Красная, незабитый пенальти, голы. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия

Вашему вниманию видео обзор матча Босния - Финляндия, которые встрачаются в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022. Победу одержала Финляндия, что позволило ей выйти на второе место в турнирной таблице, обойдя Украину

Отбор к ЧМ-2022. Группа D

Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3

Голы: Менало 69 - Форсс 29, Лод 51, О'Шоннесси 73

На 25-й Пукки не реализовал пенальти

Удаление: Райтала 37

Незабитый пенальти Пукки

Гол Форсса

Красная Райталы

Гол Лода

Гол Менало

Гол О'Шоннесси