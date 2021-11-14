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Ренату Саншеш забил за Португалию впервые с Евро-2016
24-летний хавбек поразил ворота Сербии
Squawka Football
В матче заключительного тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 сборная Португалии дома играет против национальной команды Сербии.
Счет в поединке открыл полузащитник хозяев открыл Ренату Саншеш - хавбек поразил ворота сербов уже на 2-й минуте встречи.
Примечательно, что этот забитый мяч стал первым для Саншеша за сборную с Евро-2016. Всего в составе Португалии Ренату отметился 3 голами.
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Источник:Squawka Football
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