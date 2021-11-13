Де Брюйне: Идея проводить ЧМ раз в два года - интересная, но игрокам надо отпуск

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился мыслями насчет возможного проведения Чемпионата мира каждые два календарных года.

"В начале сезона у меня была встреча с ФИФА и Арсеном Венгером, на которой они объяснили, чего хотят добиться. Чтобы достичь желаемого, нужно будет скоординировать действия всех федераций, УЕФА и ФИФА. Все должны работать вместе.

Я настаивал на том, что необходимо оставить для игроков нормальный отпуск в конце сезона. Но сама по себе идея неплоха, если все будут готовы сотрудничать", – рассказал Кевин.