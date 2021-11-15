"С меня словно свалился 100-килограммовый рюкзак ". Коуч Испании – о выходе Красной Фурии на Мундиаль

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после победы над Швецией (1:0). Цитирует наставника пресс-служба УЕФА. Испания в 15-й раз подряд вышла на крупный международный форум (8 ЧМ и 7 ЕВРО).

"Без сомнения, я очень рад за Альваро (прим. ред. UA-Футбол – Мората забил единственный гол в матче), что именно он завершил цикл, забив мяч. Нет игрока, который лучше всего олицетворяет преодоление невзгод и критики".

"В последних играх я испытал гораздо большее давление, чем на ЕВРО или в Лиге наций. С меня словно свалился 100-килограммовый рюкзак. Гави? Если я ставлю 17-летнего неопытного парня, то это значит, что я знаю, каким игроком он станет. Он прекрасен".