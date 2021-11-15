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Что-то из мира единоборств. ВИДЕО, как Ибрагимович с плеча брутально продавил в спину Аспиликуэту

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Непонятное действие от Златана

Что-то из мира единоборств. ВИДЕО, как Ибрагимович с плеча брутально продавил в спину Аспиликуэту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок сборной Испании Сесар Аспиликуэта столкнулся с форвардом шведов Златаном Ибрагимовичем во время отборочного матча на ЧМ-2022. На видео можно заметить, как ветеран "Милана" специально врезается в спину испанскому защитнику. Напомним, "Красная Фурия" обыграла "сине-желтых" и отправится на Мундиаль с первого места, единственный гол забил Альваро Мората (1:0).

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Златан сделал вид, что его самого толкнули, и завалился вслед за Аспиликуэтой. Швед получил желтую карточку, арбитр не проверял эпизод на VAR, хотя пользователи в Сети активно намекают на красную карточку для Ибрагимовича.

Аспиликуэта отделался легким испугом. После встречи Сесар прокомментировал столкновение в своих социальных сетях, сообщив, что с ним все в порядке. Несколько минут игрок "Челси" не поднимался с газона.

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В статье: Швеция Испания Златан Ибрагимович Сесар Аспиликуэта
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
15.11.2021 в 14:34
Пи@ар цыганский блъ... Тьфу..
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0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
15.11.2021 в 14:24
За теке щелбанів по носі надавати)))
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
15.11.2021 в 14:07
За таке треба вилучати постфактум матчів на 5.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.11.2021 в 14:24
не понимаю только, почему судья на ВАР не отмаячил главному
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.11.2021 в 14:02
ах ты ж боснийский педик) это красная
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+3
0


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