Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3. А разговоров-то было

Финал года для сборной Украины состоится 16-го ноября против Боснии. У будущего соперника на один важный матч больше. За три дня до битвы против команды Петракова, коллектива Ивайло Петева принимал на своем поле Финляндию. Три сборные имеют приблизительно одинаковые шансы на второе место, однако если "филинов" могло в субботу устроить даже фиаско, то Боснии проигрывать было нельзя. Иначе все - конец борьбы за выход на Мундиаль.

Игра была нервной, что лишний раз говорило о важности этого противостояния. Уже на шестой минуте арбитр был вынужден провести беседу сначала с двумя наставниками, а после - с капитанами. Причина осталась неизвестной. Что касается самой игры, то на старте приличнее смотрелась Босния, футболисты которой запороли сразу два неплохих эпизода. Все случалось после прострелов с флангов. Сначала очень неудачно с 11-метровой отметки пробил Пьянич, после этого промазал Превляк. Два классные возможности остались без должного удара.

Финляндия первые минут 15 присматривалась, а после неожиданно перехватила инициативу, став играть опаснее своего оппонента. Их атаки были очень предсказуемы, держались только на одном Пукки, но это не мешало гостям создавать опасность. Сначала тот же Пукки не реализовал буллит, далеко отпустив от себя мяч после забега с центра поля. Спустя несколько минут форвард "Норвича" получил второй шанс для взятия ворот, поскольку арбитр назначил пенальти. Увы для гостей, Пукки не переиграл Шехича. Счет ненадолго остался равным.

Попытки финнов даром все-таки не прошли. Атака по правому флангу закончилась прострелом от Пукки на дальнюю (не слишком ли часто мы упоминаем его фамилию?), где, не без помощи небольшого рикошета, завершал Форсс - 0:1. Босния такого поворота событий явно не ожидала, а единственным плюсом для "драконов" стало удаление Райтала под конец тайма. Правда в этом же эпизоде из-за травмы выпал Колашинац.

Казалось, что после перерыва Босния будет давить. Казалось, что соперник будет выживать. Все это только казалось. Второй тайм начался с опасного момента Пукки, которому, несмотря на все старания, забить "сине-желтым" было не суждено. Но форвард был достаточно полезным в подыгрыше, что и доказал во время второго взятия ворот. Именно благодаря его усилиям мяч остался в поле возле ворот соперника, после чего был мощный выстрел Лода - 0:2. Такой игре стоит поучиться.

Громкие трибуны притихли, после чего начали свистеть. Им не особо нравилось происходящее, что мотивировало хозяев на один гол. Свеженькому Менало хватило двух игровых минут, дабы точно пробить после подачи со штрафного. Стандарты остались грозной силой Боснии. Но храбрости хватило ненадолго. Своим гол после стандарта ответили и финны - О`Шонесси сделал счет 1:3. Напомним, что гости большую часть встречи провели в меньшинстве.

Счет больше не изменился. 1:3 - Финляндия берет три очка и за тур до финиша выходит на чисто второе место. Босния из борьбы вылетает, и матч против Украины для неё смысла уже не имеет. Разве что только в плане борьбы за свою честь. Команде Петракова 16-го числа нужно не только побеждать, но и надеяться, что французы возьмут максимум против "суоми". Такие дела.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

13 ноября, Зеница, стадион "Билино Поле"

Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3

Голы: Менало 69 - Форсс 29, Лод 51, О`Шонесси 73

Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Саничанин, Чивич - Стеванович, Хаджиахметович (Прцич 56), Цимирот (Гояк 56), Пьянич (Сушич 66), Колашинац (Демирович 39) - Крунич (Менало 66), Превляк

Финляндия: Градецки - Райтала, Вяйсянен, Иванов, О`Шонесси, Хамляйнен - Лод (Уронен 76), Камара, Шюллер - Форсс (Ниссиля 46), Пукки

Предупреждения: Прцич 83 - Пьянич 24

Удаление: Райтала 37

Нереализованный пенальти: Пукки 25