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Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Группа F. Скотты в плей-офф и павший рекорд Шмейхеля-младшего

Чемпионат мира FIFA
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А также реванш Австрии

Группа F. Скотты в плей-офф и павший рекорд Шмейхеля-младшего

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Отбор к ЧМ-2022. Европа

Группа F, девятый тур

Зимбру, Кишинёв

Молдова - Шотландия 0:2

Голы: Паттерсон (38), Че Адамс (65)

Паркен, Копенгаген

Дания – Фарерские острова 3:1

Голы: Сков Ольсен (18), Брюн-Ларсен (63), Меле (90+2) – Ольсен (89)

Вертерзее Штадион, Клагенфурт

Австрия – Израиль 4:2

Голы: Арнаутович (51, пен), Шауб (62, 72), Забитцер (84) – Битон (32), Перец (58)

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