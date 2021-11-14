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Модрич после матча с РФ: Мы лучшая команда в этой группе

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Лука подвел итоги последнего матча группового этапа

Модрич после матча с РФ: Мы лучшая команда в этой группе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Россией в заключительном матче отбора на ЧМ-2022.

"Нам было непросто в этом матче с самого начала из-за дождя. Но мы не опускали руки, были терпеливы и, на мой взгляд, заслуженно победили.

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Мы лучшая команда в этой группе", – сказал хорватский хавбек.

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В статье: Лука Модрич Россия Хорватия
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
George_D (Харьков)
14.11.2021 в 20:45
Но не намного. Могли бы не затягивать решение вопроса до 81-й минуты последнего матча в группе. Если игра хорватов не наладится, им нечего будет ловить в Катаре. России нечего делать на ЧМ, это понятно. Но и Хорватия при нынешней игре - сомнительно.
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Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 20:32
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