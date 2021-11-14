Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Накрутили статистику. Франция - Казахстан 8:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Франция - Казахстан, отбор на Чемпионат Мира 2022, 13 ноября 2021
фото - fff.fr
Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Казахстан, которые встречались в предпоследнем туре европейского отбора к ЧМ-2022. Команде Дешама нужна была победа, чтобы официально получить путевку в Катар и она ее одержала очень легко. Особенно неудержимым был Мбаппе, забивший четыре мяча. Дубль на счету Бензема, еще по голу добавили Гризманн и Рабио. Франция стала недостижимой для Украины и Финляндии и выиграла группу D.
Отбор к ЧМ-2022. Париж. "Парк де Пренс"
Франция - Казахстан - 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84 (с пенальти)
Популярное сейчас
- Победа Финляндии, цена на Миколенко, новичок Металлиста. Главные новости за 13 ноября
- Мбаппе - первый игрок за 36 лет, кто оформил хет-трик за Францию
- СМИ: Александрия хочет подписать Калитвинцева. Десна выставила ценник
- Босния и Герцеговина - Финляндия. Анонс и прогноз матча на 13 ноября 2021
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО