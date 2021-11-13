Отбор на ЧМ-2022. Дубль Депая не помог Нидерландам победить Черногорию

Квалификация на Чемпионат мира-2022

Группа G, девятый тур

"Градский" (Подгорица)

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Лишь во второй раз после возвращения Луи ван Гала Нидерланды потеряли очки, однако сейчас они могут иметь решающее значение. "Оранье" сегодня были в 10 минутах от празднований выхода на Чемпионат мира-2022, но туда попадают только после заслуженных побед. Три очка гости сегодня не заработали, а по игре и вообще уступали.

С самого старта Нидерланды забрали мяч под свой контроль, но это вообще не давало результата. Постоянная позиционная атака без опасности от гостей сменялась контрнаступлениями хозяев, которые были куда острее. За первые 20 минут подопечные ван Гала ни разу не пробили по воротам соперника, в то время как Черногория трижды преследовала цель потревожить Бейлова. Одна из таких попыток была особенно опасна: защита гостей провалилась, Йовович получил передачу между двумя центральными защитниками, прокинул слева от голкипера, но с острого угла попал только во внешнюю сетку ворот.

Повезло гостям, как и на 21-й минуте, когда испанский арбитр назначил пенальти. Янкович задел Классена в штрафной, но Дэви слишком картинно падал. Однако даже VAR подтвердил легитимность решения главного судьи, поэтому Нидерланды получили шанс отличиться первым ударом из точки. Депай пробил точно в угол и забил свой девятый пенальти в футболке сборной, став единоличным рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первую позицию с Рональдом Куманом.

На этом странные решения арбитра не закончились, ведь в похожем “натянутом” эпизоде ​​у ворот гостей он решил не назначать пенальти. Осмаич пробил в руку Думфрису, которая перекрывала траекторию мяча на пути к створу ворот, но судья только негативно покачал головой.

Под конец тайма Нидерланды стали немного активнее в атаке, и даже могли отличиться еще раз, однако Данджума после прострела Малена в касание с точки 11 метров пробил мимо правой стойки. Очень много ошибался вингер в этом матче, как и все атакующие игроки гостей. Были недоработки в элементарных моментах, за которые черногорцы до перерыва так и не наказали.

На старте второго тайма хозяева снизили свои атакующие обороты и дали возможность наступать нидерландцам. Наконец подопечные ван Гала провели очень хорошую позиционную атаку, которая завершилась красивым голом пяткой от Депая, да еще между ног голкипера. 37-й гол для Мемфиса в футболке "оранье" - по этому показателю он сравнялся с Арьеном Роббеном и теперь они двое занимают шестую позицию в рейтинге лучших бомбардиров Нидерландов.

Гости уже мысленно откупоривали шампанское, думали, какие плавки возьмут в Катар, но немотивированные турнирным положением черногорцы дважды ошарашили Бейлова. Сначала 22-летний дебютант Черногории Вукотич получил хорошую разрезную передачу от неугомонного сегодня Осмайча, обвел голкипера и забил свой первый гол за сборную. А четыре минуты спустя Вуйнович головой подарил надежду Турции и Черногории на прямую путевку на Мундиаль. Интересно, что оба автора голов вышли из лавы для запасных.

Нидерланды не заслуживали победы в сегодняшнем матче, да еще й черногорцы выглядели лучше. Однако, несмотря на ничейный результат, они продолжают возглавлять группу G и теперь должны со всей ответственностью готовиться к решающему матчу против Норвегии, которая сегодня не смогла победить Латвию. В параллельном матче та же Черногория примет другого претендента на первое место Турцию. Ох и горячим будет финальный тур в секстете.

Черногория – Нидерланды 2:2

Голы: Вукотич 82, Вуйнович 86 – Депай 25 (пен.), 54

Черногория: Саркич – Вукчевич, Савич, Вуячич, Радунович – Йовович (Вуйнович 62), Янкович (Божович 69), Осмаич, Томашевич (Раичкович 80) – Джурджевич (Бечирай 62), Хакшабанович (Вукотич 69)

Нидерланды: Бэйлов – Думфрис, где Врей (де Лигт 90), ван Дейк, Блинд – Вейналдум (Копмайнерс 66), де Йонг (Гравенберх 78), Классен – Мален (Бергвейн 46), Депай, Данджума (Ланг 78)

Предупреждения: Вуйнович 68, Савич 90+1 – Дамфрис 42