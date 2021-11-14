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Модрич после матча с РФ: Мы лучшая команда в этой группе
Лука подвел итоги последнего матча группового этапа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Россией в заключительном матче отбора на ЧМ-2022.
"Нам было непросто в этом матче с самого начала из-за дождя. Но мы не опускали руки, были терпеливы и, на мой взгляд, заслуженно победили.
Мы лучшая команда в этой группе", – сказал хорватский хавбек.
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Источник:УЕФА
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Комментарии (2)
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George_D (Харьков)
14.11.2021 в 20:45
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Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 20:32
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