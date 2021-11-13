Еще ничего не решено. Италия – Швейцария 1:1. Обзор матча, видео голов

Италия и Швейцария спорят за прямую путевку на Мундиаль и их очный поединок мог ответить на многие вопросы. Но не ответил. Команды сыграли вничью и отложили вопросы первого места в группе на следующий, уже последний, тур.

А пока смотрите видео, как Италия и Швейцария играли между собой. Два гола и нереализованный Жоржиньо пенальти – все это в сюжете.

Италия – Швейцария 1:1

Голы: Ди Лоренцо (36) – Видмер (11)