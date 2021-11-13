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Рианчо: Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

Чем дальше в лес, тем больше дров

Рианчо: Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию

Новина українською

Бывший ассистент тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо признался в любви к России:

“Сборная России демонстрирует фантастическую игру. Очень уверена победа над Кипром. Будь счет 7:4 – не так хорошо, как 6:0. Уверен, что команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.

Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: “Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию”. В сборной России все 11 игроков – великие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру”, - сказал Рианчо.

Отметим, что сборная России лидирует в группе H отбора на ЧМ-2022. Чтобы выйти с первого места на Мундиаль в Катаре, ей нужно не проиграть в финальном матче квалификации против Хорватии в гостях.

Напомним, что Рианчо два года работал ассистентом тренера в "Динамо", а также год – в сборной Украины. Правда, большинство своей работы он посвятил именно российским клубам: "Рубину" (пять лет) и "Спартаку" (пять месяцев).

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В статье: Россия Валерий Карпин Рауль Рианчо
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Источник:
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Комментарии (12)
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Wreck (Киев)
13.11.2021 в 14:06
Где те люди, которые говорили, что благодаря Рианчо Динамо становилось чемпионом? А Ребров тем временем может очередное чемпионство взять уже с арабами.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 14:01
Та пох, пусть что хочет то иделает, нам то какое дело от этой марионетки?!
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 13:57
Такі гондураси й розводять Парашестан на великі гроші !
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 13:31
так трогательно берет в рот, не получив еще никакого аванса, странно, он что прочитал откровения какого-то кормильца что на рашке платят в 30 раз больше, что ли)
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.11.2021 в 12:33
В групах с рашкой один шлак завжди
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+4
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
13.11.2021 в 12:24
Рианчо конечно позорится все больше, еще пару фраз - будет макс помощником тренера клуба 3й лиги
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+2
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
13.11.2021 в 11:37
Горі в аду
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+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 11:37
І такий тридварас працював в Динамо. Не дивно що вони й деякі ногомячисти у тому числі нічим крім бабла не цікавляться.
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+7
-1
krakow (Херсон)
13.11.2021 в 12:18
От вы жабы динамовские, скользские.Такой тридварас,сейчас у вас главный тренер.И тридварас в кубе - хозяин.
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0
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 13:55
А та йо......й сєпар ! В тебе Батьківщини немає, тому що тут ти гадиш та все ненавидиш, а в Парешестані до тебе буде відношення, як до недоробленного "предателя"....
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 11:18
Що не фраза то шедевр! "7:4 – не так добре, як 6:0" - просто геніально, тут нічого сказати; " Ми виграємо ЧС у Катарі" - хто ми? Італія? рашка?? Чи будь-яка команда яка візьме його на роботу?; "У збірної Росії усі 11 гравців – великі професіонали" - запасні виходить аматори, десь так я і думав)
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+6
0
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walcom (Киев)
13.11.2021 в 11:12
полюбил гафно - бывает
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+7
0


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