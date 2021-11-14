Отбор ЧМ-2022. Словакия оставила Словению на четвертом месте

Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур

Пока в Сплите шел дождь, и хорваты пытались, пытались, и все же дожали Россию, Словакия, Словения, Кипр и Мальта определяли свой порядок расположения в группе. Матчи закончились с предсказуемыми результатами – Словакия обыграла Мальту, а Словения – Кипр.

Но словаки победили убедительнее, и значительно улучшили свою разницу мячей, которая в итоге и позволила им опередить словенцев, и занять третье место в группе. Мальта, несмотря на четыре очка в двух играх с Кипром – последняя. 30 пропущенных голов, из них 13 в двух последних турах – это не очень хорошо.

Любляна, “Стожице”

Словения – Кипр 2:1

Голы: Зайц 48, Черин 84 – Какулис 89

Та-Кали, “Национальный стадион”

Мальта – Словакия 0:6

Голы: Руснак 6, Дуда 8, Руснак 16, Дуда 69, Де Марко 71, Дуда 80

Удаления: Камензули 46, Теума 50 (все – Мальта)