
Djon (Киев)
15.11.2021 в 08:51
Щоб ти розумів: спочатку було вказано тільки досягення 1998 року, а про участь у фіналі 2018 редакція не написала, а вже потім було внесено виправлення. Ти, розумнику, насправді думаєшь, що усі такі дурні, що не знають, що фіналіст це є 2 місце?
+1
0

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