Не только эффективный, но и эффектный. Харри Кейн оформил гол-шедевр за сборную Англии

Сборная Англии в матче 9-го тура группы I отбора к ЧМ-2022 разбила Албанию 5:0. Героем "трех львов" стал нападающий Харри Кейн. На его счету хет-трик и рекорд по количеству голов в составе сборной Англии в официальных поединках (39).

Но нападающего можно хвалить не только за эффективность, но и за эффектность. Его третий гол – это шедевр. Поймал мяч после подачи углового и пробил в падении с полуразворота. Одним словом, смотрите сами.