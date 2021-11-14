Португалия – Сербия: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2022

Португалия и Сербия решили сохранить интригу и до последнего тянуть с определением команды, которая напрямую попадет на Мундиаль в Катаре. Оба коллектива точно вышли как минимум в стыки, ведь соперники, которые смогли навязать только точечную борьбу, уже давно упустили шанс на первые два места.

Теперь очный поединок в Лиссабоне расставит все на свои места. Сербам нужна только победа, но интересно, что они ни разу в своей истории не побеждали португальцев. А вот подопечных Сантуша устроит и ничья, однако играть на сохранение одного очка – это туманная перспектива, которая может стоить и первого места.

Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Стартовый свисток запланирован на 21:45. В Украине телетрансляцию можно посмотреть на телеканале Футбол 1, а также на сервисе Oll.tv.