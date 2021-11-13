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Просто кураж. Англия – Албания 5:0. Видео голов и обзор матча
Англия - Албания ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Англия не заметила сопротивления Албании в матче 9-го тура квалификации к ЧМ-2022. "Три льва" разгромили соперника еще в первом тайме, а дальше просто доигрывали на радость местной публики. Интересно, что эта победа еще не гарантировала англичанам выход на чемпионат мира, но остались только формальности.
Хет-триком отличился Кейн. Один из голов – очень шикарный. Смотрите, как все было в видеосюжете о матче.
Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур. Лондон, “Уэмбли”, 80366 зрителей
Голы: Магуайр 9, Кейн 18, Хендерсон 28, Кейн 33, Кейн 45+1
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