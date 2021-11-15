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Такого раньше не случалось. Роналду ни разу не пробил в створ в матче отбора на ЧМ
Сербы нейтрализовали Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Португалии проиграла на своем поле Сербии в последнем матче группового раунда квалификации на ЧМ-2022 (1:2). Нападающий Криштиану Роналду не нанес ни одного точного удара по воротам.
Это первый случай в карьере форварда, когда он в отборочном поединке на Мундиаль ни разу не пробил в створ. Впервые в текущей отборочной кампании чемпионата мира он не попал в рамку хотя бы один раз.
Cristiano Ronaldo did not have a single shot on target against Serbia.— Squawka Football (@Squawka) November 14, 2021
It’s the first time in this World Cup qualifying campaign that he has not hit the target at least once. ???? pic.twitter.com/7kn0mJV1jG
Напомним, команда Сантуша открыла счет уже на 2-й минуте, но еще в первом тайме Тадич сравнял цифры на табло, а на 90-й минуте мяч Митровича принес победу гостям. Теперь Португалия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2022.
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