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Кто уже вышел в плей-офф ЧМ? Список участников стыковых матчей в зоне УЕФА
Возможно, потенциальные соперники сборной Украины
FIFA
В финальной части Чемпионата мира 2022 в Катаре сыграют тринадцать сборных из Европы. Десять из них
Всего в плей-офф примут участие 12 команд: 10 сборных, которые заняли вторые места в отборочных группах, а также двое путём отбора через Лигу наций.
Плей-офф будет состоять из трёх путей по четыре команды в каждом. В каждом пути сборных ожидают полуфиналы и финал - все стадии из одного матча. Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.
Список участников плей-офф отборочного турнира УЕФА
|Участник
|Достижение на ЧМ
|Шотландия
|Групповой этап (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986,1990, 1998)
|Россия
|Четвертьфинал (2018)
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