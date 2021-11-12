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Отбор ЧМ-2022. Англия - Албания 5:0. Кейн наконец-то получил удовольствие от футбола
Разгромная победа трех львов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эмиль Смит-Роу стал 48-м игроком, получившим свой дебют в сборной Англии при Гарете Саутгейте, но к выходу 21-летнего полузащитника “Арсенала”, все вопросы были давно решены. Англия забила пять голов в первом тайме, превратив вторую половину игры в формальность.
Обе команды отзеркаливали схемы друг друга, но футбол Англии был гораздо зрелищнее и эффективнее. Кроме класса соперника, против Албании были и другие обстоятельства. Еще до середины первого тайма гости потеряли из-за травм основного центрбека (Кумбулла) и центрхава (Баре).
???? @EmileSmithRowe starts for @ArsenalAcademy v Gillingham in the Papa Johns Trophy— Arsenal (@Arsenal) November 12, 2021
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???????????????????????????? @EmileSmithRowe comes on to make his senior @England debut! ❤️ pic.twitter.com/Oimd4KjPAO
Ко всему прочему, Англия играла с большей мотивацией и вдохновением. Первый гол был создан после стандарта. Рис Джеймс выполнил подачу, Магуайр забил головой.
После двух травм подряд Албания посыпалась. Во втором голе Хендерсон выполнил проход, выполнил навес, и Кейн легко поразил ворота Беришы. Через десять минут уже форвард “шпор” ассистировал капитану “Ливерпуля”. Простая стеночка через центр, и Хендерсон делает счет 3:0.
Англия не останавливалась. Свое взаимопонимание с Кейном теперь захотелось продемонстрировать Стерлингу, он стянул на себя двух защитников, Харри избежал офсайда, и с острого угла сильно ударил под перекладину.
Кейн поймал кураж и его третий гол в матче – это было очень красиво. Подача с углового Фодена и форвард “Тоттенхэма” в одно касание ножницами поражает ворота Албании.
В осенних матчах отбора на ЧМ-2022 Харри Кейн забил в шесть раз больше голов, чем за “Тоттенхэм” в чемпионате Англии нынешнего сезона.
Гарет Саутгейт обещал, что Англия порадует зрителей на “Уэмбли” и 80000 болельщиков действительно 45 минут наблюдали атакующий и эффективный футбол. После перерыва “три льва” предсказуемо переключились на экономный режим.
Фактически Англия уже на Чемпионате мира, но формально выход в Катар будет оформлен в понедельник после матча с Сан-Марино.
Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур. Лондон, “Уэмбли”, 80366 зрителей
Англия –Албания 5:0
Голы: Магуайр 9, Кейн 18, Хендерсон 28, Кейн 33, Кейн 45+1
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Джеймс (Александер-Арнольд 77), Хендерсон, Филлипс (Беллингем 63), Чилуэлл – Фоден (Грилиш 63), Кейн (Абрахам 63), Стерлинг (Смит-Роу 77)
Албания: Бериша – Весели, Кумбулла (Дермаку 17), Исмаили – Траши (Михай 46), Баре (Лаче 12), Гьясула, Хюсай – Байрами (Рамадани 46), Цикалеши, Узуни (Роши 86)
Предупреждения: Гьясула 8, Цикалеши 21, Исмаили 25, Лачи 67
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|9
|7
|2
|0
|29-3
|+26
|23
|2
|Польша
|9
|6
|2
|1
|29-9
|+20
|20
|3
|Албания
|9
|5
|0
|4
|11-12
|-1
|15
|4
|Венгрия
|9
|4
|2
|3
|17-12
|+5
|14
|5
|Андорра
|9
|2
|0
|7
|8-23
|-15
|6
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|1-36
|-35
|0
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