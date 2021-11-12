Жерсон Родригес забил красивый гол ворота Азербайджана ударом через себя себя

Полузащитник сборной Люксембурга и французского "Труа" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", помог своей национальной команде обыграть Азербайджан в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 (3:1).

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Жерсон стал автором двух голов в выездном поединке. Особенно выделяется первый мяч Родригеса, забитый на 67-й минуте встречи. Игрок, оказавшись в штрафной площадке и недолго думая, в падении нанес выстрел через себя. Вратарь Азербайджана к такому оказался не готов.

Жерсон Родригес провел 6 матчей в квалификации на Мундиаль (5 голов и 2 результативных передачи).