Модрич после матча с РФ: Мы лучшая команда в этой группе

Но не намного. Могли бы не затягивать решение вопроса до 81-й минуты последнего матча в группе. Если игра хорватов не наладится, им нечего будет ловить в Катаре. России нечего делать на ЧМ, это понятно. Но и Хорватия при нынешней игре - сомнительно.