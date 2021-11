Отбор ЧМ-2022. Англия забила десять голов, Венгрия обыграла Польшу

Отбор к ЧМ-2022, группа I, десятый тур

Формально перед стартом матча против Сан-Марино Англия еще не была на Чемпионат мире. Правда, все понимали, как закончится эта игра. Однако мало кто предполагал, что все будет настолько бессмысленно.

Ну как бессмысленно. Аарон Рэмсдейл и Конор Галлахер стали 49-м и 50-ми дебютантами сборной при Гарете Саутгейте. Эмиль Смит-Роу забил свой первый гол за “трех львов” – в календарном году за Англию забивали 18 разных футболистов , что стало рекордом.

What an absolute waste of time this game is.