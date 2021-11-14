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Отбор ЧМ-2022. Словакия оставила Словению на четвертом месте

Чемпионат мира FIFA
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Мальта последняя

Отбор ЧМ-2022. Словакия оставила Словению на четвертом месте

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур

Пока в Сплите шел дождь, и хорваты пытались, пытались, и все же дожали Россию, Словакия, Словения, Кипр и Мальта определяли свой порядок расположения в группе. Матчи закончились с предсказуемыми результатами – Словакия обыграла Мальту, а Словения – Кипр.

Но словаки победили убедительнее, и значительно улучшили свою разницу мячей, которая в итоге и позволила им опередить словенцев, и занять третье место в группе. Мальта, несмотря на четыре очка в двух играх с Кипром – последняя. 30 пропущенных голов, из них 13 в двух последних турах – это не очень хорошо.

Любляна, “Стожице”

Словения – Кипр 2:1

Голы: Зайц 48, Черин 84 – Какулис 89

Та-Кали, “Национальный стадион”

Мальта – Словакия 0:6

Голы: Руснак 6, Дуда 8, Руснак 16, Дуда 69, Де Марко 71, Дуда 80

Удаления: Камензули 46, Теума 50 (все – Мальта)

# Команда И В Н П М РМ О
1 Хорватия 10 7 2 1 21-4 +17 23
2 Россия 10 7 1 2 19-6 +13 22
3 Словакия 10 3 5 2 17-10 +7 14
4 Словения 10 4 2 4 13-12 +1 14
5 Кипр 10 1 2 7 4-21 -17 5
6 Мальта 10 1 2 7 9-30 -21 5
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В статье: Словакия Словения Кипр Мальта отбор к ЧМ-2022
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