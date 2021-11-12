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Джеко продолжает восстанавливаться, его участие в матче с Финляндией под вопросом

Чемпионат мира FIFA
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины рассказал последние новостях команды

Джеко продолжает восстанавливаться, его участие в матче с Финляндией под вопросом

nfsbih.ba

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев провел пресс-конференцию перед отборочным матчем ЧМ-2022 против команды Финляндии.

"Я очень доволен работой футболистов на сборе. Мы готовы и не можем дождаться игры. Ожидаю, что мы сыграем хорошо и выиграем. Нас интересуют только три очка, и мы сделаем все возможное, чтобы их получить.

Состояние Джеко? На протяжении последних дней он проходил специальные процедуры, направленные на скорейшее восстановление. Завтра его ждет еще один медицинский осмотр, после которого будет понятно, сыграет он с финнами или нет", - сказал Петев.

Также официальный сайт местного футбольного союза сообщает, что Джеко продолжает заниматься индивидуально и продолжает курс реабилитации с физиотерапевтами.

Напомним, что 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 с Финляндией, а 16-го – с Украиной.

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В статье: Эдин Джеко Босния и Герцеговина Финляндия Ивайло Петев
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