Что-то из мира единоборств. ВИДЕО, как Ибрагимович с плеча брутально продавил в спину Аспиликуэту

Игрок сборной Испании Сесар Аспиликуэта столкнулся с форвардом шведов Златаном Ибрагимовичем во время отборочного матча на ЧМ-2022. На видео можно заметить, как ветеран "Милана" специально врезается в спину испанскому защитнику. Напомним, "Красная Фурия" обыграла "сине-желтых" и отправится на Мундиаль с первого места, единственный гол забил Альваро Мората (1:0).

Златан сделал вид, что его самого толкнули, и завалился вслед за Аспиликуэтой. Швед получил желтую карточку, арбитр не проверял эпизод на VAR, хотя пользователи в Сети активно намекают на красную карточку для Ибрагимовича.

Just a shoulder from Ibrahimovic and Azpilicueta is all over the place???????????????????? pic.twitter.com/KfHYp2JOGa