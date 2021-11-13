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Еще ничего не решено. Италия – Швейцария 1:1. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Италия - Швейцария ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Еще ничего не решено. Италия – Швейцария 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Италия и Швейцария спорят за прямую путевку на Мундиаль и их очный поединок мог ответить на многие вопросы. Но не ответил. Команды сыграли вничью и отложили вопросы первого места в группе на следующий, уже последний, тур.

А пока смотрите видео, как Италия и Швейцария играли между собой. Два гола и нереализованный Жоржиньо пенальти – все это в сюжете.

Италия – Швейцария 1:1

Голы: Ди Лоренцо (36) – Видмер (11)

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В статье: Италия Швейцария
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