Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Группа F. Скотты в плей-офф и павший рекорд Шмейхеля-младшего
А также реванш Австрии
Фото: Faisal HQ, Twitter
Отбор к ЧМ-2022. Европа
Группа F, девятый тур
Зимбру, Кишинёв
Молдова - Шотландия 0:2
Голы: Паттерсон (38), Че Адамс (65)
Паркен, Копенгаген
Дания – Фарерские острова 3:1
Голы: Сков Ольсен (18), Брюн-Ларсен (63), Меле (90+2) – Ольсен (89)
Вертерзее Штадион, Клагенфурт
Австрия – Израиль 4:2
Голы: Арнаутович (51, пен), Шауб (62, 72), Забитцер (84) – Битон (32), Перец (58)
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