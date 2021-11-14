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Накрутили статистику. Франция - Казахстан 8:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Франция - Казахстан, отбор на Чемпионат Мира 2022, 13 ноября 2021

Накрутили статистику. Франция - Казахстан 8:0. Видео голов и обзор матча

фото - fff.fr

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Казахстан, которые встречались в предпоследнем туре европейского отбора к ЧМ-2022. Команде Дешама нужна была победа, чтобы официально получить путевку в Катар и она ее одержала очень легко. Особенно неудержимым был Мбаппе, забивший четыре мяча. Дубль на счету Бензема, еще по голу добавили Гризманн и Рабио. Франция стала недостижимой для Украины и Финляндии и выиграла группу D.

Отбор к ЧМ-2022. Париж. "Парк де Пренс"
Франция - Казахстан - 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84 (с пенальти)

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В статье: Франция Казахстан Килиан Мбаппе отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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kaput1980 (Херсон)
14.11.2021 в 08:59
Ну и видеоплеер, нечто...
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.11.2021 в 08:47
Все, приехали. Привет казахам...
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