Просто кураж. Англия – Албания 5:0. Видео голов и обзор матча

Англия не заметила сопротивления Албании в матче 9-го тура квалификации к ЧМ-2022. "Три льва" разгромили соперника еще в первом тайме, а дальше просто доигрывали на радость местной публики. Интересно, что эта победа еще не гарантировала англичанам выход на чемпионат мира, но остались только формальности.

Хет-триком отличился Кейн. Один из голов – очень шикарный. Смотрите, как все было в видеосюжете о матче.

Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур. Лондон, “Уэмбли”, 80366 зрителей

Англия –Албания 5:0

Голы: Магуайр 9, Кейн 18, Хендерсон 28, Кейн 33, Кейн 45+1