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Ренату Саншеш забил за Португалию впервые с Евро-2016

Чемпионат мира FIFA
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24-летний хавбек поразил ворота Сербии

Ренату Саншеш забил за Португалию впервые с Евро-2016

Squawka Football

Новина українською

В матче заключительного тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 сборная Португалии дома играет против национальной команды Сербии.

Счет в поединке открыл полузащитник хозяев открыл Ренату Саншеш - хавбек поразил ворота сербов уже на 2-й минуте встречи.

Примечательно, что этот забитый мяч стал первым для Саншеша за сборную с Евро-2016. Всего в составе Португалии Ренату отметился 3 голами.

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В статье: Ренату Саншеш
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Источник:
Squawka Football

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