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И мяч Депая пяткой не помог. Черногория – Нидерланды 2:2. Видео голов и обзор матча
Лидер не был лидером
Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура группы G отбора на Чемпионат мира-2022, в котором мотивированные нидерландцы противостояли немотивированным черногорцам. Большинство поединка гости владели мячом, однако лучше атаковали именно хозяева. Подопечные ван Гала сумели открыть счет первым же ударом в матче только с помощью "испанского пенальти": Классен очень картинно падал, однако прикосновение от Янковича все-таки было.
Своё преимущество на старте второго тайма Нидерланды закрепили эффектным голом Мемфиса пяткой. Стоит отметить, что в целом арбитр принимал на встрече очень неоднозначные решения, но это все же не мешало отыграть два мяча по-настоящему лучшей на поле команде.
Черногория – Нидерланды 2:2
Голы: Вукотич 82, Вуйнович 86 – Депай 25 (пен.), 54
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