Отбор ЧМ-2022. Испания - Швеция 1:0. Красная Фурия - в Катар, викинги - в плей-офф

По большому счету, Швеция упустила первое место в группе не сегодня, а несколько дней назад в Батуми, где уступила Грузии (0:2).

То поражение перевернуло ситуацию, превратив скандинавов из лидеров в догоняющих за один тур до финиша. Конечно, оставалась надежда на чудо в Севилье, но именно чудо. Разум подсказывал, что Испания возьмет первое место, и так оно и случилось.

Хотя Швеция, надо отдать ей должное, сыграла сегодня хорошо. Тре Крунур оборонялись довольно глубоко, но выбегали в контратаки при первой же возможности.

Испания беззубо владела мячом и ее первого момента пришлось ждать аж до 47-й минуты, когда Рауль де Томас головой немного неточно замкнул подачу с углового.

0,09 - Spain ???????? have recorded a 0,09 of xG at the half time vs Sweden ????????, their worst ratio in a first half of a single official game under Luis Enrique. Sterile#SpainvsSweden#EuropeanQualifiers #Qatar2022 pic.twitter.com/j0r7eatqly — OptaJose (@OptaJose) November 14, 2021

Швеция к тому времени обязана была вести в счете. Эмиль Форсберг, один из лидеров Тре Крунур, дважды пробивал из убойных позиций, но и с правой, и с левой ноги промахнулся на считанные сантиметры!

"Красная фурия" не знала, чем ответить. Она нервничала, когда соперник переходил центр поля, а в нападении Испании дико не хватало последнего паса и голевого чутья. Эти два качества в команде Энрике воплощают Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, но оба как назло травмированы.

Эта Испания явно не заслуживала победы, но все же ее одержала - Ольмо классно бахнул издали на 86-й минуте, мяч полетел в перекладину, а от нее - на Морату, который просто не мог промазать из такой позиции.

23 - Álvaro Morata ???????? has played 50 games for Spanish side in all competitions since 15th November 2014 vs Belarus; since then, the Madrilean is the Spanish player to have scored the most goals (23, ten more than any other). Killer#spainsweden #EuropeanQualifiers #Qatar2022 pic.twitter.com/DU7nUyVsyl — OptaJose (@OptaJose) November 14, 2021

Со шведами все стало ясно даже раньше, когда Форсберг запорол и третий момент - Экдаль идеально забросил из глубины, однако Эмиль промахнулся по летевшему мячу. Не судьба, значит.

Тре Крунур могли ехать в Катар напрямую, но теперь их ждут стыковые матчи, где, возможно, нас ждет повторение 1/8 финала Евро-2020. Кто знает? Ну а Испания - молодцы. Команда у Энрике молодая и часто учится прямо по ходу матчей. В этом ноябре, кажется, обновленная "Фурия" усвоила науку побед при невзрачной игре - тоже ведь важная штука.

Отбор ЧМ-2022. Севилья. "Ла Картуха"

Испания - Швеция - 1:0

Гол: Мората, 86

Испания: Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Гави (Родри, 90), Бускетс, Солер (Мерино, 73) - Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60), Ольмо (Мендес, 90)

Швеция: Ольсен - Крафт (Ольссон, 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон - Классон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Сванберг, 63) - Исак (Ибрагимович, 73), Кулушевский (Квайсон, 63)

Предупреждения: Мендес, 90+1 - Крафт, 77