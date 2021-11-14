  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Кто уже вышел в плей-офф ЧМ? Список участников стыковых матчей в зоне УЕФА
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто уже вышел в плей-офф ЧМ? Список участников стыковых матчей в зоне УЕФА

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Возможно, потенциальные соперники сборной Украины

Кто уже вышел в плей-офф ЧМ? Список участников стыковых матчей в зоне УЕФА

FIFA

UA-Футбол
Новина українською

В финальной части Чемпионата мира 2022 в Катаре сыграют тринадцать сборных из Европы. Десять из них получают прямые путёвки на турнир как победители своих групп отбора, а команды, которые заняли вторые места в своих группах, ожидают стыковые матчи за ещё три путёвки на мундиаль.

Всего в плей-офф примут участие 12 команд: 10 сборных, которые заняли вторые места в отборочных группах, а также двое путём отбора через Лигу наций.

Плей-офф будет состоять из трёх путей по четыре команды в каждом. В каждом пути сборных ожидают полуфиналы и финал - все стадии из одного матча. Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Список участников плей-офф отборочного турнира УЕФА

Участник Достижение на ЧМ
Шотландия Групповой этап (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986,1990, 1998)
Россия Четвертьфинал (2018)

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 19:06
Завтра надо на работу ((((
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 18:58
Скоро будем в плей-офф)) Больше матчей, это круто будет!
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2021 в 18:56
Буде 10 других місць плюс скоріш за все Австрія та Чехія з ЛН. І не зовсім зрозуміло з господарями полів у півфіналах і фіналах.
Ответить
0
0
androma (Вересневе)
14.11.2021 в 18:51
Чому б не написати що в плей-оф буде не троє шляхів а три групи.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:46
опа а я думал будет традиционное плей-офф
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.11.2021 в 18:44
Объединили бы эту инфу с тем, кто вышел напрямую, чтобы людям удобнее было...
Ответить
0
0
Maximum (Торонто)
14.11.2021 в 18:39
Всего 3 путевки на мундиаль через стыковые матчи, не 4 как в тексте написано.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...