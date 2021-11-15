Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Успех Красной Фурии или плей-офф для Златана и Ко. Испания – Швеция 1:0. Обзор матча и видео гола
Альваро – герой
Getty Images / Global Images Ukraine
Испания в домашних стенах минимально обыграла Швецию в матче 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Под занавес встречи подопечным Энрике удалось добыть 3 очка благодаря голу Альваро Мораты. Таким образом, Испания выиграла свою группу B и напрямую вышла на Мундиаль. Швеция завершила раунд на 2-й позиции и теперь команда Янне Андерссона сыграет в плей-офф отбора.
Смотрите видеообзор матча последнего тура отбора на ЧМ-2022 между Испанией и Швецией.
Севилья. "Эстадио де-ла-Картуха".
Гол: Мората (86)
Популярное сейчас
- "Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге
- Конфуз Португалии, выход на ЧМ Испании и Хорватии, успех македонцев. Главные новости за 14 ноября
- Отбор на ЧМ-2022. Португалия – Сербия 1:2. Роналду и компания отправились в стыки
- Кто уже вышел в плей-офф ЧМ? Список участников стыковых матчей в зоне УЕФА
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО