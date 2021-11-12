Джеко продолжает восстанавливаться, его участие в матче с Финляндией под вопросом

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев провел пресс-конференцию перед отборочным матчем ЧМ-2022 против команды Финляндии.

"Я очень доволен работой футболистов на сборе. Мы готовы и не можем дождаться игры. Ожидаю, что мы сыграем хорошо и выиграем. Нас интересуют только три очка, и мы сделаем все возможное, чтобы их получить.

Состояние Джеко? На протяжении последних дней он проходил специальные процедуры, направленные на скорейшее восстановление. Завтра его ждет еще один медицинский осмотр, после которого будет понятно, сыграет он с финнами или нет", - сказал Петев.