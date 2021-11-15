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Мората: Испания должна быть на всех чемпионатах мира
Нападающий сборной Испании прокомментировал победу над командой Швеции в отборе к ЧМ-2022
Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал
"Это невероятное чувство. Мы так упорно работали, чтобы достичь этой цели. У нас были неудачные моменты, но мы прошли через это вместе. Катар - место, где мы должны быть.
Но слишком много праздновать тоже не стоит. Испания должна быть на всех чемпионатах мира. Любой матч бывает сложным. Все команды упорно работают и хорошо защищаются. На этом стадионе мы играли не слишком удачно и на Евро. Я понимал это, было особое настроение. Знал, что у меня будет шанс", - цитирует Мората Marca.
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