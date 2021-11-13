  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Красная, незабитый пенальти, гол. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия (обновляется)
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красная, незабитый пенальти, гол. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия (обновляется)

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Финляндия, отбор к ЧМ-2022, 13 ноября 2021

Красная, незабитый пенальти, гол. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия (обновляется)

Фото - palloliitto.fi, Автор - Калеви Хямяляйнен / SPL

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Босния - Финляндия, которые встрачаются в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022. Первый тайм выдался богатым на события. На 25-й минуте Пукки не реализовал пенальти

Но на 29-й Форсс после прострела того же Пукки все же отправил мяч в сетку ворот сборной Боснии

Однако на перерыв Финляндия уходит в меньшинстве, поскольку на 37-й минуте Райтала заработал прямую красную карточку

А на 51-й минуте Лод удвоил преимущество Финляндии

Отбор к ЧМ-2022. Группа D
Босния и Герцеговина - Финляндия 0:2 (второй тайм)
Голи: Форсс 29, Лод 51
На 25-й Пукки не реализовал пенальти
Удаление: Райтала 37

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Босния и Герцеговина Финляндия отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Litb@rski (Кёльн)
13.11.2021 в 17:23
В 2-2 не верю
Ответить
+1
0
aleks68
13.11.2021 в 17:19
победа финнов и сушим вёсла?как будут играть французы с ними в последнем туре,если решат свои задачи?
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
13.11.2021 в 17:30
там вийде 2й склад в Франції, вякого з мотивацією проблем не буде. Бо потрібно вигризати місце в основі. Я б більше за перемогу наших переживав
Ответить
0
0
Kristo (Львов)
13.11.2021 в 17:15
0-2 уже.... погано....
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 17:07
для Украины нужна ничья-больше будет шансов
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...