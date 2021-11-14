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Отбор ЧМ-2022. Хорватия - Россия 1:0. Кто хотел играть в футбол - тот и выиграл

Чемпионат мира FIFA
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(14 голосов)

Автогол в конце матча отправил Хорватию на Мундиаль

Отбор ЧМ-2022. Хорватия - Россия 1:0. Кто хотел играть в футбол - тот и выиграл

Фото: Cropix/Автор - Josko Ponos

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Хорватии смогла дожать сборную России и вырвать первое место в своей группе. Хозяевам помог защитник сборной России Кудряшов, отправивший мяч в свои ворота на 81-й минуте в безобидной ситуации. Хорватия сыграет на Чемпионате мира в Катаре, России будет ждать своего соперника в плей-офф.

Россия не собиралась хитрить или скрывать своих намерений. Команда Карпина практически не владела мячом, даже и не думала продуманно атаковать или прессинговать соперника на его половине поля. Без мяча Россия действовала по схеме 4-4-2, старалась сохранять структуру, выдерживать дистанцию между линиями и не позволять хорватам разбежаться.

В Сплите была ужасная погода – сильный дождь, плохая видимость и поле было не в лучшем состоянии. Не будет преувеличением сказать, что у России не лучшие в мире футболисты в плане обращения с мячом, и при такой погоде брак в передач у гостей был просто катастрофический. Мяч просто отскакивал от них, как испуганный. Проигрывали гости и единоборства с хорватами. Единственное что получалось – это массированно вжаться в свою штрафную и выбивать из нее все, что туда залетало.

Но и с этим иногда бывали проблемы. Например, никто не помешал Крамаричу наносить опасный удар головой после кросса Юрановича. Форвард “Хоффенхайма” пробил прямо по центру и Сафонову посчастливилось справиться с ударом. Похожий момент был и на старте второго тайма, но на ударной позиции уже был Пашалич – и снова мяч летел прямо в руки вратарю “Краснодара”.

Хорваты пытались найти слабину в монолитном блоке гостей не только после навесов, но и после ударов издали – пару раз неплохо приложиться к мячу удалось Брозовичу.

До 70-й минуты, когда Фомин решил попытать счастья дальним и бессмысленным выстрелом “в молоко”, у России не было ни одного удара. И о каких-то попытках даже вспомнить было сложно. Но все можно понять: технический брак, дождь, план тренера не позволяли гостям создавать моменты у ворот Грбича.

Златко Даличу все было понятно с первых минут, но он решился на какие-то радикальные действия уже после перерыва. На 58-й минуте на поле появился классический таргетмен Петкович, не думал о каком-то тактическом риске тренер сборной Хорватии и на 75-й минуте, когда вместо флангового защитника Юрановича на поле появился вингер Брекало.

Стадион в Сплите был непривычно тихим в первом тайме, но не умолкал во втором тайме. Возможно, это помогло хорватам, и они не сдавалась в своих попытках найти брешь в защите гостей. В итоге случай вознаградил сильнейших. Соса наудачу отправил мяч в штрафную, а Кудряшов, вокруг которого никого не было, не смог сориентироваться, и позволил своему телу отправить мяч в ворота Сафонова.

1:0 – гости смогли за десять последних минут нанести еще один несчастный удар по воротам (выше), и хорваты удержали победный счет. Карпин впервые проиграл в качестве тренера сборной России. Команда Далича заслужила выйти на Мундиаль с первого места.

Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур. Сплит, “Полюд”

Хорватия – Россия 1:0

Гол: Кудряшов 81 (авт.)

Хорватия: Грбич – Юранович (Брекало 76), Ловрен, Гвардиол, Соса – Модрич, Брозович, Пашалич (Ливая 75) – Влашич (Петкович 58), Крамарич (Станишич 86), Перишич

Россия: Сафонов – Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев – Головин (Чистяков 56), Баринов, Фомин (Глебов 80) – Бакаев (Мостовой 78), Смолов (Заболотный 57), Ионов (Зобнин 57)

Предупреждения: Ливая 89, Грбич 90+3 – Головин 51, Смолов 55

# Команда И В Н П М РМ О
1 Хорватия 10 7 2 1 21-4 +17 23
2 Россия 10 7 1 2 19-6 +13 22
3 Словакия 10 3 5 2 17-10 +7 14
4 Словения 10 4 2 4 13-12 +1 14
5 Кипр 10 1 2 7 4-21 -17 5
6 Мальта 10 1 2 7 9-30 -21 5
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В статье: Россия Хорватия Национальная сборная Хорватии Национальная сборная России Сборная Хорватии
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Комментарии (126)
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Comment06 (Украина)
14.11.2021 в 19:18
Редкий случай, когда восторжествовала справедливость! Ну, не может претендовать на ЧМ автобусная команда способная забить только в собственные ворота! Надеюсь, и в стыковой игре получат достойного непроходимого соперника!
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0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
14.11.2021 в 19:15
я надеюсь, что мельдониевые оккупанты не будут допущены к финальной части ЧМ вне зависимости какое место в группе они займут.
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+2
-1
ВиктАн
14.11.2021 в 19:12
Очень сильный вратарь Сафонов, очень сильный. Хорваты отскочили.
Ответить
0
-1
Lion Killer (Львів)
14.11.2021 в 19:16
від чого відскочили від 19-2 по кількості ударів?
Ответить
0
0
ВиктАн
14.11.2021 в 19:17
Оно то да, но вратарь у агрессоров стоящий
0
0
royalstas (Вінниця)
14.11.2021 в 19:06
Не розумію лише одного чому в такій футбольній країні як Хорватія не можна збудувати один хороший стадіон бажано з накриттям? По факту поле було сьогодні за окупантів хоча ті грали на виїзді....
Ответить
+5
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 19:10
Ну если ливень постоянный, то никакая техника не спасет. С Францией когда играли на ЧЕ2012, то и матч останавливали, дренаж не справлялся
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 19:05
Поехали в Карпаты после Н.Г.?!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 19:04
Полтора месяца до Н.Г, а ещё столько всего нужно сделать!!!
Ответить
0
0
osadob07 (жмеринка)
14.11.2021 в 18:50
ну чо ж все сборные бывшего союза все такие гнилые?вроде и капитализм уже настал,всё стало хорошо
Ответить
+2
-4
avatar
Loader (Днепр)
14.11.2021 в 18:53
Тебе сейчас расскажут патриоты, что наша сборная круче всех. В совке. Нас достоин лишь Казахстан.
Ответить
+3
-9
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 18:54
П.здуй н.к.й, алканавте...
+7
-3
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 19:01
Loader, пока что круче - это тебе покажет и рейтинг ФИФА и результаты выступления на прошлом ЧЕ. Это из того, что объективно.
+4
0
avatar
Loader (Днепр)
14.11.2021 в 19:03
А что я не так сказал, Костополь? Мы играем с ними вничью и одинаково круто влетаем топам. Вот уже и убогое наше выступление на ЧЕ вспомнили. Я же писал, что набегут "патриоты".
+1
-3
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 19:08
Де, коли і хто казав, що ми краще всіх? Покажи.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
14.11.2021 в 19:09
А почему ты тогда ко мне до.бался? По привычке?
0
-2
Lion Killer (Львів)
14.11.2021 в 19:10
ущерблений, клікни лінк з рейтингом збірних Україна 24 місце, Росія - 39 (якшо по самій грі не видно єто є хто). Беруться ж такі тут
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
14.11.2021 в 19:14
Ну так гордись рейтингами, раз качеством футбола не получается. Убийца символа Львова.
0
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:55
Из всех сборных бСРСР только одна гнилая. Но и она пробилась в стыковые матчи
Ответить
+7
0
Дон Купер (Хмельницький)
14.11.2021 в 18:50
Все стало на свої місця. Лаптям фартило впродовж відбору, а тут раз, і два стики грати. А можна потрапити на Італію чи Нідерланди.
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 18:45
Ну такое.... группа финиширует очень предсказуемо и все по рейтингу расставлено
Ответить
+1
-1
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
14.11.2021 в 18:43
Віда скаже потім,шо Хорвати грали за себе,за Україну і за Динамо...
Ответить
+8
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
14.11.2021 в 18:42
Якшо б проводили чемпіонат світу по повільності введення м'яча воротарем,то кіпер к.ацапів був би перший...
Ответить
+7
0
Zonder (Днепр)
14.11.2021 в 18:39
Попустятся теперь лапти слегка...а то вообразили себя уже богами футбола
Ответить
+11
0
5ata4ok (Харьков)
14.11.2021 в 18:38
России с таким футболом нечего вообще делать на ЧМ
Ответить
+14
0
osadob07 (жмеринка)
14.11.2021 в 18:31
Будем честны, если бы сборная России отскочила - это стало бы преступлением против футбола.
Ответить
+19
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:32
Против здравого смысла, какой там футбол, блин...
Ответить
+11
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.11.2021 в 18:31
+
Ответить
+4
0
kalan-86 (Анкара)
14.11.2021 в 18:31
Браво Хорваты! Только сильнейшие должны играть на чемпионате мира! Левым командам нужно обратно на колхозные поля в бурьянах играть.
Ответить
+11
-2
avatar
Loader (Днепр)
14.11.2021 в 18:29
Одни восточные ожидаемо опозорились убогой игрой перед западными. Послезавтра другие восточные будут что-то пытаться доказывать другим западным. Будут?
Ответить
+1
-10
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:38
ты чемто недоволен или шо?
Ответить
+11
-2
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 18:40
Він просто не похмелився...
+11
-1
avatar
Loader (Днепр)
14.11.2021 в 18:42
Я рад за хорватов, но я не живу в Хорватии. Вопрос, чего ожидать от СбУ? Такой же убогой игры? Ведь мы с Московией постоянно соревнуемся, кто хуже.
0
-8
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:46
Вопрос тупой, СбУ в любом случае будет на стороне игры хорватов, потому что им нужно забивать и выигрывать. И это вне зависимости как твоя сборная России сыграла. Мы с ними играть в любом случае не будем
+4
0
avatar
Alex (Київ) (Киев)
14.11.2021 в 18:28
Я не понимаю, как могли засчитать автогол, если его забил не футболист сборной россии, а какой-то неизвестный, который самостоятельно купил форму в спортивном магазине. Они должны подать протест. Пусть ФИФА докажет, что это был футболист сборной россии.
Ответить
+17
-4
metall5291 (Kharkiv)
14.11.2021 в 18:29
Ответить
+7
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:29
на поле выскочил переодетый хорват и забил, техническое хорватам немедленно
Ответить
+9
-1
danikrom (Львів)
14.11.2021 в 18:36
Ответить
+4
-1
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 18:41
Ответить
+3
0
Thiirane2 (Днепр)
14.11.2021 в 18:43
Это был гибридный гол. Всё как мокша любит.
Ответить
+8
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.11.2021 в 18:50
Так а що тут треба доводити? Якщо "мальчік в трусіках" - однозначно московит.
Ответить
+5
0
avatar
Drovko (Lviv)
14.11.2021 в 18:24
Клас) дякую хорватам за гарний вечір. Хто більше хотів, той і виграв. Хоча погода була проти хорватів. А росіяни..в стикових матчах Мальт і Кіпрів вже не буде)
Ответить
+12
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:26
Ничего, за них будет Испания и Сербия.
Ответить
+4
-1
Djon (Киев)
14.11.2021 в 18:22
Молодці хорвати!
Ответить
+16
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:21
Россия, Португалия, Италия. И солнечная погода
Ответить
+8
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
14.11.2021 в 18:20
Хорошая новость! Но у них еще есть шансы...
Ответить
+4
0
Thiirane2 (Днепр)
14.11.2021 в 18:20
А где лапти и манкурты? Зализывают разорванную пятую точку?
Ответить
+9
-1
Lion Killer (Львів)
14.11.2021 в 18:19
Може в Кудряшова по мамі прізвище Філімонова?
Ответить
+10
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:23
Филимоненко
Ответить
+5
0
тутти-10 (Сумська область)
14.11.2021 в 18:18
Ніхто не чув, візитку Яроша у кудряшова уже знайшли?
Ответить
+11
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:17
уже принимают ставки на то что если Македония выйдет в плей-офф, то ей достанется рашка?
Ответить
+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
14.11.2021 в 18:19
Там плей оф буде не з однією командою))
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:24
што
+1
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:20
Нет, халява вместе с дождем закончилась
Ответить
+4
0
MaximSK (Киев)
14.11.2021 в 18:24
Это возможно, им очень везет с жеребьевкой в отличие от нас. Если бы мы попали в плей-офф попали бы на Польшу или Швейцарию сразу
Ответить
+1
-1
danikrom (Львів)
14.11.2021 в 18:38
тут не везіння,а де що інше..
+4
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:51
А что лучше - Португалия, Сербия, Испания, Турция, Голландия? Команды очень сильные, по логике должно быть больше команд от европейской зоны, но енто уже не политкорректно
+1
0
cucumber (Киев)
14.11.2021 в 18:13
Дивився на безплодні спроби хорватів і гадав, що Бог на боці росіян, оскільки дощ особливо у другому таймі перетворив поле на суцільну калюжу. Але все ж саме нога Бога у Кудряшова допомогла хорватам потрапити напряму на мундіаль. Тепер треба просити у Бога, щоб у вівторок поле в Боснії було сухим.
Ответить
+9
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:19
ахахах мы руске с нами бог, и погода ахахах, наполеона и гитрола заморозили ахахах, и хорватов замочим ыгыгы, католиков йбаных ыхыхых, стоп кудряшов что ты делоиш нет нет нет ааа suqaaaaaaa
Ответить
+10
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
14.11.2021 в 18:11
Ляпота!
Ответить
+13
-1
metall5291 (Kharkiv)
14.11.2021 в 18:11
Как же хорошо и благостно. Слава Богу.
Ответить
+12
-1
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 18:13
Ответить
+7
-1
тутти-10 (Сумська область)
14.11.2021 в 18:10
Ця гра, для наших упоротих, які постійно кричать, що нам немає чого робити у стиках. Кончені одного разу вдарили по воротах, і то в другому таймі метрів із сорока. Все! Тільки відбивалися. Їх возили, як собака стерво. Я, навіть, не зрозумів, хто у них нападаючий?)) На матчі, кометатори кажуть, що в них навіть захисника немає на заміну вийти!!! Не знаю чи правда, їхнім дурдомом не цікавлюся, але ж ...
Ответить
+10
-1
Lagonik (Lviv)
14.11.2021 в 18:10
У валянках і на снігу їм грати позор а не футбол!!!
Ответить
+14
-1
Governor-General (Odessa)
14.11.2021 в 18:10
Сьогоднi свято на селi.
Ответить
+3
-12
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.11.2021 в 18:12
Не знал, что Одесса - это село...Разве что Куликово поле...
Ответить
+10
-3
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:17
В городах также. Это только у вас у бомжей на помойках траур
Ответить
+10
-3
aleks68
14.11.2021 в 18:30
верёвку выслать?
Ответить
+6
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:09
по моментам 19-2 вышло
Ответить
+13
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:35
За фактом только один дальний удар в конце игры был опасный у России
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:37
во 2 тайме какойто чудак сумел ткнуть мячом в сторону ворот, воротник взял
+2
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:39
Ну значит вторую половину всех опасных моментов России я пропустил пока шел к холодильнику за пивом)
+2
0
Зритель (Харьков)
14.11.2021 в 18:09
Это хорошо, что Хорватии не будет в плей-офф. Её бы Украина, в случае выхода туда, точно не прошла. Теперь главное, чтобы в Зенице послезавтра такой погоды не было.
Ответить
+11
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:15
Сборной Украине насрать какая команда хоть Казахстан хоть Бразилия хоть Франция. Все равно в ничью игру сведут
Ответить
+3
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:21
ты на Корре никогда не сидел?
+1
-2
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:24
Сидел. Консулъ Лаптевых - исконный и домотканный
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:26
а то вижу - ник знакомый
0
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:30
Тот корр в помойку превратился. И хрен знает сколько лет назад
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:35
с 14го туда не заходил, запомоился ресурс
+2
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:43
Примерно также.
+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
14.11.2021 в 18:08
Ще чуть і лапті мали б перше місце,хорвати молодці.
Ответить
+10
-1
Lagonik (Lviv)
14.11.2021 в 18:08
Як говорили коментатори ПРОФЕССССОР Кудрашов...
Ответить
+10
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:08
Повезло России с дождем, так бы 4-0 было бы
Ответить
+14
-1
Консул (Новоград-Волинський)
14.11.2021 в 18:07
Ну ось і добре. Москалі ніякі.
Ответить
+13
-1
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 18:07
З дитинства за Хорватію!!! Молодці, ви зробили мені Вечір!!!
Ответить
+12
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
14.11.2021 в 18:06
Я уже грешным делом думал, что мо..с..кали отскочат по такой погоде ..ан нет сами себе кол в опу засунули))).Ну и добре)))
Ответить
+15
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.11.2021 в 18:05
Кудряшова по старой традиции объявят врагом народа, подкинут визитки Яроша, приписывая ему связи с Правым сектором, сошлют на Соловки, а потом сгноят. А в остальном он молодец!!! Только пусть визитки вернёт, они ещё пригодятся
Ответить
+14
-2
Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 18:07
Ответить
+9
-1
oleg dynamo (львівська)
14.11.2021 в 18:08
ха-ха...
Ответить
+8
-1
Матч Футболович
14.11.2021 в 18:08
Чем больше мокша мокшей перемолотит, тем меньше цивилизации этот мусор утилизировать
Ответить
+10
-2
тутти-10 (Сумська область)
14.11.2021 в 18:05
Дивився і по нашому футбол3, і по лапнєногому каналу матч премєр!!!!!!!!!!!!!!!! Кайфавал!!!!!!!!!!!!!! Особливо, коли у перерві Ловчев матюкатися почав і пішов із студії Целую в плєчі, балалайки
Ответить
+9
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:04
глянул второй тайм. если бы не поле, было бы что-то вроде Украина-Болгария. А так хорваты полтора тайма шатали автобус, но тонули в лужах. Давно не видел как рашка играет, крайне дубовая командочка, пролезть на ЧМ смогут только если снова по жеребу халява выйдет
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+13
-1
Матч Футболович
14.11.2021 в 18:07
Там УЕФА/ФИФА заряженное по самые гланды Газпромом и прочей мокшанской перхотью. Опять горяче-холодные шары в дело пойдут, вытащат что-то сладенькое, лишь бы свино-собаки прошли. Посмотри на их группы в отборе, всегда один шлак.
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+10
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:11
обычно да. а про подогретые шары не слышал, надабут загуглить
+5
-1
androma (Вересневе)
14.11.2021 в 18:19
Так вроди же перед жребием все шары достают з холодильника. Там подменить не возможно.
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:41
считалось что олимпийские допинг-пробы подменить невозможно, бо закрыты на замок, но тут за дело взялись балалайные шпиены..
+4
0
Матч Футболович
14.11.2021 в 18:04
Загнали свино-собак в будку, нах. Спасибо Хорватия
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+17
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.11.2021 в 18:04
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+12
-1
Salming (Полтава)
14.11.2021 в 18:02
Привет от Шкриньяра 8.10.
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+9
-1
тутти-10 (Сумська область)
14.11.2021 в 18:02
АААААААААААААААААААААААААА
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+10
-1
Skotparker
14.11.2021 в 18:02
Смотрел игру по рашист ТВ, там их ветеран Ловчев спорил с ведущими что это не футбол в который играют лапти. Обиделся и ушел после первого тайма. А ведущие так хвалили свою сборную их героическую великую оборону. Но все таки в конце Ловчев оказался прав.
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+18
0
Димас1981 (Светловодск)
14.11.2021 в 18:52
Как же ты мог смотреть проклятое рашист тв,и ещё клятых москалей???Смотри стб,прямой и 5...
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0
-5
avatar
scorpius (Ck)
14.11.2021 в 18:01
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+6
-1
konogon (Киев)
14.11.2021 в 17:59
Комментатор на Ф3 отжег, "...целую в плечи и до встречи!..."
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+10
-1
Камонплей
14.11.2021 в 17:58
Мокша в коментарях після 1 тайму багато жартувала шо хорватські захисники та воротар другий гратимуть на зруйнованому газоні. В результаті через газон і пропустили.
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+12
0
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леонид Угринович
14.11.2021 в 17:58
Теперь может быть и Украина - Россия
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0
-17
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okolegko (Київ)
14.11.2021 в 17:58
Не може
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+12
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.11.2021 в 18:08
Не может быть Украина- неПараша
+7
-1
Soccerman (Москва)
14.11.2021 в 19:06
жаль
0
0
Консул Лаптевых (Львiв)
14.11.2021 в 18:07
Не может
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+5
0
Alex-696 (Немирів)
14.11.2021 в 19:05
Балбєс)))
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0
0
Alex-696 (Немирів)
14.11.2021 в 19:05
Балбєс)))
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0
0
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okolegko (Київ)
14.11.2021 в 17:57
Вітаю братів-слов’ян з перемогою! Фіно-тюркам бажаю в плей-оф потрапити як мінімум на Шведів
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+16
-2
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Serega1111 (Киев)
14.11.2021 в 18:03
...или поляков с Левандовским
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+11
0
Salming (Полтава)
14.11.2021 в 18:05
Ні. Імперські дзюблюдки будуть сіяні. Та перший матч - півфінал - проведуть в імперії
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+2
-1
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Il Gatto
14.11.2021 в 18:15
Ця українська дроч на словян і тупий хейт фіно-тюрків, абсолютно таке саме дно, як в тій ж рашці. Пригнічувались тоталітарним режимом не лише українці.
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0
-6
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Il Gatto
14.11.2021 в 18:19
Це українське дрочення на «чистих слов’ян укрів», не менш бридке, ніж таке саме мордорське. І українці, як і фіно-тюркські народи пригнічувались тоталітаризмом.
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0
-5
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Serega1111 (Киев)
14.11.2021 в 18:32
Ты прав. Тем более, что украинский этнос имеет точно большую примесь тюркской крови - потому что смешивался с печенегами, половцами, татарами, всякими "черными клобуками" и другими. Это подтверждается тем, что мы в основном темноволосые и принадлежим к южным славянам, а также наличии в украинском языке большого количества слов тюркского происхождения. Поэтому правильнее говорить о ка.ца.пах - "угро-финны"... Но здесь тоже все неоднозначно. Например финны - отличный народ, мужественный и с красивой музыкой, а вот мадяры - го.внюки, по крайней мере на государственном уровне... Все выше написанное не отменяет того, что ка.ца.пы - самая большая сволочь в Европе...
+5
-2
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okolegko (Київ)
14.11.2021 в 18:54
Serega1111 (Киев). Брехня. В українській мові самі пацаки нарахували аж 4000 тюркізмів з 256 000 слів. Багато? На Росії як мінімум на порядок більше, тим паче що нею 300 років керували прямі потомки Чінгіза. Крім того, тюркські народи складають як мінімум третину, якщо не половину населення сучасної Росії. Далі, ти впевнений, що половці та печеніги – тюркські племена? Тоді тобі на ютуб-канал "История Руси" проходити лікбез. І татарської крові в генофонді українців менше 5%. Не мели дурниць
+3
0
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Serega1111 (Киев)
14.11.2021 в 19:18
okolegko (Київ) 4000 - достаточно много. Что там у ка.ца.пов - не интересовался. Прямые потомки Чингиза - точно не тюрки, по крайней мере по мужской линии, хотя в Орде кого там только не было... Выяснить наверняка, по поводу того - были ли половцы и печенеги тюрками невозможно, поскольку письменных источников они не оставили, но наличие тех 4000 слов и большого количества топонимов с тюркскими корнями о чем-то говорит. Тот факт, что по цвету волос и глаз мы достаточно сильно отличаемся от окружающих поляков, белорусов и ка.ца.пов тоже о чем-то говорит. Считать примеси в процентах - по-моему вообще хе.рня. Ка.ца.пские исторические источники касательно истории Украины не рассматриваю в принципе. Первым у кого я прочитал о теме - прекрасный украинский писатель Иван Билык - он был не профи ученым, но весьма сильно интересовался историей, этнографией и т.д., его обвинять в русофильстве невозможно, от его произведений ма.цкву коробило еще в 70-х. В
0
0
MaximSK (Киев)
14.11.2021 в 17:57
Все справедливо, Карпин изначально играл на 0:0 и доигрался в итоге, ни одного удара в створ не сделали за матч.
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+14
0
Bandura (Klagenfurt)
14.11.2021 в 17:56
Свиням навіть рідне для них болото не допомогло
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+18
-2
storm_ua (Николаев)
14.11.2021 в 17:54
Ну если бы не ливень, хорваты бы еще больше наклепали козломордым
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+17
-2
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alex 66 (Кременчук)
14.11.2021 в 18:11
Ну да, по такому полю было видно, что комбинационный футбол от хорватов не проходит, а орки играют на отбой. Но орки сами себе засадили)))
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+4
-1
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Serega1111 (Киев)
14.11.2021 в 17:54
Молодцы хорваты! Жаль словаки в этом отборе подкачали
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+16
0
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M&M (Lviv)
14.11.2021 в 17:53
Браво Фьодоррр Кудряшов!!!!!!!!!!!!!!!
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+16
0


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