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Босния и Герцеговина – Финляндия | АУДИО трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Какой результат будет в пользу нашей команды?

Босния и Герцеговина – Финляндия | АУДИО трансляция матча отбора на ЧМ-2022

UA-Футбол
Новина українською

Босния и Герцеговина онлайн аудио прямая трансляция матча будет на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол. Начало стрима в 15:55 – за пять минут до начала игры.

Важный матч для сборной Украины! Хотя в этой игре наша команда не принимает участия, но внимание украинских болельщиков к этому поединку будет повышенным, ведь результат напрямую зависит от перспектив подопечных Александра Петракова пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Пока боснийцы с герцеговинцами и финны позади нашей команды в таблице, но этот матч может позволить им выйти на второе место. Какой результат лучше для Украины? За кого болеть в этой встрече? Обо всем поговорим с вами в нашем стриме.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Босния и Герцеговина Финляндия
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.11.2021 в 12:44
Ясно и так ничья лучше всего. На крайний случай победа Боснии. Вообще беда победа Финов. Поболеем пусть и не за наших
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