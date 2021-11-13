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Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3. А разговоров-то было

Чемпионат мира FIFA
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(7 голосов)

Финны почти 60 минут играли вдесятером, но по делу обыграли "драконов".

Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3. А разговоров-то было

Фото: Huuhkajat

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Финал года для сборной Украины состоится 16-го ноября против Боснии. У будущего соперника на один важный матч больше. За три дня до битвы против команды Петракова, коллектива Ивайло Петева принимал на своем поле Финляндию. Три сборные имеют приблизительно одинаковые шансы на второе место, однако если "филинов" могло в субботу устроить даже фиаско, то Боснии проигрывать было нельзя. Иначе все - конец борьбы за выход на Мундиаль.

Игра была нервной, что лишний раз говорило о важности этого противостояния. Уже на шестой минуте арбитр был вынужден провести беседу сначала с двумя наставниками, а после - с капитанами. Причина осталась неизвестной. Что касается самой игры, то на старте приличнее смотрелась Босния, футболисты которой запороли сразу два неплохих эпизода. Все случалось после прострелов с флангов. Сначала очень неудачно с 11-метровой отметки пробил Пьянич, после этого промазал Превляк. Два классные возможности остались без должного удара.

Финляндия первые минут 15 присматривалась, а после неожиданно перехватила инициативу, став играть опаснее своего оппонента. Их атаки были очень предсказуемы, держались только на одном Пукки, но это не мешало гостям создавать опасность. Сначала тот же Пукки не реализовал буллит, далеко отпустив от себя мяч после забега с центра поля. Спустя несколько минут форвард "Норвича" получил второй шанс для взятия ворот, поскольку арбитр назначил пенальти. Увы для гостей, Пукки не переиграл Шехича. Счет ненадолго остался равным.

Попытки финнов даром все-таки не прошли. Атака по правому флангу закончилась прострелом от Пукки на дальнюю (не слишком ли часто мы упоминаем его фамилию?), где, не без помощи небольшого рикошета, завершал Форсс - 0:1. Босния такого поворота событий явно не ожидала, а единственным плюсом для "драконов" стало удаление Райтала под конец тайма. Правда в этом же эпизоде из-за травмы выпал Колашинац.

Казалось, что после перерыва Босния будет давить. Казалось, что соперник будет выживать. Все это только казалось. Второй тайм начался с опасного момента Пукки, которому, несмотря на все старания, забить "сине-желтым" было не суждено. Но форвард был достаточно полезным в подыгрыше, что и доказал во время второго взятия ворот. Именно благодаря его усилиям мяч остался в поле возле ворот соперника, после чего был мощный выстрел Лода - 0:2. Такой игре стоит поучиться.

Громкие трибуны притихли, после чего начали свистеть. Им не особо нравилось происходящее, что мотивировало хозяев на один гол. Свеженькому Менало хватило двух игровых минут, дабы точно пробить после подачи со штрафного. Стандарты остались грозной силой Боснии. Но храбрости хватило ненадолго. Своим гол после стандарта ответили и финны - О`Шонесси сделал счет 1:3. Напомним, что гости большую часть встречи провели в меньшинстве.

Счет больше не изменился. 1:3 - Финляндия берет три очка и за тур до финиша выходит на чисто второе место. Босния из борьбы вылетает, и матч против Украины для неё смысла уже не имеет. Разве что только в плане борьбы за свою честь. Команде Петракова 16-го числа нужно не только побеждать, но и надеяться, что французы возьмут максимум против "суоми". Такие дела.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
13 ноября, Зеница, стадион "Билино Поле"
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Голы: Менало 69 - Форсс 29, Лод 51, О`Шонесси 73
Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Саничанин, Чивич - Стеванович, Хаджиахметович (Прцич 56), Цимирот (Гояк 56), Пьянич (Сушич 66), Колашинац (Демирович 39) - Крунич (Менало 66), Превляк
Финляндия: Градецки - Райтала, Вяйсянен, Иванов, О`Шонесси, Хамляйнен - Лод (Уронен 76), Камара, Шюллер - Форсс (Ниссиля 46), Пукки
Предупреждения: Прцич 83 - Пьянич 24
Удаление: Райтала 37
Нереализованный пенальти: Пукки 25

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В статье: Босния и Герцеговина Финляндия
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Комментарии (149)
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vlotko (Броди)
13.11.2021 в 20:12
Не хвилюйтеся, французи нам допоможуть, їм статус ЧС не дозволить втрачати очки з фінами. Ну а нам треба вигравати у БіГ, і все буде тіп топ.
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+1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 20:06
Все так призрачно, как в тумане....... Гармаш! )))))))
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
13.11.2021 в 20:06
Это мы одни накрутили Боснию до уровня супергранда. Страна ж с балкан, бывшая Югославия, что вы, там сплошные Хорватии. Понятно крепкие ребята и французами сыграли, но как мы дома ничью напряженную делаем, а какие-то финны в меньшенстве на выезде прсто побеждают в два мяча. Просто есть страх, как обычно бывает, что если мы поведем 1:0, то все, будем на удержание, как-то сохранять, а там и наказание может придти.
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 20:19
Якщо фіни зіграють з французами 1:1, то нас 0:1 в Боснії не влаштує.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 20:05
Печенюшка
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+2
-1
Comment06 (Украина)
13.11.2021 в 20:03
Есть шанс не ударить лицом в грязь- крупно обыграть Боснию (как, к примеру, македонцы армян) и ждать чемпионской игры от французов.
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+1
0
vlapa (Киев)
13.11.2021 в 19:55
Всі нарікання на реалізацію моментів нашу збірну нічого не навчає. Голи вимучуємо. Добре що хоч македонцям на ЧЄ два забили, а то була б ситуація як завжди. Не вірю, що Боснію розірвуть, скоріш за все нічия, або мінімальна перемога, а все вирішить матч Фінляндія-Франція.
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+2
0
George_D (Харьков)
13.11.2021 в 19:56
Только Франция-Финляндия. Франция возможно будет уже немотивирована. пардон, попутал с Казахстаном. Финны у себя играют с французами.
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 20:22
У Франції фіни програли 2:0.
0
0
kanoist (мариуполь)
13.11.2021 в 19:54
Ничья финов нас тоже устроит по личным показателям мы бум вторые,но надо ещё и выиграть у Боснии))))
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0
-1
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 20:26
Нам треба забити на гол більше, ніж фіни. Якщо фіни з Францією зіграють 1:1, то нам треба не просто перемогти, а ще й забити двічі.
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0
0
Comment06 (Украина)
13.11.2021 в 19:28
Далеко не футбольная Финляндия, играя в меньшинстве полтора тайма, убедительно показала, что боснийцы - далеко не гранды (а наши-то с перепугу подумали!), и 16-го будут бороться за первое место в группе (если Франция умудрится не о6ыграть казахов), или за проходное 2-е место ( ровно год назад обыграли в гостях французов 2:0). А нам- молиться (как на прошедшем ЧЕ на датчан- бельгийцев- шведов) на действующих чемпионов мира, чтобы не слили игру! Но надо еще обыграть потерявших шансы боснийцев, а то можно совсем опозориться и занять предпоследнее (!!) место в проходной группе! Докатились!!
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 19:31
Між іншим добре, що шанси на Катар залишилися до останнього туру 16 го, бо ще після домашньої нічиєї з Казахстаном вже нас усі всьопропальці списали. А ми ще у грі.
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+1
-1
George_D (Харьков)
13.11.2021 в 19:56
Это ничего не значит. Те же финны дважды взули казахов, и даже боснийцы взяли с ними 4 очка. а мы умудрились два. Мы - особенные, мы все можем. Сыграть дважды вничью с французами - можем. Проиграть боснийцам - тоже можем. Кстати, Особо то для нас ничего не изменилось. Все равно надо выигрывать в последнем туре. Если бы сегодня выиграли боснийцы, задача была бы та же. А если финны еще и с немотивированными французами начудят? (правда, немотивированными они будут, если сегодня они выиграют у казахов)
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.11.2021 в 19:28
Франции нужно не проиграть ?
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 19:28
Кому?)
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+1
0
vlapa (Киев)
13.11.2021 в 19:33
фінам
+1
0
Консул Лаптевых (Львiв)
13.11.2021 в 19:23
Ну и сайт, перенос на другую строчку в комментариях нельзя поставить...
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+2
-1
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 20:29
Треба ставити двічі. В деяких браузерах редактор один перенос "з'їдає".
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0
0
Консул Лаптевых (Львiв)
13.11.2021 в 19:21
Босния - Украина 1:2, Финляндия - Франция 1:2
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 19:27
Фінляндія - Франція 1-1Боснія - Україна 1-1
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+2
0
Консул Лаптевых (Львiв)
13.11.2021 в 19:31
Тоже вариант... Но думается, что на последнюю игру против немотивированной Боснии нас таки должно прорвать
0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 19:33
Коли наші у вирішальній грі на перемогу робили різницю? (
+1
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 19:35
Португалія, Шведи...
0
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Drovko (Lviv)
13.11.2021 в 20:03
Якщо ми граємо х боснійцями внічию..проходять фіни...тільки перемога
0
0
George_D (Харьков)
13.11.2021 в 20:07
Да, Босния после сегодня уже немотивирована. Но и французы могут стать таковыми сегодня. Останется две мотивированные команды - Украина и Финлядния, и последние на два очка впереди.
0
0
krakow (Херсон)
13.11.2021 в 19:18
Началось привычное занятие. Гадание на других. Уже "точно" известно как и какими составами будут играть французы и боснийцы. Заканчивается все,упованием на фарт и сожалением о диком невезении в предыдущих играх.О том, что "невезение" стабильное,мало кого смущает.Ну,повезет с Боснией,а французы раскатают финнов.И. что дальше? Ремесленник Ребров,сменит прораба Петракова.И,все по новой,"чет-нечет","орел-решка"...
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+3
-2
kravaserega (Kyiv)
13.11.2021 в 19:17
Уже все всё посчитали: и второе место, и забитые мячи, и разность... Вот только в этой группе Украина может ещё и четвертое место занять, к сожалению... От нас уже мало, что зависит
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.11.2021 в 19:11
Во финны, еще больше все запутали.
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+1
0
avatar
Зореслав (Киев)
13.11.2021 в 19:07
Что бы фартонуло надо на время матча Франция - Финляндия объявить Шеву на 1 день тренером
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0
-5
Геродот (Винница)
13.11.2021 в 18:59
Сегодняшняя игра показала, что сборная Боснии и Герцеговины - это команда одного игрока - Эдина Джеко. Сегодня он отсутствовал и боснийцы предстали перед нами как абсолютно немощная во всех отношениях команда - ни в атаке, ни в обороне ничего не показавшая. И это при том, что команда почти час играла в большинстве. Но умудрилась при этом не только не выиграть, но и пропустить после удаления финского игрока еще два мяча от финнов. А мы-то почему дома ничью с боснийцами скатали? Обидно. Теперь понятно,что надо только выигрывать у боснийцев на выезде. Но и тут не все зависит от нас. Если французы сегодня выиграют у казахов, а так скорее всего и будет, то игра против финнов не будет иметь для них значения. Станут ли они ломать тогда ноги против финнов? Большой вопрос. Могут и резервный состав прислать. А финны будут при этом рвать и метать. К тому же нам надо выигрывать, забив не менее двух мячей. Но и этого может не хватить, если финны сыграют, скажем, 2:2. Потому как при равной разнице мячей, потом учитывают количество забитых. Но если финны выиграют, тогда все - мы со вторым место пролетаем. В общем, возможны варианты, но сборная наша сама в этом виновата. Выиграй обе игры у слабейшей команды нашей группы - казахов, и мы бы ехали в Боснию в качестве туристов. А так приходится молиться теперь на французов.
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+4
0
DesnaUA (Чернигов)
13.11.2021 в 19:05
Может Финам уже хватит?рвать и метать с Францией?Не верю.
Ответить
+3
0
George_D (Харьков)
13.11.2021 в 20:10
А шо. Французы уже по сути в финале. Так кого им лучше взять с собой, удобных финнов или неудобных украинцев? Они нас могут сознательно отцепить. Все же надо признать, что мы при всех наших негараздах можем попортить нервы французам в финале. Финны - не.
0
-2
Gafan777 (Каменка)
13.11.2021 в 18:55
А хули уже ныть, когда сами себя в такую ситуацию загнали.
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
13.11.2021 в 18:54
Ну а шо? Финны вышли и сыграли. Без мегатренера в лице Шевченко и его итальянской братии. Молодцы.
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+4
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
13.11.2021 в 19:25
Без мегатренера в лице Шевченко и его итальянской братии Украина выиграла у финов на их поле
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+3
0
androma (Вересневе)
13.11.2021 в 18:49
Ви як хочете, а я буду боліть за казахів.
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:49
да парни тут еще такая беда может стать - что французы раскатают результативную ничью с финами 2-2 или 3-3 и фины пройдут по большей кол-ве забитых мячей и к французам не подкопаться
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0
-2
Рівнянин (Рівне)
13.11.2021 в 18:48
Україна займе друге місце в групі.Без варіантів.
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+5
-1
DesnaUA (Чернигов)
13.11.2021 в 18:39
Так даже интереснее финал этого футбольного " триллера"...Шо та считать все там понятно .А я уверен что мы вынесем БиГ даже крупно.Должно прорвать в конце.Все таки мы посильнее будем всех остальных, кроме французов.А финики у французов не выиграют на выезде, даже если молодежь у французов играть будет, даже лучше. Все буде УКРАЇНА!!!
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+1
-3
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 18:43
Финны с Францией дома играют.
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
13.11.2021 в 18:56
И что?
0
0
DesnaUA (Чернигов)
13.11.2021 в 18:56
Даже если дома
+1
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:48
Вопрос будет ли этот триллер для нас хэппи ендом или очередным провалом.
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
13.11.2021 в 18:58
В том то и суть нашего " кина", сюжет сильно запутанный,люблю такие фильмы)
+1
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 19:05
Ты помнишь ситуацию, когда наша сборная смогла в последний момент в уходящий поезд прыгнуть? В прошлый раз Шева в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ проиграл хорватам 2-0.
+1
0
vlotko (Броди)
13.11.2021 в 19:55
Дійсно, французька молодь буде рвати і метати, щоб довести, що вони гідні основи.
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+1
0
kiwa83 (черкаси)
13.11.2021 в 18:39
Все же фины наверно больше заслужили в Катар съездить....
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+1
-4
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:41
какой катар это только место в плей-офф - вот набежало диванных глоров
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+1
-2
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:43
Чем? Они футбольные паразиты, которые просто на данном этапе своей истории убийственно реализуют минимальные моменты. Кроме этого качества у них ничего нет. Они дубари...
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+2
-2
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:46
Финны сильная команда, с очень сильной обороной и вратарем, при этом они умеют хорошо играть на контратаках и они более стабильны и надежны чем мы.Я сейчас согласен и на ничью финнов с французами. Нам надо уверенно побеждать Боснию
+3
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:50
Это та оборона, которая не знала что делать, когда мы включили скорость в первом и втором матче? Да, это сильная оборона...
+1
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:58
Ты же видел только что матч с Боснией, они играя в меньшинстве не дали ни одного даже полумомента создать кроме гола. Очень легко обыграли Боснию, с которой мы еле унесли ноги во Львове.
0
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 19:02
Да потому что боснийцы, это то ещё дер*мо... Они в плане атаки кроме Джеко, очень нам уступаю по технике и интеллекту, и финские тормоза для них становятся непроходимой стеной. При нормальной реализации, что фины что хрозные боснийцы для нас не соперники...
+2
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 19:10
То что мы сильнее Боснии надо доказать во вторник, и там может появится Джеко, они захотят занять третье место в группе.
+2
0
belarus_1978 (Киев)
13.11.2021 в 18:37
третий гол финов из офсайда забили, там офсайд метровый.
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+2
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:47
Я тоже так думал, но скорее всего они были на одной линии когда он подал штрафной.
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0
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Динамо-машина (Киев)
13.11.2021 в 18:36
Франция это ТОП-сборная и они действующие чемпионы мира и победители Лиги наций. Они не будут играть спустя рукава. Им самим их имидж и авторитет не позволит играть плохо. И профессионализм. Верю, что французы не только не проиграют, но и выиграют у финнов. Но выиграем ли мы?
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+4
0
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:43
потом не плачь когда фины победят в один мяч второй состав французов
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+1
-2
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Динамо-машина (Киев)
13.11.2021 в 18:45
Не буду, обещаю. А ты не рыдай и не истери, когда финны не обыграют Францию.
+2
0
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Динамо-машина (Киев)
13.11.2021 в 18:30
Если мы побеждаем Боснию 1:0, а Финляндия играет вничью с Францией 0:0, то у нас 12 очков и мячи 10:8, и у Финляндии 12 очков и мячи 10:8. Вопрос в том, кто сыграет более результативно: например мы можем выиграть 3:2, тогда наши +2(12:10) будут более весомым, чем финские +2(10:8). Но и Финляндия может сыграть 2:2. Ясно одно: 1) Нам нужно побеждать, и чем больше, тем лучше. Б) разницу голов будем считать, только если при нашей победе финны сыграют вничью. При их победе мы вылетаем, а при их поражении вылетают они. Опять же только, если мы сами победим. Вроде всё)
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+2
-1
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:37
ты вообще не в теме - наши побеждали финов и имеют преимущество по личным
Ответить
0
-4
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Динамо-машина (Киев)
13.11.2021 в 18:38
Это ты не в теме, дурачок. На первом месте разница голов. Иди читай регламент, а потом уже пытайся рассуждать о футболе с компетентными людьми.
+1
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:39
Это ты не в теме. Сначало при равенстве очков считается разница, потом у кого больше забитых, а уже аж потом личные встречи...
+1
0
androma (Вересневе)
13.11.2021 в 18:39
Опс, опоздал
0
0
kanoist (мариуполь)
13.11.2021 в 20:01
Я тоже так считал...во биля!
0
0
Консул Лаптевых (Львiв)
13.11.2021 в 19:18
Нам достаточно победить. Почитай ренгламент
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0
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 19:26
Для усобо упёртых:1. Кількість очок2. Загальна різниця м'ячів3. Загальна кількість забитих м'ячів4. Очні зустрічі
0
0
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Зореслав (Киев)
13.11.2021 в 18:29
Петраков обыграл на выезде финов, Шевченко дома нет. Кто виноват?
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+5
-1
avatar
Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:37
Двое, так как и тот и тот потерял очки с казахами. После шевы было много шансов не доводить до критической ситуации, но и Петраков не решил эту задачу. Вина обоих...
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0
-1
Hengehog (Харків)
13.11.2021 в 18:40
Невістка?!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 18:28
Одна радість маячить попереду: якщо завтра шахісти порвуть козломордих.
Ответить
+1
-4
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 18:33
Причём тут это? Россия так или иначе как минимум в плей-офф, причём сеяная
Ответить
+2
-2
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:37
в плей офф все команды сильнее рассии кроме финов
+2
-4
avatar
Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:46
Ооо, а этот уже финов в плейй офф записал, фантазер...
+2
-2
avatar
Tolyn77 (Донецк )
13.11.2021 в 18:44
О выс ралось оно не по теме! Россия будет на ЧМ, выбей на лбу себе!
Ответить
+1
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 19:21
Болт їм в дупу, і тобі також
+1
-1
aleks68
13.11.2021 в 19:23
не сдохни от радости ....чучело
0
-3
тутти-10 (Сумська область)
13.11.2021 в 18:25
Фіни в меншості навіть не спотіли. Не пововозили їх боснійці. Та і самі не напряглися. Пяніча та Круніча рано замінили... Воно нам треба? Хотілося більшого
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 18:23
Перефразовуючи М. Лермонтова: Прощай пустинная Катара, страна рабов, страна пєсков...
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0
-2
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simargl (Чернигов)
13.11.2021 в 18:22
Не прикалывайтесь. Франция даже третьим составом порвёт Пукку и компанию. А вот смогут ли наши "звезды" обыграть всех этих ичичей большой и открытый вопрос... да поможет нам Аллах!!!
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+1
-3
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:31
Не стоит недооценивать финнов, они очень здорово сыграли против Казахстана и Боснии в гостях, заслуженно выиграли в обеих матчах. На Евро они в основном оборонялись, а здесь они смотрится очень неплохо и в атаке ив защите. Многое будет зависит от настроя французев на игру, надеюсь они будут выкладываться на 100%.
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+2
0
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Динамо-машина (Киев)
13.11.2021 в 18:33
При чем тут Аллах? Ты что, мусульманин?
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 18:20
Увага!!! Регламент. Як визначається 2 місце. " 1. Кількість очок ; 2. Загальна різниця м'ячів; 3. Загальна кількість забитих м'ячів; 4. Кількість очок у матчах лише між командами під питанням;" І так далі. Проблема в тому, що окрім просто різниці забитих/пропущених далі рахується загальна кількість забитих голів! І вже тільки після цього - очні матчі. Тобто просто перемоги над Боснією і нічиєї Фіни - Фр. замало! Якщо фіни грають в нічию 1-1 то мають +2 і 11-9. Якщо ми перемагаємо 1-0 то маємо 10-8. Ті самі +2 але голів вони забили більше, а отже, показник у них вищий. 11-9 краще аніж 10-8. І ми вилітаємо!
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0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:23
Чого ти береш нічию фінів і французів з рахунком 1-1? При 0-0 і мінімальній нашій перемозі ми проходимо далі. Для чого брати до уваги 1-1?
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 18:24
Згоден, якщо 0-0, то ми проходимо. Але всі нічиї далі - то вже буде біда.
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:26
Ну може і нас прорве і заб'ємо 2, чи 3
0
0
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 18:28
Romerik (YNWA) хіба босняки самі забиватимуть!) По іншому не бачу...
+1
0
kanoist (мариуполь)
13.11.2021 в 20:05
Сербии выкатили 5 штук,такое буде и там))) вспомните мои слова)))
0
0
dmytrohr (Київ)
13.11.2021 в 18:17
До речі, якщо французи сьогодні програють, то на гру з фінами вони будуть вмотивовані.
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+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 18:25
Гарний жарт))
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 18:26
Дуже не смішно...)
0
-2
androma (Вересневе)
13.11.2021 в 18:27
Не треба програвати, хватить і нічиєї.
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0
0
androma (Вересневе)
13.11.2021 в 18:28
Не треба програвати, хватить і нічиєї
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0
0
androma (Вересневе)
13.11.2021 в 18:29
Не треба програвати. Хватить і нічиєї.
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0
0
androma (Вересневе)
13.11.2021 в 18:31
Сорі , не бачив що вже є
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0
0
storm_ua (Николаев)
13.11.2021 в 18:17
Французам вообще плевать,они уже на чм....Никаких проблем обыграть их у финов не будет...Что касается уровня боснии и финляндии,это две убогие команды,но наши еще хуже...нечего делать этим калекам на чм..нечего.Будет опять тупая ничья...и хорош, хай эти позорники дома сидят
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+1
-5
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Динамо-машина (Киев)
13.11.2021 в 18:35
Франция это ТОП-сборная и они действующие чемпионы мира и победители Лиги наций. Они не будут играть спустя рукава. Им самим их имидж и авторитет не позволит играть плохо. И профессионализм. Верю, что французы не только не проиграют, но и выиграют. Но выиграем ли мы?
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+1
0
Veminal (Киев)
13.11.2021 в 18:39
ты тупой валенок - наши сильнее и финов и босняков просто тренер перепуганный выпускает на замену даунов
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0
-2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.11.2021 в 18:15
С большой долей вероятности финны грохнут французов. Надежда только на то, что у Французов молодняк выйдет что-то доказывать. По большому счету в наше группе на 2е место не наиграл никто. Можно всю группу, кроме французов, отправлять готовиться к евро 24. Но все-таки по игре, из того что я видел, наши 2е место заслужили больше чем финны и босняки, первые очень скучны хоть и организованы, у 2х кроме Джеко и играть то некому.
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+4
0
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 18:35
Не надо переоценивать финнов. Да и Франция не приедет проигрывать
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0
0
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 18:40
Ключевой вопрос, как мотивировать французов, это же не немцы, англичане или испанцы
0
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:11
Плохой результат для нас, не только победой финнов, но и разницей 2 мяча, теперь у них преимущество в разнице и пропущенных мячах. Но шансы еще есть, нас уже не устраивает минимальная победа, нужны победы от 2-1, тогда если финны сыграют вничью с французами 1-1, мы их опередим за счет личных встреч, возможно они сыграют 2-2, тогда нужна победа с разницей 2 мяча..Если финны выиграют у французов, тут уже ничего не останется, как поздравить их с выходом в плей-офф. Сами виноваты что довели до такой критической ситуации.
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+3
0
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Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 18:12
Рахуюються при рівній кількості очок особисті зустрічі, а не різниця голів
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0
-1
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:14
В этот раз разница пропущенных мячей считается увы.
0
0
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Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 18:15
MaximSK (Киев)...регламент почитай
0
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:16
Если же Финляндия и Франция сыграют вничью, а Украина выиграет, то у обеих команд будет по 12 баллов. И тогда будут считаться НЕ ЛИЧНЫЕ встречи, а РАЗНИЦА МЯЧЕЙ ВО ВСЕХ СЫГРАННЫХ МАТЧАХ. Таковы правила соревнований под эгидой ФИФА. При таких условиях ситуация будет интересной, ведь сейчас у финнов разница голов 10:8, а у Украины – 9:8.
0
0
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Динамо-машина (Киев)
13.11.2021 в 18:16
Это ты регламент почитай, решается по разнице мячей. У Финляндии +2, а у нас +1, но если мы хотя бы минимально победим Боснию, то и у нас будет +2.
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.11.2021 в 18:18
Что вы считаете, при ничьей французов с финнами и нашей мин. победе у нас будет одинаковая разница, далее - личные встречи. Нас устраивает любая победа, главное чтобы французы не влетели.
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0
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Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 18:20
MaximSK (Киев) навіть якщо так як ти кажеш...у фінів зараз +2 а у наших +1....то у випадку нашої перемоги навд боснійцями навіть мінімальної у нас буде теж +2...а у випадку нічиєї фінів з французами у них +2 залишиться..тому вирішують особисті зустрічі про що я тобі і кажу
0
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:20
Думаешь Франция и Финляндия сыграют 0:0? Они могут сыграть 1:1 или 2:2, тогда будут считаться кто забил больше голов, а с этим у финнов будет больше голов, если мы выиграем только 1:0.
0
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:23
Prideman (Lviv)Дальше там считается кто больше забил, а потом уже личные встречи. В этом вся трудность ситуации. Нужна победа, но уже не с 1-0.
0
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Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 18:11
"Команде Петракова 16-го числа нужно не только побеждать, но и надеяться, что французы возьмут максимум против "суоми"...у автора статті погано з арифметикою...французам достатньо просто не програти...тоді якщо ми виграмо у боснійців у фінів і у нас буде по 12 очок...і за рахунок особистих зустрічей ми будемо другими
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0
-1
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 18:39
Особисті зустрічи рахуються тільки при однаковій різниці та кількості забитих та пропущених м'ячів.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
13.11.2021 в 18:08
Подивився фінів з боснійцями.Як ми могли не виграти в цих убожеств? Що в одних,що в інших.Ну що,немотивовані боснійці проти супермотивованих українців? Тормознутим повезло! Залетіло все,що летіло в ворота боснійців.
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 18:11
на финнов в Киеве шара упала, а Боснию Джеко тянул, имхо
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 18:08
Французы сегодня играют с казахами --всё будет зависить и от этой игры тоже --выигравают французы в последней игре с финами можно не выкладываться и играть не основным составом а это пахнет керосином для Украины и Босния тоже не отдаст даром очки
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+2
0
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 18:13
там очевидно что французы выиграют матч, причем уверенно. Нам только остается надеется что французы серьезно отнесутся к игре с финнами.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
13.11.2021 в 18:05
Питання. Як? Як наші дубочки не змогли обіграти ці команди??? У нас у першій лізі ігри цікавіші.
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:03
У боснійців не буде мотивації грати, це вже добре. Хіба захочуть нам підісрати...Тепер треба Перемогу чи нічию французів над фінами і нашу перемогу. Шанси на це великі...
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+3
0
dmytrohr (Київ)
13.11.2021 в 18:03
Ситуація проста: команда, яка обіграє невмотивовану навіть Францію, достойна їхати на Чемпіонат світу; команда, яка не зможе обіграти невмотивовану БіГ, не достойна туди їхати.
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+4
0
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 18:02
Якось стає не приємно від думки, що така Фінляндія заслуговує на 2 місце і вихід на ЧС. Команда не грає. Тільки ловить суперника на помилках. Краще б вже ті босняки, вони хоч у футбол намагаються грати...
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+2
-2
аалекс ( Крым)
13.11.2021 в 18:34
Второе место и выход в плей-офф. А так, в принципе, согласен.
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0
0
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 18:44
100%
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 18:01
финны кстати шаровики еще те, имхо небольшой офсайд при 3 голе был. главное чтобы франки им ничью не слили. кто кстати пройдет в случае равенства очей и нашего преимущества по личным встречам, кто-то в курсе?
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0
-1
тутти-10 (Сумська область)
13.11.2021 в 18:02
Проходимо ми
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0
-1
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 18:09
Ні. Якщо фіни грають в нічию 1-1 то мають +2 і 11-9. Якщо ми перемагаємо 1-0 то маємо 10-8. Ті самі +2 але голів вони забили більше, а отже, показник у них вищий. 11-9 краще аніж 10-8.
0
0
Javier_Zanetti (Киев )
13.11.2021 в 18:14
Тутти-10, неправда. После разницы мячей считають забитые.
0
0
тутти-10 (Сумська область)
13.11.2021 в 18:18
Занетті. Згодний. Особисті зустіріч - третій критерій. А забиті голи - другий
0
0
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 18:04
Спершу рахують різницю забитих/пропущених. Вже потім особисті зустрічі. Тому питання у тому, з яким рахунком ми переможемо (якщо) у Боснії.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
13.11.2021 в 18:05
з любим. Все одно проходимо ми
0
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:06
Просто потрібна перемога. Навіть якщо мінімальна, то по різниці забити пропущених також рівність, а по особистих зустрічах ми перемагаємо фінів
0
0
тутти-10 (Сумська область)
13.11.2021 в 18:14
rivnenskyi (Рівне) Все вірно. Другий критерій забиті мячі. Особисті зустірчі - третій
0
0
aleks68
13.11.2021 в 18:01
победа сегодня французов и от матча Босния-Украина может ничего не зависеть.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:01
Почему это, побеждаем БиГ, и мы в плей офф
Ответить
0
0
aleks68
13.11.2021 в 18:06
как они будут играть с финнами в последнем туре,если сегодня получат путёвку на ЧМ ???у финнов появился шанс и они будут старатья его использовать
0
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:08
Ты веришь в победу финов над французами? Это смешно. Даже если у французов не будет мотивации, они не проиграют...
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 18:08
финны не так давно побеждали франков, в товарняке канеш, то тем не менее
+2
0
football_soccer (Украина)
13.11.2021 в 18:08
у бельгийцев на Евро тоже в последнем туре мотивации особой не было, но с финами была игра в одни ворота. Даже дубль французов должен с финнами сыграть также как и бельгийцы, т.е без малейших шансов для финнов.
Ответить
0
0
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 18:10
Как это не было мотивации. Бельгийцы тогда нам помогали на евро
0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
13.11.2021 в 18:00
Просто диву даюсь,як можна було просрати дві гри з казахами.Чи може то була хитра комбінація як на ЧЄ.
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+2
0
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 17:59
Боснійці самі себе "випиляли" з боротьби за вихід на ЧС. Жари бояться катарської чи що.... Але є в мене така чуйка, що з нами вони будуть грати "будь здоров". У перемогу фінів над французами не вірю.
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+3
0
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Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 17:58
ну що босняки? далі казати будете яка у вас крута команда?)) в більшості пропустити двічі...фіни показали як треба грати...просто нормально реалізовувати моменти і все пучком...все в наших ногах
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+2
0
Kela (Одесса)
13.11.2021 в 17:58
Фины в меньшинстве возили боснийцев, наши должны 3-4 забивать
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.11.2021 в 20:07
С никакими болгарами тоже вроде должны...
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 17:58
ну шо, жуки боснийские, сильно теперь вам поможет недопуск украинских болельщиков? Без Джеко - крайне дубовая команда, кстати
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0
0
аалекс ( Крым)
13.11.2021 в 17:57
Самое неприятное в данной ситуации то, что не все зависит от нашей сборной. Обыграть такую Боснию, потерявшую все шансы, СБУ вполне по силам. А вот на что способны горячие финские парни, в матче дома с немотивированными французами - это большой вопрос.
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+2
-1
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Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 17:59
думаю французи мають мінімум не програти
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+1
0
Salming (Полтава)
13.11.2021 в 18:02
Товарняк год назад французы проиграли финнам
0
0


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