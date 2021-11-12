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Отбор ЧМ-2022. Англия - Албания 5:0. Кейн наконец-то получил удовольствие от футбола 

Чемпионат мира FIFA
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Разгромная победа трех львов  

Отбор ЧМ-2022. Англия - Албания 5:0. Кейн наконец-то получил удовольствие от футбола 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Эмиль Смит-Роу стал 48-м игроком, получившим свой дебют в сборной Англии при Гарете Саутгейте, но к выходу 21-летнего полузащитника “Арсенала”, все вопросы были давно решены. Англия забила пять голов в первом тайме, превратив вторую половину игры в формальность.

Обе команды отзеркаливали схемы друг друга, но футбол Англии был гораздо зрелищнее и эффективнее. Кроме класса соперника, против Албании были и другие обстоятельства. Еще до середины первого тайма гости потеряли из-за травм основного центрбека (Кумбулла) и центрхава (Баре).

Ко всему прочему, Англия играла с большей мотивацией и вдохновением. Первый гол был создан после стандарта. Рис Джеймс выполнил подачу, Магуайр забил головой.

После двух травм подряд Албания посыпалась. Во втором голе Хендерсон выполнил проход, выполнил навес, и Кейн легко поразил ворота Беришы. Через десять минут уже форвард “шпор” ассистировал капитану “Ливерпуля”. Простая стеночка через центр, и Хендерсон делает счет 3:0.

Англия не останавливалась. Свое взаимопонимание с Кейном теперь захотелось продемонстрировать Стерлингу, он стянул на себя двух защитников, Харри избежал офсайда, и с острого угла сильно ударил под перекладину.

Кейн поймал кураж и его третий гол в матче – это было очень красиво. Подача с углового Фодена и форвард “Тоттенхэма” в одно касание ножницами поражает ворота Албании.

В осенних матчах отбора на ЧМ-2022 Харри Кейн забил в шесть раз больше голов, чем за “Тоттенхэм” в чемпионате Англии нынешнего сезона.

Гарет Саутгейт обещал, что Англия порадует зрителей на “Уэмбли” и 80000 болельщиков действительно 45 минут наблюдали атакующий и эффективный футбол. После перерыва “три льва” предсказуемо переключились на экономный режим.

Фактически Англия уже на Чемпионате мира, но формально выход в Катар будет оформлен в понедельник после матча с Сан-Марино.

Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур. Лондон, “Уэмбли”, 80366 зрителей

Англия –Албания 5:0

Голы: Магуайр 9, Кейн 18, Хендерсон 28, Кейн 33, Кейн 45+1

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Джеймс (Александер-Арнольд 77), Хендерсон, Филлипс (Беллингем 63), Чилуэлл – Фоден (Грилиш 63), Кейн (Абрахам 63), Стерлинг (Смит-Роу 77)

Албания: Бериша – Весели, Кумбулла (Дермаку 17), Исмаили – Траши (Михай 46), Баре (Лаче 12), Гьясула, Хюсай – Байрами (Рамадани 46), Цикалеши, Узуни (Роши 86)

Предупреждения: Гьясула 8, Цикалеши 21, Исмаили 25, Лачи 67

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 9 7 2 0 29-3 +26 23
2 Польша 9 6 2 1 29-9 +20 20
3 Албания 9 5 0 4 11-12 -1 15
4 Венгрия 9 4 2 3 17-12 +5 14
5 Андорра 9 2 0 7 8-23 -15 6
6 Сан-Марино 9 0 0 9 1-36 -35 0
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В статье: Джордан Хендерсон Англия Албания ЧМ-2022 Харри Кейн Национальная сборная Англии
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