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Отбор ЧМ-2022. Польша и Венгрия забили по четыре гола Андорре и Сан-Марино

Чемпионат мира FIFA
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Фавориты разобрались с аутсайдерами 

Отбор ЧМ-2022. Польша и Венгрия забили по четыре гола Андорре и Сан-Марино

Фото: twitter.com/LaczyNasPilka/Автор - невідомий

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Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур

Андорра-ла-Велья, “Национальный стадион”

Андорра – Польша 1:4

Голы: Сервос 45 – Левандовский 5, Юзвяк 11, Милик 45+2, Левандовский 73

Польша: Шченсны – Рыбус, Глик, Берешиньский – Франковский (Кэш 64), Зелиньський (Шиманьский 86), Крыховяк (Линетти 64), Юзвяк – Клих (Пентек 64) – Милик (Свидерский 77), Левандовский

Предупреждения: Пухоль 22, Алаэс 37, Вьейра 41 – Клих 22, Крыховяк 61

Удаление: Рикард 1

Будапешт, “Пушкаш Арена”

Венгрия – Сан-Марино 4:0

Голы: Собослаи 6, Газдаг 22, Собослаи 83, Вечеи 88

Венгрия: Дибус – Ботка (Балог 85), Ланг, Аттила Салаи – Него, Надь (Шафер 57), Вечеи, Шен (Варга 57) – Газдаг (Кисс 73), Собослаи (Хан 85) – Адам Салаи

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 9 7 2 0 29-3 +26 23
2 Польша 9 6 2 1 29-9 +20 20
3 Албания 9 5 0 4 11-12 -1 15
4 Венгрия 9 4 2 3 17-12 +5 14
5 Андорра 9 2 0 7 8-23 -15 6
6 Сан-Марино 9 0 0 9 1-36 -35 0
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В статье: Роберт Левандовский Андорра Венгрия Польша Сан-Марино
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