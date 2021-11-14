Накрутили статистику. Франция - Казахстан 8:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Казахстан, которые встречались в предпоследнем туре европейского отбора к ЧМ-2022. Команде Дешама нужна была победа, чтобы официально получить путевку в Катар и она ее одержала очень легко. Особенно неудержимым был Мбаппе, забивший четыре мяча. Дубль на счету Бензема, еще по голу добавили Гризманн и Рабио. Франция стала недостижимой для Украины и Финляндии и выиграла группу D.

Отбор к ЧМ-2022. Париж. "Парк де Пренс"

Франция - Казахстан - 8:0

Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84 (с пенальти)