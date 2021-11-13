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Рианчо: Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию
Чем дальше в лес, тем больше дров
Бывший ассистент тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо признался в любви к России:
“Сборная России демонстрирует фантастическую игру. Очень уверена победа над Кипром. Будь счет 7:4 – не так хорошо, как 6:0. Уверен, что команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.
Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: “Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию”. В сборной России все 11 игроков – великие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру”, - сказал Рианчо.
Отметим, что сборная России лидирует в группе H отбора на ЧМ-2022. Чтобы выйти с первого места на Мундиаль в Катаре, ей нужно не проиграть в финальном матче квалификации против Хорватии в гостях.
Напомним, что Рианчо два года работал ассистентом тренера в "Динамо", а также год – в сборной Украины. Правда, большинство своей работы он посвятил именно российским клубам: "Рубину" (пять лет) и "Спартаку" (пять месяцев).
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