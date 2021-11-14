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Тренер Хорватии: Автогол - это везение. Но до взятия ворот везло России

Чемпионат мира FIFA
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Далич высказался после игры

Тренер Хорватии: Автогол - это везение. Но до взятия ворот везло России

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал минимальную победу над Россией в заключительном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022.

– Хочу поздравить всех ребят, которые играли в этом отборочном цикле. Поблагодарить свой тренерских штаб, который мне сильно помог. Также хочу сказать спасибо хорватскому футбольному союзу, болельщикам и вам, журналистам, за критику. Ваша конструктивная критика была очень полезна для нас. Мы провели квалификацию великолепно, это была наша лучшая квалификация.

– Почему не могли долго забить?

– Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили.

Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол – это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все, – рассказал Далич.

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В статье: Россия Хорватия Златко Далич
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Источник:
Матч ТВ

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