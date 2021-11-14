Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор ЧМ-2022. Хорватия - Россия 1:0. Кто хотел играть в футбол - тот и выиграл
Автогол в конце матча отправил Хорватию на Мундиаль
Фото: Cropix/Автор - Josko Ponos
Сборная Хорватии смогла дожать сборную России и вырвать первое место в своей группе. Хозяевам помог защитник сборной России Кудряшов, отправивший мяч в свои ворота на 81-й минуте в безобидной ситуации. Хорватия сыграет на Чемпионате мира в Катаре, России будет ждать своего соперника в плей-офф.
Россия не собиралась хитрить или скрывать своих намерений. Команда Карпина практически не владела мячом, даже и не думала продуманно атаковать или прессинговать соперника на его половине поля. Без мяча Россия действовала по схеме 4-4-2, старалась сохранять структуру, выдерживать дистанцию между линиями и не позволять хорватам разбежаться.
В Сплите была ужасная погода – сильный дождь, плохая видимость и поле было не в лучшем состоянии. Не будет преувеличением сказать, что у России не лучшие в мире футболисты в плане обращения с мячом, и при такой погоде брак в передач у гостей был просто катастрофический. Мяч просто отскакивал от них, как испуганный. Проигрывали гости и единоборства с хорватами. Единственное что получалось – это массированно вжаться в свою штрафную и выбивать из нее все, что туда залетало.
Но и с этим иногда бывали проблемы. Например, никто не помешал Крамаричу наносить опасный удар головой после кросса Юрановича. Форвард “Хоффенхайма” пробил прямо по центру и Сафонову посчастливилось справиться с ударом. Похожий момент был и на старте второго тайма, но на ударной позиции уже был Пашалич – и снова мяч летел прямо в руки вратарю “Краснодара”.
Хорваты пытались найти слабину в монолитном блоке гостей не только после навесов, но и после ударов издали – пару раз неплохо приложиться к мячу удалось Брозовичу.
До 70-й минуты, когда Фомин решил попытать счастья дальним и бессмысленным выстрелом “в молоко”, у России не было ни одного удара. И о каких-то попытках даже вспомнить было сложно. Но все можно понять: технический брак, дождь, план тренера не позволяли гостям создавать моменты у ворот Грбича.
???????? Croatia need a win against Russia to take first place in Group H#WCQ pic.twitter.com/grxaE1iaHW— European Qualifiers (@EURO2024) November 14, 2021
Златко Даличу все было понятно с первых минут, но он решился на какие-то радикальные действия уже после перерыва. На 58-й минуте на поле появился классический таргетмен Петкович, не думал о каком-то тактическом риске тренер сборной Хорватии и на 75-й минуте, когда вместо флангового защитника Юрановича на поле появился вингер Брекало.
Стадион в Сплите был непривычно тихим в первом тайме, но не умолкал во втором тайме. Возможно, это помогло хорватам, и они не сдавалась в своих попытках найти брешь в защите гостей. В итоге случай вознаградил сильнейших. Соса наудачу отправил мяч в штрафную, а Кудряшов, вокруг которого никого не было, не смог сориентироваться, и позволил своему телу отправить мяч в ворота Сафонова.
1:0 – гости смогли за десять последних минут нанести еще один несчастный удар по воротам (выше), и хорваты удержали победный счет. Карпин впервые проиграл в качестве тренера сборной России. Команда Далича заслужила выйти на Мундиаль с первого места.
Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур. Сплит, “Полюд”
Хорватия – Россия 1:0
Гол: Кудряшов 81 (авт.)
Хорватия: Грбич – Юранович (Брекало 76), Ловрен, Гвардиол, Соса – Модрич, Брозович, Пашалич (Ливая 75) – Влашич (Петкович 58), Крамарич (Станишич 86), Перишич
Россия: Сафонов – Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев – Головин (Чистяков 56), Баринов, Фомин (Глебов 80) – Бакаев (Мостовой 78), Смолов (Заболотный 57), Ионов (Зобнин 57)
Предупреждения: Ливая 89, Грбич 90+3 – Головин 51, Смолов 55
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|10
|7
|2
|1
|21-4
|+17
|23
|2
|Россия
|10
|7
|1
|2
|19-6
|+13
|22
|3
|Словакия
|10
|3
|5
|2
|17-10
|+7
|14
|4
|Словения
|10
|4
|2
|4
|13-12
|+1
|14
|5
|Кипр
|10
|1
|2
|7
|4-21
|-17
|5
|6
|Мальта
|10
|1
|2
|7
|9-30
|-21
|5
Популярное сейчас
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Гармаш – о заказе Зеленского на День рождения жены: Захотелось послушать шутки
- Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России
- Босния и Герцеговина - Финляндия. Анонс и прогноз матча на 13 ноября 2021
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО