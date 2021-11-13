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Не только эффективный, но и эффектный. Харри Кейн оформил гол-шедевр за сборную Англии
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии в матче 9-го тура группы I отбора к ЧМ-2022 разбила Албанию 5:0. Героем "трех львов" стал нападающий Харри Кейн. На его счету хет-трик и рекорд по количеству голов в составе сборной Англии в официальных поединках (39).
Но нападающего можно хвалить не только за эффективность, но и за эффектность. Его третий гол – это шедевр. Поймал мяч после подачи углового и пробил в падении с полуразворота. Одним словом, смотрите сами.
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