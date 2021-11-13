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Справились почти без Месси. Аргентина победила Уругвай на выезде

Чемпионат мира FIFA
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Небесно-голубые близки к выходу на ЧМ

Справились почти без Месси. Аргентина победила Уругвай на выезде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главная интрига накануне этого матча была в том, сыграет ли Лионель Месси. Из-за травмы аргентинец в последнее время не играл за "Пари Сен-Жермен", но на Родину улетел, где уже тренировался с партнерами по национальной сборной. В столице Франции такая ситуация многих раздражает – там считают, что клуб у Лео должен быть в приоритете.

Но Месси не мог пропустить два столь важных поединка, которые могут существенно приблизить Аргентину к выполнению задания. Однако на Уругвай Лионель Скалони решил Лео не выставлять с первых минут. Хотя и игровую практику предоставил – лидер вышел на поле на 76-й минуте. В тот момент Аргентина побеждала 0:1.

Счет был открыт в самом дебюте. Дибала отобрал мяч перед штрафной и покатил на Ди Марию. Тот подработал пас и закрутил метров с 15 в дальнюю девятку.

После этого Аргентина контролировала мяч, а Уругвай постоянно атаковал. При этом атаковал почти не задерживаясь в центре и постоянно находя возможности для удара. Статистика насчитала 19 попыток от хозяев поля, но у Эмилиано Мартинеса работы было не так уж много, ведь в рамку прилетели лишь четыре попытки, да и их сложными назвать трудно. С другой стороны, в первом тайме аргентинцев спасла стойка, в которую попал Луис Суарес. Форвард вообще был самым заметным на поле, но это снова был не день его команды.

Аргентина в итоге выстояла и закрепилась на втором месте. А Уругвай потерпел третье поражение подряд и пока идет на шестом месте, оставляющее его без Мундиаля. Впрочем, играть еще немало, и ситуацию можно исправить. В 14-м туре Уругвай поедет в гости в Боливию, а вот Аргентину ожидает испытание Бразилией, уже оформившей выход на Чемпионат мира. Южноамериканская Классика намечена на 17 ноября, начало в 1:30 по киевскому времени. В прошлый раз все закончилось скандалом и переносом игры, как будет в этот раз?

Отбор в ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур
Уругвай – Аргентина 0:1
Гол: Ди Мария 7

Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Пикерес – Торрейра – Нандес (Горриаран 81), Весино (Альварес 64), Бентанкур (Аррамбари 76), Родригес (Торрес 46) – Суарес
Тренер: Оскар Табарес

Аргентина: Э.Мартинес – Молина, Морено, Отаменди, Акуна – Де Пауль (Паласиос 81), Родригес, Ло Келсо (Месси 76) – Ди Мария (А.Корреа 55), Мартинес (Гомес 55), Дибала (А.Корреа) 46)
Тренер: Лионель Скалони

Предупреждение: Касерес 48 – Дибала 18

Турнирное положение

М Сборные И В Н П РМ О
1 Бразилия 12 11 1 0 27:4 34
2 Аргентина 12 8 4 0 20:6 28
3 Эквадор 13 6 2 5 21:13 20
4 Чили 13 4 4 5 15:14 16
5 Колумбия 13 3 7 3 16:17 16
6 Уругвай 13 4 4 5 14:18 16
7 Перу 13 4 2 7 13:19 14
8 Парагвай 13 2 6 5 9:18 12
9 Боливия 13 3 3 7 17:28 12
10 Венесуэла 13 2 1 10 8:23 7

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В статье: Лионель Месси Аргентина Луис Суарес Уругвай отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
13.11.2021 в 09:48
"В тот момент Аргентина побеждала 0:1". По логике языка, победить 0:1 невозможно, можно, например, 1:0.
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