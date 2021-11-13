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Справились почти без Месси. Аргентина победила Уругвай на выезде
Небесно-голубые близки к выходу на ЧМ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главная интрига накануне этого матча была в том, сыграет ли Лионель Месси. Из-за травмы аргентинец в последнее время не играл за "Пари Сен-Жермен", но на Родину улетел, где уже тренировался с партнерами по национальной сборной. В столице Франции такая ситуация многих раздражает – там считают, что клуб у Лео должен быть в приоритете.
Но Месси не мог пропустить два столь важных поединка, которые могут существенно приблизить Аргентину к выполнению задания. Однако на Уругвай Лионель Скалони решил Лео не выставлять с первых минут. Хотя и игровую практику предоставил – лидер вышел на поле на 76-й минуте. В тот момент Аргентина побеждала 0:1.
Счет был открыт в самом дебюте. Дибала отобрал мяч перед штрафной и покатил на Ди Марию. Тот подработал пас и закрутил метров с 15 в дальнюю девятку.
После этого Аргентина контролировала мяч, а Уругвай постоянно атаковал. При этом атаковал почти не задерживаясь в центре и постоянно находя возможности для удара. Статистика насчитала 19 попыток от хозяев поля, но у Эмилиано Мартинеса работы было не так уж много, ведь в рамку прилетели лишь четыре попытки, да и их сложными назвать трудно. С другой стороны, в первом тайме аргентинцев спасла стойка, в которую попал Луис Суарес. Форвард вообще был самым заметным на поле, но это снова был не день его команды.
Аргентина в итоге выстояла и закрепилась на втором месте. А Уругвай потерпел третье поражение подряд и пока идет на шестом месте, оставляющее его без Мундиаля. Впрочем, играть еще немало, и ситуацию можно исправить. В 14-м туре Уругвай поедет в гости в Боливию, а вот Аргентину ожидает испытание Бразилией, уже оформившей выход на Чемпионат мира. Южноамериканская Классика намечена на 17 ноября, начало в 1:30 по киевскому времени. В прошлый раз все закончилось скандалом и переносом игры, как будет в этот раз?
Отбор в ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур
Уругвай – Аргентина 0:1
Гол: Ди Мария 7
Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Пикерес – Торрейра – Нандес (Горриаран 81), Весино (Альварес 64), Бентанкур (Аррамбари 76), Родригес (Торрес 46) – Суарес
Тренер: Оскар Табарес
Аргентина: Э.Мартинес – Молина, Морено, Отаменди, Акуна – Де Пауль (Паласиос 81), Родригес, Ло Келсо (Месси 76) – Ди Мария (А.Корреа 55), Мартинес (Гомес 55), Дибала (А.Корреа) 46)
Тренер: Лионель Скалони
Предупреждение: Касерес 48 – Дибала 18
Турнирное положение
|М
|Сборные
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|12
|11
|1
|0
|27:4
|34
|2
|Аргентина
|12
|8
|4
|0
|20:6
|28
|3
|Эквадор
|13
|6
|2
|5
|21:13
|20
|4
|Чили
|13
|4
|4
|5
|15:14
|16
|5
|Колумбия
|13
|3
|7
|3
|16:17
|16
|6
|Уругвай
|13
|4
|4
|5
|14:18
|16
|7
|Перу
|13
|4
|2
|7
|13:19
|14
|8
|Парагвай
|13
|2
|6
|5
|9:18
|12
|9
|Боливия
|13
|3
|3
|7
|17:28
|12
|10
|Венесуэла
|13
|2
|1
|10
|8:23
|7
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