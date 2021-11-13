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Красная, незабитый пенальти, гол. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия (обновляется)
Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Финляндия, отбор к ЧМ-2022, 13 ноября 2021
Фото - palloliitto.fi, Автор - Калеви Хямяляйнен / SPL
Вашему вниманию видео обзор матча Босния - Финляндия, которые встрачаются в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022. Первый тайм выдался богатым на события. На 25-й минуте Пукки не реализовал пенальти
Но на 29-й Форсс после прострела того же Пукки все же отправил мяч в сетку ворот сборной Боснии
Однако на перерыв Финляндия уходит в меньшинстве, поскольку на 37-й минуте Райтала заработал прямую красную карточку
А на 51-й минуте Лод удвоил преимущество Финляндии
Отбор к ЧМ-2022. Группа D
Босния и Герцеговина - Финляндия 0:2 (второй тайм)
Голи: Форсс 29, Лод 51
На 25-й Пукки не реализовал пенальти
Удаление: Райтала 37
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