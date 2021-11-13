  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Просто кураж. Англия – Албания 5:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Просто кураж. Англия – Албания 5:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Англия - Албания ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Просто кураж. Англия – Албания 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Англия не заметила сопротивления Албании в матче 9-го тура квалификации к ЧМ-2022. "Три льва" разгромили соперника еще в первом тайме, а дальше просто доигрывали на радость местной публики. Интересно, что эта победа еще не гарантировала англичанам выход на чемпионат мира, но остались только формальности.

Хет-триком отличился Кейн. Один из голов – очень шикарный. Смотрите, как все было в видеосюжете о матче.

Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур. Лондон, “Уэмбли”, 80366 зрителей

Англия –Албания 5:0

Голы: Магуайр 9, Кейн 18, Хендерсон 28, Кейн 33, Кейн 45+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Албания
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...