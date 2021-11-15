Успех Красной Фурии или плей-офф для Златана и Ко. Испания – Швеция 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания в домашних стенах минимально обыграла Швецию в матче 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Под занавес встречи подопечным Энрике удалось добыть 3 очка благодаря голу Альваро Мораты. Таким образом, Испания выиграла свою группу B и напрямую вышла на Мундиаль. Швеция завершила раунд на 2-й позиции и теперь команда Янне Андерссона сыграет в плей-офф отбора.

Смотрите видеообзор матча последнего тура отбора на ЧМ-2022 между Испанией и Швецией.

Севилья. "Эстадио де-ла-Картуха".

Испания – Швеция 1:0

Гол: Мората (86)