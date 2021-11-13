Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бэйл достиг отметки в 100 матчей в составе сборной Уэльса
Гарет вышел в старте на игру против Беларуси
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура группы E отбора на ЧМ-2022 сборная Уэльса играет против Беларуси.
"Драконов" на эту игру в качестве капитана вывел Гарет Бэйл. Этот поединок стал для 32-летнего вингера 100-м в составе национальной команды.
Больше за сборную Уэльса провел только 32-летний защитник "Чарльтона" Крис Гантер - 106 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красная, незабитый пенальти, голы. ВИДЕО обзор матча Босния - Финляндия
- Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3. А разговоров-то было
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Red_Cat (Салоники)
13.11.2021 в 22:27
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...