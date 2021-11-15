Отбор ЧМ-2022. Англия забила десять голов, Венгрия обыграла Польшу

Отбор к ЧМ-2022, группа I, десятый тур

Формально перед стартом матча против Сан-Марино Англия еще не была на Чемпионат мире. Правда, все понимали, как закончится эта игра. Однако мало кто предполагал, что все будет настолько бессмысленно.

Ну как бессмысленно. Аарон Рэмсдейл и Конор Галлахер стали 49-м и 50-ми дебютантами сборной при Гарете Саутгейте. Эмиль Смит-Роу забил свой первый гол за “трех львов” – в календарном году за Англию забивали 18 разных футболистов , что стало рекордом.

What an absolute waste of time this game is. — James Pearce (@JamesPearceLFC) November 15, 2021

Харри Кейн забил четыре мяча за 15 минут. Всего в двух последних матчах сборной он забил семь голов – столько же, сколько за “Тоттенхэм” в нынешнем сезоне во всех турнирах, в семь раз больше, чем в чемпионате Англии (один). Кейн догнал по количеству голов в сборной Гари Линекера (48), впереди только сэр Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Но все эти рекорды и достижение воспринимались бы более весомо, если бы они были поставлены в матче против хорошей, средней или просто слабой континентальной сборной. Но команда Сан-Марино, откровенно говоря, сегодня провела катастрофический матч по всем параметрам. Анализировать что-то или просто перечислять голы нет смысла. Крупнейшая выездная победа Англии в официальном матче и квалификация на седьмой подряд Чемпионат мира.

Второе место остается за сборной Польши, но команда Пауло Соузы разочаровала в матче последнего тура, проиграв в Варшаве сборной Венгрии. Обе команды не играли основными составами, у Польши не было Крыховяка, Глика и Левандовского, и команду как будто подменили. Меньше надежности у своих ворота, меньше энергии, меньше продуманных действий и класса в атаке. Венгрия играла на контратаках, и ход игры ее полностью устраивал.

Первые два гола в матче были полуслучайными. Сначала венгры отметились после стандарта – подача из глубины, Модер затылком скидывает мяч назад к своим воротам, Шафер делает легкое прикосновение, и мяч залетает между ног Шченсны.

Польша ответила мячом после углового. Первый удар Пентека был заблокирован, но на добивании был Свидерский.

Хозяева почувствовали момент, принялись еще больше атаковать, и в результате только пропустили. Кишш избежал офсайда после паса из глубины и выполнил точную передачу на Газдага – 2:1.

Из-за этого поражения Польша теперь шестая в списке сеяных команд плей-офф, и ее завтра могут потеснить.

К слову, эта победа не позволила Венгрии закончить группу на третьем месте. Почетное место остается за Албанией, которая минимально переиграла Андорру.

Варшава, “ПГЕ Национальный”

Польша – Венгрия 1:2

Голы: Свидерский 61 – Шафер 37, Газдаг 80

Польша: Шченсны – Давидович, Беднарек, Кендзера – Линетти (Франковский 65) – Кэш (Юзвяк 46), Клих, Модер (Зелинський 46), Пухач (Плахета 83) – Свидерский, Пентек (Милик 65)

Венгрия: Дибус – Аттила Салаи, Ланг, Фиола – Зольт Надь, Шафер, Адам Надь (Вечеи 90), Него – Шен (Кишш 72), Варга (Газдаг 58) – Адам Салаи (Хан 89)

Предупреждения: Клих 41, Кэш 45+2, Пухач 58, Кендзера 67 – Зольт Надь 6, Шен 43, Аттила Салаи 64, Газдаг 74

Сан-Марино, “Сан-Марино Стэдиум”

Сан-Марино – Англия 0:10

Голы: Магуайр 6, Фаббри 15 (авт.), Кейн 27 (пен.), Кейн 31, Кейн 39 (пен.), Кейн 42, Смит-Роу 58, Мингз 69, Абрахам 78, Сака 79

Англия: Рэмсдейл – Мингз, Коуди, Магуайр (Чилуэлл 46) – Сака, Филлипс (Галлахер 46), Беллингем, Александер-Арнольд – Смит-Роу (Стоунз 74), Кейн (Джеймс 63), Фоден (Абрахам 46)

Предупреждения: Томассини 16, Росси 26, Д`Аддарио 38, Баттистини 54, Росси 68 – Абрахам 73

Удаление: Росси 68

Тирана, “Air Albania Стэдиум”

Албания – Андорра 1:0

Гол: Чекичи 73 (пен.)

Албания: Стракоша – Михай, Дермаку, Ходжалари (Ленджани 90) – Роши, Чекичи, Рамадани (Байрами 56), Лачи, Хюсай – Узуни, Сефери (Муджи 57)

Предупреждение: Пужоль 39