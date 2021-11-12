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Жерсон Родригес забил красивый гол ворота Азербайджана ударом через себя себя

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

У него есть в арсенале инструменты, которым он может удивить

Жерсон Родригес забил красивый гол ворота Азербайджана ударом через себя себя

EURO2024 Twitter

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Полузащитник сборной Люксембурга и французского "Труа" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", помог своей национальной команде обыграть Азербайджан в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 (3:1).

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Жерсон стал автором двух голов в выездном поединке. Особенно выделяется первый мяч Родригеса, забитый на 67-й минуте встречи. Игрок, оказавшись в штрафной площадке и недолго думая, в падении нанес выстрел через себя. Вратарь Азербайджана к такому оказался не готов.

Жерсон Родригес провел 6 матчей в квалификации на Мундиаль (5 голов и 2 результативных передачи).

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В статье: Азербайджан Люксембург Жерсон Родригес
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Комментарии (3)
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zafo45
12.11.2021 в 15:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.11.2021 в 14:04
Через себя себя. Два раза перевернулся?
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Maxam (Чернівці)
12.11.2021 в 13:23
футболист хороший, жалко что алкаш, от этого и не стабильный.
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