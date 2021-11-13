Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Депай обошел Кумана и стал лидером по голам с пенальти за сборную
У Мемфиса 9 реализованных ударов с "точки"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В рамках 9-го тура группы G отбора на ЧМ-2022 сборная Нидерландов играет против Черногории.
Счет в игре на 25-й минуте встречи открыл форвард "оранжевых" Мемфис Депай - нападающий каталонской "Барселоны" реализовал 11-метровый удар.
Этот забитый пенальти стал для 27-летнего игрока 9-м в составе национальной команды - Мемфис обошел Рональда Кумана и стал лидером по этому показателю в истории сборной Нидерландов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Opta
Популярное сейчас
- Теперь Украине нужна только победа. Турнирная таблица в группе D после победы Финляндии
- СМИ: Петраков будет уволен, если сборная Украины не достигнет нужного результата в Боснии и Герцеговине
- Рианчо: Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию
- Босния и Герцеговина - Финляндия. Анонс и прогноз матча на 13 ноября 2021
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Новости по теме
- 00:06 Зарубежные Инсайдер раскрыл детали будущего соглашения Депая с Барселоной
- 11:55 Зарубежные Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды
- 11:08 Зарубежные Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...