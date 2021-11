Отбор ЧМ-2022. Хорватия - Россия 1:0. Кто хотел играть в футбол - тот и выиграл

Сборная Хорватии смогла дожать сборную России и вырвать первое место в своей группе. Хозяевам помог защитник сборной России Кудряшов, отправивший мяч в свои ворота на 81-й минуте в безобидной ситуации. Хорватия сыграет на Чемпионате мира в Катаре, России будет ждать своего соперника в плей-офф.

Россия не собиралась хитрить или скрывать своих намерений. Команда Карпина практически не владела мячом, даже и не думала продуманно атаковать или прессинговать соперника на его половине поля. Без мяча Россия действовала по схеме 4-4-2, старалась сохранять структуру, выдерживать дистанцию между линиями и не позволять хорватам разбежаться.

В Сплите была ужасная погода – сильный дождь, плохая видимость и поле было не в лучшем состоянии. Не будет преувеличением сказать, что у России не лучшие в мире футболисты в плане обращения с мячом, и при такой погоде брак в передач у гостей был просто катастрофический. Мяч просто отскакивал от них, как испуганный. Проигрывали гости и единоборства с хорватами. Единственное что получалось – это массированно вжаться в свою штрафную и выбивать из нее все, что туда залетало.

Но и с этим иногда бывали проблемы. Например, никто не помешал Крамаричу наносить опасный удар головой после кросса Юрановича. Форвард “Хоффенхайма” пробил прямо по центру и Сафонову посчастливилось справиться с ударом. Похожий момент был и на старте второго тайма, но на ударной позиции уже был Пашалич – и снова мяч летел прямо в руки вратарю “Краснодара”.

Хорваты пытались найти слабину в монолитном блоке гостей не только после навесов, но и после ударов издали – пару раз неплохо приложиться к мячу удалось Брозовичу.

До 70-й минуты, когда Фомин решил попытать счастья дальним и бессмысленным выстрелом “в молоко”, у России не было ни одного удара. И о каких-то попытках даже вспомнить было сложно. Но все можно понять: технический брак, дождь, план тренера не позволяли гостям создавать моменты у ворот Грбича.

