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Такого раньше не случалось. Роналду ни разу не пробил в створ в матче отбора на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Сербы нейтрализовали Криштиану

Такого раньше не случалось. Роналду ни разу не пробил в створ в матче отбора на ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Португалии проиграла на своем поле Сербии в последнем матче группового раунда квалификации на ЧМ-2022 (1:2). Нападающий Криштиану Роналду не нанес ни одного точного удара по воротам.

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022. Португалия – Сербия 1:2. Роналду и компания отправились в стыки

Это первый случай в карьере форварда, когда он в отборочном поединке на Мундиаль ни разу не пробил в створ. Впервые в текущей отборочной кампании чемпионата мира он не попал в рамку хотя бы один раз.

Напомним, команда Сантуша открыла счет уже на 2-й минуте, но еще в первом тайме Тадич сравнял цифры на табло, а на 90-й минуте мяч Митровича принес победу гостям. Теперь Португалия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2022.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия
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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
15.11.2021 в 12:19
Матч не смотрел. Ронька капитанскую повязку швырял?
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0
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
15.11.2021 в 10:20
Шоб Рональдо зняв стрес дайте срочно зіграти йому з Ліхтенштейном та Люксембургом.
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+1
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
15.11.2021 в 10:18
Тренера надо мінять,не дає йому розкритися)))
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+2
0
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dimonxman again (London)
15.11.2021 в 11:59
Хахаха, тонкий юмор! Очень тонкий! Не каждый тут поймет, жди минусов )))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
15.11.2021 в 12:16
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0
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