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Сборная Казахстана потерпела наибольшее поражение в истории
Мбаппе и компания постарались
Фейсбук збірної Казахстану/Автор невідомий
Соперники сборной Украины по группе D отбора на Чемпионат мира-2022 Франция и Казахстан выдали результативный матч. А точнее, именно хозяева стадиона "Парк де Пренс" поиздевались над соперником, забив восемь голов без ответа.
Это поражение стало для Казахстана самым большим в футбольной истории. Предыдущим худшим счетом для казахов был 0:6 – против Турции (2005 г.) и России (2008 г.).
Напомним, что в октябре прошлого года сборная Франции нанесла самое большое поражение в истории еще и сборной Украины, победив со счетом 7:1.
Отметим, что казахи не побеждают уже 15 матчей, а в 10-ти из них они проиграли. В последний раз "ястребы" добывали три очка еще в выездном поединке против Литвы (2:0).
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