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Отбор ЧМ-2022. Испания - Швеция 1:0. Красная Фурия - в Катар, викинги - в плей-офф

Чемпионат мира FIFA
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Эх, Форсберг, Форсберг…

Отбор ЧМ-2022. Испания - Швеция 1:0. Красная Фурия - в Катар, викинги - в плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

По большому счету, Швеция упустила первое место в группе не сегодня, а несколько дней назад в Батуми, где уступила Грузии (0:2).

То поражение перевернуло ситуацию, превратив скандинавов из лидеров в догоняющих за один тур до финиша. Конечно, оставалась надежда на чудо в Севилье, но именно чудо. Разум подсказывал, что Испания возьмет первое место, и так оно и случилось.

Хотя Швеция, надо отдать ей должное, сыграла сегодня хорошо. Тре Крунур оборонялись довольно глубоко, но выбегали в контратаки при первой же возможности.

Испания беззубо владела мячом и ее первого момента пришлось ждать аж до 47-й минуты, когда Рауль де Томас головой немного неточно замкнул подачу с углового.

Швеция к тому времени обязана была вести в счете. Эмиль Форсберг, один из лидеров Тре Крунур, дважды пробивал из убойных позиций, но и с правой, и с левой ноги промахнулся на считанные сантиметры!

"Красная фурия" не знала, чем ответить. Она нервничала, когда соперник переходил центр поля, а в нападении Испании дико не хватало последнего паса и голевого чутья. Эти два качества в команде Энрике воплощают Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, но оба как назло травмированы.

Эта Испания явно не заслуживала победы, но все же ее одержала - Ольмо классно бахнул издали на 86-й минуте, мяч полетел в перекладину, а от нее - на Морату, который просто не мог промазать из такой позиции.

Со шведами все стало ясно даже раньше, когда Форсберг запорол и третий момент - Экдаль идеально забросил из глубины, однако Эмиль промахнулся по летевшему мячу. Не судьба, значит.

Тре Крунур могли ехать в Катар напрямую, но теперь их ждут стыковые матчи, где, возможно, нас ждет повторение 1/8 финала Евро-2020. Кто знает? Ну а Испания - молодцы. Команда у Энрике молодая и часто учится прямо по ходу матчей. В этом ноябре, кажется, обновленная "Фурия" усвоила науку побед при невзрачной игре - тоже ведь важная штука.

Отбор ЧМ-2022. Севилья. "Ла Картуха"

Испания - Швеция - 1:0

Гол: Мората, 86

Испания: Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Гави (Родри, 90), Бускетс, Солер (Мерино, 73) - Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60), Ольмо (Мендес, 90)

Швеция: Ольсен - Крафт (Ольссон, 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон - Классон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Сванберг, 63) - Исак (Ибрагимович, 73), Кулушевский (Квайсон, 63)

Предупреждения: Мендес, 90+1 - Крафт, 77

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В статье: Швеция Испания
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
15.11.2021 в 00:19
Фурия уже не та. Болел за них скорее по инерции, все таки хотелось, чтобы на ЧМ прошла более интересная и более созидающая команда. Ну а шведы - пожелаю им успеха в стыке, особенно против России.
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