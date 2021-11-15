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Португалия - Сербия 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Португалия - Сербия, отбор к ЧМ-2022, 14 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Португалия – Сербия, которые встречались в последнем туре отбора на Чемпионат мира. Португальцев устраивала и ничья, чтобы остаться на первом месте и выйти на турнир, но они умудрились проиграть, пропустив от Митровича на 90-й минуте. Теперь Роналду и компания сыграют в плей-офф отбора на Мундиаль.
Отбор в ЧМ-2022. Группа А
Португалия - Сербия 1:2
Голы: Саншеш 2 - Тадич 33, Митрович 90
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