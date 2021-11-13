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Де Брюйне: Идея проводить ЧМ раз в два года - интересная, но игрокам надо отпуск
Кевин высказался насчет новой идеи
Sky Sports
Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился мыслями насчет возможного проведения Чемпионата мира каждые два календарных года.
"В начале сезона у меня была встреча с ФИФА и Арсеном Венгером, на которой они объяснили, чего хотят добиться. Чтобы достичь желаемого, нужно будет скоординировать действия всех федераций, УЕФА и ФИФА. Все должны работать вместе.
Я настаивал на том, что необходимо оставить для игроков нормальный отпуск в конце сезона. Но сама по себе идея неплоха, если все будут готовы сотрудничать", – рассказал Кевин.
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