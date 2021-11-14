Сборная Казахстана потерпела наибольшее поражение в истории

Соперники сборной Украины по группе D отбора на Чемпионат мира-2022 Франция и Казахстан выдали результативный матч. А точнее, именно хозяева стадиона "Парк де Пренс" поиздевались над соперником, забив восемь голов без ответа.

Это поражение стало для Казахстана самым большим в футбольной истории. Предыдущим худшим счетом для казахов был 0:6 – против Турции (2005 г.) и России (2008 г.).

Напомним, что в октябре прошлого года сборная Франции нанесла самое большое поражение в истории еще и сборной Украины, победив со счетом 7:1.

Отметим, что казахи не побеждают уже 15 матчей, а в 10-ти из них они проиграли. В последний раз "ястребы" добывали три очка еще в выездном поединке против Литвы (2:0).