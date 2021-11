Отбор ЧМ-2022. Испания - Швеция 1:0. Красная Фурия - в Катар, викинги - в плей-офф

По большому счету, Швеция упустила первое место в группе не сегодня, а несколько дней назад в Батуми, где уступила Грузии (0:2).

То поражение перевернуло ситуацию, превратив скандинавов из лидеров в догоняющих за один тур до финиша. Конечно, оставалась надежда на чудо в Севилье, но именно чудо. Разум подсказывал, что Испания возьмет первое место, и так оно и случилось.

Хотя Швеция, надо отдать ей должное, сыграла сегодня хорошо. Тре Крунур оборонялись довольно глубоко, но выбегали в контратаки при первой же возможности.

Испания беззубо владела мячом и ее первого момента пришлось ждать аж до 47-й минуты, когда Рауль де Томас головой немного неточно замкнул подачу с углового.

0,09 - Spain ???????? have recorded a 0,09 of xG at the half time vs Sweden ????????, their worst ratio in a first half of a single official game under Luis Enrique. Sterile #SpainvsSweden #EuropeanQualifiers #Qatar2022 pic.twitter.com/j0r7eatqly

Швеция к тому времени обязана была вести в счете. Эмиль Форсберг, один из лидеров Тре Крунур, дважды пробивал из убойных позиций, но и с правой, и с левой ноги промахнулся на считанные сантиметры!

"Красная фурия" не знала, чем ответить. Она нервничала, когда соперник переходил центр поля, а в нападении Испании дико не хватало последнего паса и голевого чутья. Эти два качества в команде Энрике воплощают Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, но оба как назло травмированы.

Эта Испания явно не заслуживала победы, но все же ее одержала - Ольмо классно бахнул издали на 86-й минуте, мяч полетел в перекладину, а от нее - на Морату, который просто не мог промазать из такой позиции.

23 - Álvaro Morata ???????? has played 50 games for Spanish side in all competitions since 15th November 2014 vs Belarus; since then, the Madrilean is the Spanish player to have scored the most goals (23, ten more than any other). Killer#spainsweden #EuropeanQualifiers #Qatar2022 pic.twitter.com/DU7nUyVsyl