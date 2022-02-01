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Южная Корея вышла на ЧМ. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
Уже известны 15 участников
В ноябре и декабре 2022 года в Катаре состоится 22-й Чемпионат мира. По состоянию на 27 января 2022-го известны уже 14 сборных, которые сыграют в финальной части.
Напомним, что в марте еще троих участников Мундиаля определит Европа. Среди участников плей-офф и сборная Украины.
Добавим, что из Южной Америки на ЧМ выходят четыре сборных, команда, которая займет пятое место, сыграет в межконтинентальных стыковых матчах, в которых также примут участие по одному представителю от Азии, Северной Америки и Океании.
В Азии проходит третий этап отбора. Из двух групп в финальную часть выйдут по две лучшие сборные. Две третьих команды сыграют стыковой матч за право сыграть в межконтинентальном плей-офф.
Северная Америка напрямую делегирует три сборных. В Африке отбор проходит в три этапа. В марте состоится третий - сформировано пять пар, победители которых и выйдут на ЧМ.
Список участников ЧМ-2022
|Участник
|Континент
|Участие по счету
|Высшее достижение
|Катар
|Азия
|Дебют
|-//-
|Дания
|Европа
|Шестое
|Четвертьфинал (1998)
|Германия
|Европа
|20-е*
|Чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)
|Бразилия
|Южная Америка
|22-е
|Чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
|Франция
|Европа
|16-е
|Чемпион (1998, 2018)
|Бельгия
|Европа
|14-е
|Третье место (2018)
|Хорватия
|Европа
|6-е
|Финалист (2018)
|Испания
|Европа
|16-е
|Чемпион (2010)
|Сербия
|Европа
|3-е
|Групповой этап (2010, 2018)
|Англия
|Европа
|16-е
|Чемпион (1966)
|Швейцария
|Европа
|11-е
|Четвертьфинал (1934, 1938, 1954)
|Нидерланды
|Европа
|11-е
|Финалист (1974, 1978, 2010)
|Аргентина
|Южная Америка
|18-е
|Чемпион (1978, 1986)
|Иран
|Азия
|6-е
|Групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)
|Южная Корея
|Азия
|11-е
|Четвёртое место (2002)
* - во внимание принимаются участия в ЧМ как объединенной Германии, так и сборной ФРГ (Западной Германии) в период с 1950-го по 1990-й
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