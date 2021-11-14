Кто уже вышел в плей-офф ЧМ? Список участников стыковых матчей в зоне УЕФА

В финальной части Чемпионата мира 2022 в Катаре сыграют тринадцать сборных из Европы. Десять из них получают прямые путёвки на турнир как победители своих групп отбора, а команды, которые заняли вторые места в своих группах, ожидают стыковые матчи за ещё три путёвки на мундиаль.

Всего в плей-офф примут участие 12 команд: 10 сборных, которые заняли вторые места в отборочных группах, а также двое путём отбора через Лигу наций.

Плей-офф будет состоять из трёх путей по четыре команды в каждом. В каждом пути сборных ожидают полуфиналы и финал - все стадии из одного матча. Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Список участников плей-офф отборочного турнира УЕФА