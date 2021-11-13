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Красная, незабитый пенальти, голы. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(4 голосов)

Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Финляндия, отбор к ЧМ-2022, 13 ноября 2021

Красная, незабитый пенальти, голы. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия

Фото - palloliitto.fi, Автор - Калеви Хямяляйнен / SPL

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Босния - Финляндия, которые встрачаются в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022. Победу одержала Финляндия, что позволило ей выйти на второе место в турнирной таблице, обойдя Украину

Отбор к ЧМ-2022. Группа D
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Голы: Менало 69 - Форсс 29, Лод 51, О'Шоннесси 73
На 25-й Пукки не реализовал пенальти
Удаление: Райтала 37

Незабитый пенальти Пукки

Гол Форсса

Красная Райталы

Гол Лода

Гол Менало

Гол О'Шоннесси

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В статье: Босния и Герцеговина Финляндия отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 20:19
Красная плесень!
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0
0
belarus_1978 (Киев)
13.11.2021 в 18:36
А что вара не было, там метровый офсайд в третьем голе финов.
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0
-1
zafo46
13.11.2021 в 17:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
13.11.2021 в 17:48
Как можно было с этим боснийским дном в ничью сыграть?
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+1
-1
Kristo (Львов)
13.11.2021 в 17:40
1-3..... остается только надеяться на Францию
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0
0
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Litb@rski (Кёльн)
13.11.2021 в 17:23
В 2-2 не верю
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+1
0
aleks68
13.11.2021 в 17:19
победа финнов и сушим вёсла?как будут играть французы с ними в последнем туре,если решат свои задачи?
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+1
0
Lion Killer (Львів)
13.11.2021 в 17:30
там вийде 2й склад в Франції, вякого з мотивацією проблем не буде. Бо потрібно вигризати місце в основі. Я б більше за перемогу наших переживав
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+1
0
Kristo (Львов)
13.11.2021 в 17:15
0-2 уже.... погано....
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 17:07
для Украины нужна ничья-больше будет шансов
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+1
0


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