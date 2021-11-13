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Босния и Герцеговина – Финляндия | АУДИО трансляция матча отбора на ЧМ-2022
Какой результат будет в пользу нашей команды?
Босния и Герцеговина онлайн аудио прямая трансляция матча будет на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол. Начало стрима в 15:55 – за пять минут до начала игры.
Важный матч для сборной Украины! Хотя в этой игре наша команда не принимает участия, но внимание украинских болельщиков к этому поединку будет повышенным, ведь результат напрямую зависит от перспектив подопечных Александра Петракова пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Пока боснийцы с герцеговинцами и финны позади нашей команды в таблице, но этот матч может позволить им выйти на второе место. Какой результат лучше для Украины? За кого болеть в этой встрече? Обо всем поговорим с вами в нашем стриме.
Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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