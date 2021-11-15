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Мората: Испания должна быть на всех чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
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Нападающий сборной Испании прокомментировал победу над командой Швеции в отборе к ЧМ-2022

Мората: Испания должна быть на всех чемпионатах мира

Новина українською

Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Швеции. Встреча закончилась со счётом 1:0, Мората забил единственный гол в концовке встречи. Благодаря этой победе испанцы заняли 1-е место в своей группе и завоевали прямую путёвку на чемпионат мира.

"Это невероятное чувство. Мы так упорно работали, чтобы достичь этой цели. У нас были неудачные моменты, но мы прошли через это вместе. Катар - место, где мы должны быть.

Но слишком много праздновать тоже не стоит. Испания должна быть на всех чемпионатах мира. Любой матч бывает сложным. Все команды упорно работают и хорошо защищаются. На этом стадионе мы играли не слишком удачно и на Евро. Я понимал это, было особое настроение. Знал, что у меня будет шанс", - цитирует Мората Marca.

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В статье: Испания Альваро Мората отбор к ЧМ-2022
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