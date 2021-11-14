Отбор ЧМ-2022. Хорватия - Россия 1:0. Кто хотел играть в футбол - тот и выиграл

Сборная Хорватии смогла дожать сборную России и вырвать первое место в своей группе. Хозяевам помог защитник сборной России Кудряшов, отправивший мяч в свои ворота на 81-й минуте в безобидной ситуации. Хорватия сыграет на Чемпионате мира в Катаре, России будет ждать своего соперника в плей-офф.

Россия не собиралась хитрить или скрывать своих намерений. Команда Карпина практически не владела мячом, даже и не думала продуманно атаковать или прессинговать соперника на его половине поля. Без мяча Россия действовала по схеме 4-4-2, старалась сохранять структуру, выдерживать дистанцию между линиями и не позволять хорватам разбежаться.

В Сплите была ужасная погода – сильный дождь, плохая видимость и поле было не в лучшем состоянии. Не будет преувеличением сказать, что у России не лучшие в мире футболисты в плане обращения с мячом, и при такой погоде брак в передач у гостей был просто катастрофический. Мяч просто отскакивал от них, как испуганный. Проигрывали гости и единоборства с хорватами. Единственное что получалось – это массированно вжаться в свою штрафную и выбивать из нее все, что туда залетало.

Но и с этим иногда бывали проблемы. Например, никто не помешал Крамаричу наносить опасный удар головой после кросса Юрановича. Форвард “Хоффенхайма” пробил прямо по центру и Сафонову посчастливилось справиться с ударом. Похожий момент был и на старте второго тайма, но на ударной позиции уже был Пашалич – и снова мяч летел прямо в руки вратарю “Краснодара”.

Хорваты пытались найти слабину в монолитном блоке гостей не только после навесов, но и после ударов издали – пару раз неплохо приложиться к мячу удалось Брозовичу.

До 70-й минуты, когда Фомин решил попытать счастья дальним и бессмысленным выстрелом “в молоко”, у России не было ни одного удара. И о каких-то попытках даже вспомнить было сложно. Но все можно понять: технический брак, дождь, план тренера не позволяли гостям создавать моменты у ворот Грбича.

???????? Croatia need a win against Russia to take first place in Group H#WCQ pic.twitter.com/grxaE1iaHW — European Qualifiers (@EURO2024) November 14, 2021

Златко Даличу все было понятно с первых минут, но он решился на какие-то радикальные действия уже после перерыва. На 58-й минуте на поле появился классический таргетмен Петкович, не думал о каком-то тактическом риске тренер сборной Хорватии и на 75-й минуте, когда вместо флангового защитника Юрановича на поле появился вингер Брекало.

Стадион в Сплите был непривычно тихим в первом тайме, но не умолкал во втором тайме. Возможно, это помогло хорватам, и они не сдавалась в своих попытках найти брешь в защите гостей. В итоге случай вознаградил сильнейших. Соса наудачу отправил мяч в штрафную, а Кудряшов, вокруг которого никого не было, не смог сориентироваться, и позволил своему телу отправить мяч в ворота Сафонова.

1:0 – гости смогли за десять последних минут нанести еще один несчастный удар по воротам (выше), и хорваты удержали победный счет. Карпин впервые проиграл в качестве тренера сборной России. Команда Далича заслужила выйти на Мундиаль с первого места.

Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур. Сплит, “Полюд”

Хорватия – Россия 1:0

Гол: Кудряшов 81 (авт.)

Хорватия: Грбич – Юранович (Брекало 76), Ловрен, Гвардиол, Соса – Модрич, Брозович, Пашалич (Ливая 75) – Влашич (Петкович 58), Крамарич (Станишич 86), Перишич

Россия: Сафонов – Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев – Головин (Чистяков 56), Баринов, Фомин (Глебов 80) – Бакаев (Мостовой 78), Смолов (Заболотный 57), Ионов (Зобнин 57)

Предупреждения: Ливая 89, Грбич 90+3 – Головин 51, Смолов 55