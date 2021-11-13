Красная, незабитый пенальти, гол. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия (обновляется)

Вашему вниманию видео обзор матча Босния - Финляндия, которые встрачаются в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022. Первый тайм выдался богатым на события. На 25-й минуте Пукки не реализовал пенальти

Но на 29-й Форсс после прострела того же Пукки все же отправил мяч в сетку ворот сборной Боснии

Однако на перерыв Финляндия уходит в меньшинстве, поскольку на 37-й минуте Райтала заработал прямую красную карточку

А на 51-й минуте Лод удвоил преимущество Финляндии

Отбор к ЧМ-2022. Группа D

Босния и Герцеговина - Финляндия 0:2 (второй тайм)

Голи: Форсс 29, Лод 51

На 25-й Пукки не реализовал пенальти

Удаление: Райтала 37