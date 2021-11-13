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Депай обошел Кумана и стал лидером по голам с пенальти за сборную

Чемпионат мира FIFA
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У Мемфиса 9 реализованных ударов с "точки"

Депай обошел Кумана и стал лидером по голам с пенальти за сборную

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В рамках 9-го тура группы G отбора на ЧМ-2022 сборная Нидерландов играет против Черногории.

Счет в игре на 25-й минуте встречи открыл форвард "оранжевых" Мемфис Депай - нападающий каталонской "Барселоны" реализовал 11-метровый удар.

Этот забитый пенальти стал для 27-летнего игрока 9-м в составе национальной команды - Мемфис обошел Рональда Кумана и стал лидером по этому показателю в истории сборной Нидерландов.

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В статье: Нидерланды Рональд Куман Мемфис Депай
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Источник:
Opta

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