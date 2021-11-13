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Джеко не попал в заявку на матч против Финляндии. Совсем скоро поединок с Украиной
До сих пор еще не восстановился
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан Боснии и Герцеговины и нападающий "Интера" Эдин Джеко продолжает залечивать свою травму, полученную в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Милана". Из-за нее он не попал в заявку на поединок отбора на Чемпионат мира-2022 против Финляндии.
Футболку с классическим для Джеко в сборной 11-м номером на спине забрал себе форвард Кенан Кодро, вызванный в ряды национальной команды впервые за три года. Отметим, что он является одноклубником Ивана Петряка в "МОЛ Ферхеваре".
Напомним, что Босния и Герцеговина примет Украину в финальном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 16 ноября. Однако еще сегодня на подопечных Петева ждет поединок против Финляндии, стартовый свисток которого запланирован на 16:00. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить
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