Джеко не попал в заявку на матч против Финляндии. Совсем скоро поединок с Украиной

Капитан Боснии и Герцеговины и нападающий "Интера" Эдин Джеко продолжает залечивать свою травму, полученную в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Милана". Из-за нее он не попал в заявку на поединок отбора на Чемпионат мира-2022 против Финляндии.

Футболку с классическим для Джеко в сборной 11-м номером на спине забрал себе форвард Кенан Кодро, вызванный в ряды национальной команды впервые за три года. Отметим, что он является одноклубником Ивана Петряка в "МОЛ Ферхеваре".