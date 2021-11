Такого раньше не случалось. Роналду ни разу не пробил в створ в матче отбора на ЧМ

Сборная Португалии проиграла на своем поле Сербии в последнем матче группового раунда квалификации на ЧМ-2022 (1:2). Нападающий Криштиану Роналду не нанес ни одного точного удара по воротам.

Это первый случай в карьере форварда, когда он в отборочном поединке на Мундиаль ни разу не пробил в створ. Впервые в текущей отборочной кампании чемпионата мира он не попал в рамку хотя бы один раз.

Cristiano Ronaldo did not have a single shot on target against Serbia.



It’s the first time in this World Cup qualifying campaign that he has not hit the target at least once. ???? pic.twitter.com/7kn0mJV1jG