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Бэйл достиг отметки в 100 матчей в составе сборной Уэльса

Чемпионат мира FIFA
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Гарет вышел в старте на игру против Беларуси

Бэйл достиг отметки в 100 матчей в составе сборной Уэльса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 9-го тура группы E отбора на ЧМ-2022 сборная Уэльса играет против Беларуси.

"Драконов" на эту игру в качестве капитана вывел Гарет Бэйл. Этот поединок стал для 32-летнего вингера 100-м в составе национальной команды.

Больше за сборную Уэльса провел только 32-летний защитник "Чарльтона" Крис Гантер - 106 матчей.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
13.11.2021 в 22:27
1. Сборная Уэльса 2. Гольф Приоритеты Бейла
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