Босния и Герцеговина – Финляндия | АУДИО трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Босния и Герцеговина онлайн аудио прямая трансляция матча будет на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол. Начало стрима в 15:55 – за пять минут до начала игры.

Важный матч для сборной Украины! Хотя в этой игре наша команда не принимает участия, но внимание украинских болельщиков к этому поединку будет повышенным, ведь результат напрямую зависит от перспектив подопечных Александра Петракова пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Пока боснийцы с герцеговинцами и финны позади нашей команды в таблице, но этот матч может позволить им выйти на второе место. Какой результат лучше для Украины? За кого болеть в этой встрече? Обо всем поговорим с вами в нашем стриме.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко