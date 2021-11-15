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"С меня словно свалился 100-килограммовый рюкзак ". Коуч Испании – о выходе Красной Фурии на Мундиаль

Чемпионат мира FIFA
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Катар уже ждет

"С меня словно свалился 100-килограммовый рюкзак ". Коуч Испании – о выходе Красной Фурии на Мундиаль

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после победы над Швецией (1:0). Цитирует наставника пресс-служба УЕФА. Испания в 15-й раз подряд вышла на крупный международный форум (8 ЧМ и 7 ЕВРО).

"Без сомнения, я очень рад за Альваро (прим. ред. UA-Футбол – Мората забил единственный гол в матче), что именно он завершил цикл, забив мяч. Нет игрока, который лучше всего олицетворяет преодоление невзгод и критики".

"В последних играх я испытал гораздо большее давление, чем на ЕВРО или в Лиге наций. С меня словно свалился 100-килограммовый рюкзак. Гави? Если я ставлю 17-летнего неопытного парня, то это значит, что я знаю, каким игроком он станет. Он прекрасен".

"Да, мы страдали. Иначе и быть не могло, потому что это команда, которую следует опасаться. Они хорошо защищаются, закрывают пространство. Я очень горжусь игроками, которые приняли участие в отборочном этапе, а не только теми, кто вышел в Севилье. Мы чувствовали единство между сборной и страной, чувствовали гордость. Стадион вселил в парней уверенность, зарядил их амбициями".

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В статье: Швеция Испания Альваро Мората Луис Энрике Чемпионат Мира Гави
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