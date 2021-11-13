Бэйл достиг отметки в 100 матчей в составе сборной Уэльса

В рамках 9-го тура группы E отбора на ЧМ-2022 сборная Уэльса играет против Беларуси.

"Драконов" на эту игру в качестве капитана вывел Гарет Бэйл. Этот поединок стал для 32-летнего вингера 100-м в составе национальной команды.

Больше за сборную Уэльса провел только 32-летний защитник "Чарльтона" Крис Гантер - 106 матчей.