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Жерсон Родригес забил красивый гол ворота Азербайджана ударом через себя себя
У него есть в арсенале инструменты, которым он может удивить
EURO2024 Twitter
Полузащитник сборной Люксембурга и французского "Труа" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", помог своей национальной команде обыграть Азербайджан в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 (3:1).
Жерсон стал автором двух голов в выездном поединке. Особенно выделяется первый мяч Родригеса, забитый на 67-й минуте встречи. Игрок, оказавшись в штрафной площадке и недолго думая, в падении нанес выстрел через себя. Вратарь Азербайджана к такому оказался не готов.
Saksipotkumaaleihin ei kyllästy koskaan.— Vsportsuomi (@VSportSuomi) November 11, 2021
Gerson Rodrigues. ????#mmkarsinnat pic.twitter.com/lreZCenue8
Жерсон Родригес провел 6 матчей в квалификации на Мундиаль (5 голов и 2 результативных передачи).
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