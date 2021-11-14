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Отбор ЧМ-2022. Словакия оставила Словению на четвертом месте
Мальта последняя
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур
Пока в Сплите шел дождь, и хорваты пытались, пытались, и все же дожали Россию, Словакия, Словения, Кипр и Мальта определяли свой порядок расположения в группе. Матчи закончились с предсказуемыми результатами – Словакия обыграла Мальту, а Словения – Кипр.
Но словаки победили убедительнее, и значительно улучшили свою разницу мячей, которая в итоге и позволила им опередить словенцев, и занять третье место в группе. Мальта, несмотря на четыре очка в двух играх с Кипром – последняя. 30 пропущенных голов, из них 13 в двух последних турах – это не очень хорошо.
Любляна, “Стожице”
Словения – Кипр 2:1
Голы: Зайц 48, Черин 84 – Какулис 89
Та-Кали, “Национальный стадион”
Мальта – Словакия 0:6
Голы: Руснак 6, Дуда 8, Руснак 16, Дуда 69, Де Марко 71, Дуда 80
Удаления: Камензули 46, Теума 50 (все – Мальта)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|10
|7
|2
|1
|21-4
|+17
|23
|2
|Россия
|10
|7
|1
|2
|19-6
|+13
|22
|3
|Словакия
|10
|3
|5
|2
|17-10
|+7
|14
|4
|Словения
|10
|4
|2
|4
|13-12
|+1
|14
|5
|Кипр
|10
|1
|2
|7
|4-21
|-17
|5
|6
|Мальта
|10
|1
|2
|7
|9-30
|-21
|5
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