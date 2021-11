Отбор на ЧМ-2022. Португалия – Сербия 1:2. Роналду и компания отправились в стыки

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа A, восьмой тур

"Эштадиу Да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Португальцы еще в матче против Ирландии три дня назад заставили задуматься над уверенным лидерством в паре против Сербии. Пусть в этом поединке играло много резервистов, однако была очень видна несогласованность в действиях, а в частности в атаке. Сегодня на поле появилась основная одиннадцатка, но на фоне очень мотивированных гостей даже настоящие звезды футбола выглядели хуже. Сербы подкупили своей организованностью и заряженностью на победу.

Правда, не все со старта были сразу в игре. Опорный полузащитник гостей Гудель уже на второй минуте привез гол в свои ворота. Неманья долго принимал решение, его обокрал Бернардо Силва и отдал матч на Ренато Санчеша. 24-летний хавбек "Лилля" немного протянул мяч и мощно пробил в ближний угол - без шансов для завалившегося в противоположную сторону голкипера. Первый гол для Санчеша за сборную еще со времен Евро-2016.

Сербы сразу начали апеллировать к арбитру о фол со стороны Силвы, а наиболее активным был наставник – за это Стойкович получил желтую карточку. Даниэле Орсато показал, что бороться сегодня даст, однако повышать голос на него и его помощников не надо. Даже после просмотра VAR не было зафиксировано нарушение правил.

Через 10 минут португальцы могли отблагодарить соперника и тоже чуть не привезли мяч в свои ворота. Диаш переводил на правый фланг, но получился точный пас на соперника. Круглый снаряд быстро дошел до Влаховича, а тот с левой ноги пробил в дальнюю стойку.

Роналду, наверное, до сих пор в голове держит победный гол на последних минутах в Сербии 27 марта, когда мяч полностью пересек линию ворот, но и арбитр боковой не увидел взятие ворот, и VAR еще тогда не работал. Сегодня в Криштиану было слишком мало шансов, чтобы отличиться. Один из таких моментов был удар из стандарта: мяч классически для капитана португальцев опускался после мощного выстрела. Классически опускался мимо цели – выше ворот.

Интересно, что впервые с марта Роналду не забил в двух матчах подряд за сборную – тогда одним из поединков было противостояние с Сербией.

Подопечные Стойковича не отчаивались и продолжали атаковать. В общем, игра была на встречных скоростях с большим количеством коротких рывков и фолов. Сербы несколько раз подходили к воротам Патрисиу, и в конце концов восстановили паритет. Душан Тадич качнул Моутинью и сильно пробил по воротам. Голкипер прыгнул в угол, уже был готов забирать мяч в руки, но рикошет от Данилу сменил траекторию полета удара – сербы в четвертый раз подряд забивают в гостях в Португалии – еще ни разу они не уезжали отсюда без забитого мяча.

Стоит отметить действия итальянского арбитра Орсато, который давал бороться и свистел только в необходимых моментах. Также Даниэле имел право по желанию дважды назначать пенальти в ворота обеих команд, однако решил все-таки не портить игру точками. В обоих моментах мяч попадал в руку, но эти эпизоды можно трактовать как "при себе".

На старте второго тайма Санчеш издал прекрасный слалом, но в конце не отдал пас на совершенно свободного Роналду, крики которого были, наверное, слышны на его родной Мадейре. Португальцы весь тайм пытались сушить игру, тогда как гости постоянно строили атаки. В конце концов Стойкович все силы во второй половине встречи бросил вперед. Это подтвердит замена опорника Гуделя на форварда Митровича после перерыва, который и принес результат.

Сербы разыграли стандарт, после которого Тадич навесил на дальнюю штангу, не Александар был совершенно одинок. Форвард головой перевел мяч под штангу ворот и, сняв футболку, побежал праздновать третий в истории сборной Сербии выход на Чемпионат мира.

