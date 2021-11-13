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Красная, незабитый пенальти, голы. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия
Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Финляндия, отбор к ЧМ-2022, 13 ноября 2021
Фото - palloliitto.fi, Автор - Калеви Хямяляйнен / SPL
Вашему вниманию видео обзор матча Босния - Финляндия, которые встрачаются в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022. Победу одержала Финляндия, что позволило ей выйти на второе место в турнирной таблице, обойдя Украину
Отбор к ЧМ-2022. Группа D
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Голы: Менало 69 - Форсс 29, Лод 51, О'Шоннесси 73
На 25-й Пукки не реализовал пенальти
Удаление: Райтала 37
Незабитый пенальти Пукки
Гол Форсса
Красная Райталы
Гол Лода
Гол Менало
Гол О'Шоннесси
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