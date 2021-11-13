Депай обошел Кумана и стал лидером по голам с пенальти за сборную

В рамках 9-го тура группы G отбора на ЧМ-2022 сборная Нидерландов играет против Черногории.

Счет в игре на 25-й минуте встречи открыл форвард "оранжевых" Мемфис Депай - нападающий каталонской "Барселоны" реализовал 11-метровый удар.

Этот забитый пенальти стал для 27-летнего игрока 9-м в составе национальной команды - Мемфис обошел Рональда Кумана и стал лидером по этому показателю в истории сборной Нидерландов.