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Отбор ЧМ-2022. Польша и Венгрия забили по четыре гола Андорре и Сан-Марино
Фавориты разобрались с аутсайдерами
Фото: twitter.com/LaczyNasPilka/Автор - невідомий
Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур
Андорра-ла-Велья, “Национальный стадион”
Андорра – Польша 1:4
Голы: Сервос 45 – Левандовский 5, Юзвяк 11, Милик 45+2, Левандовский 73
Польша: Шченсны – Рыбус, Глик, Берешиньский – Франковский (Кэш 64), Зелиньський (Шиманьский 86), Крыховяк (Линетти 64), Юзвяк – Клих (Пентек 64) – Милик (Свидерский 77), Левандовский
Предупреждения: Пухоль 22, Алаэс 37, Вьейра 41 – Клих 22, Крыховяк 61
Удаление: Рикард 1
Будапешт, “Пушкаш Арена”
Венгрия – Сан-Марино 4:0
Голы: Собослаи 6, Газдаг 22, Собослаи 83, Вечеи 88
Венгрия: Дибус – Ботка (Балог 85), Ланг, Аттила Салаи – Него, Надь (Шафер 57), Вечеи, Шен (Варга 57) – Газдаг (Кисс 73), Собослаи (Хан 85) – Адам Салаи
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|9
|7
|2
|0
|29-3
|+26
|23
|2
|Польша
|9
|6
|2
|1
|29-9
|+20
|20
|3
|Албания
|9
|5
|0
|4
|11-12
|-1
|15
|4
|Венгрия
|9
|4
|2
|3
|17-12
|+5
|14
|5
|Андорра
|9
|2
|0
|7
|8-23
|-15
|6
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|1-36
|-35
|0
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