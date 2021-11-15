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Что-то из мира единоборств. ВИДЕО, как Ибрагимович с плеча брутально продавил в спину Аспиликуэту
Непонятное действие от Златана
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок сборной Испании Сесар Аспиликуэта столкнулся с форвардом шведов Златаном Ибрагимовичем во время отборочного матча на ЧМ-2022. На видео можно заметить, как ветеран "Милана" специально врезается в спину испанскому защитнику. Напомним, "Красная Фурия" обыграла "сине-желтых" и отправится на Мундиаль с первого места, единственный гол забил Альваро Мората (1:0).
Златан сделал вид, что его самого толкнули, и завалился вслед за Аспиликуэтой. Швед получил желтую карточку, арбитр не проверял эпизод на VAR, хотя пользователи в Сети активно намекают на красную карточку для Ибрагимовича.
Just a shoulder from Ibrahimovic and Azpilicueta is all over the place???????????????????? pic.twitter.com/KfHYp2JOGa— Lατιf???? (@iLatif_) November 15, 2021
Аспиликуэта отделался легким испугом. После встречи Сесар прокомментировал столкновение в своих социальных сетях, сообщив, что с ним все в порядке. Несколько минут игрок "Челси" не поднимался с газона.
Todo bien por aquí???????????? https://t.co/Bga5l7epaP pic.twitter.com/XTxRD0MMHR— César Azpilicueta (@CesarAzpi) November 15, 2021
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