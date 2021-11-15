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Отбор ЧМ-2022. Англия забила десять голов, Венгрия обыграла Польшу
Последние матчи отбора в группе I ничего не изменили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, группа I, десятый тур
Формально перед стартом матча против Сан-Марино Англия еще не была на Чемпионат мире. Правда, все понимали, как закончится эта игра. Однако мало кто предполагал, что все будет настолько бессмысленно.
Ну как бессмысленно. Аарон Рэмсдейл и Конор Галлахер стали 49-м и 50-ми дебютантами сборной при Гарете Саутгейте. Эмиль Смит-Роу забил свой первый гол за “трех львов” – в календарном году за Англию забивали 18 разных футболистов , что стало рекордом.
What an absolute waste of time this game is.— James Pearce (@JamesPearceLFC) November 15, 2021
Харри Кейн забил четыре мяча за 15 минут. Всего в двух последних матчах сборной он забил семь голов – столько же, сколько за “Тоттенхэм” в нынешнем сезоне во всех турнирах, в семь раз больше, чем в чемпионате Англии (один). Кейн догнал по количеству голов в сборной Гари Линекера (48), впереди только сэр Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).
Но все эти рекорды и достижение воспринимались бы более весомо, если бы они были поставлены в матче против хорошей, средней или просто слабой континентальной сборной. Но команда Сан-Марино, откровенно говоря, сегодня провела катастрофический матч по всем параметрам. Анализировать что-то или просто перечислять голы нет смысла. Крупнейшая выездная победа Англии в официальном матче и квалификация на седьмой подряд Чемпионат мира.
Второе место остается за сборной Польши, но команда Пауло Соузы разочаровала в матче последнего тура, проиграв в Варшаве сборной Венгрии. Обе команды не играли основными составами, у Польши не было Крыховяка, Глика и Левандовского, и команду как будто подменили. Меньше надежности у своих ворота, меньше энергии, меньше продуманных действий и класса в атаке. Венгрия играла на контратаках, и ход игры ее полностью устраивал.
Первые два гола в матче были полуслучайными. Сначала венгры отметились после стандарта – подача из глубины, Модер затылком скидывает мяч назад к своим воротам, Шафер делает легкое прикосновение, и мяч залетает между ног Шченсны.
Польша ответила мячом после углового. Первый удар Пентека был заблокирован, но на добивании был Свидерский.
Хозяева почувствовали момент, принялись еще больше атаковать, и в результате только пропустили. Кишш избежал офсайда после паса из глубины и выполнил точную передачу на Газдага – 2:1.
Из-за этого поражения Польша теперь шестая в списке сеяных команд плей-офф, и ее завтра могут потеснить.
К слову, эта победа не позволила Венгрии закончить группу на третьем месте. Почетное место остается за Албанией, которая минимально переиграла Андорру.
Варшава, “ПГЕ Национальный”
Польша – Венгрия 1:2
Голы: Свидерский 61 – Шафер 37, Газдаг 80
Польша: Шченсны – Давидович, Беднарек, Кендзера – Линетти (Франковский 65) – Кэш (Юзвяк 46), Клих, Модер (Зелинський 46), Пухач (Плахета 83) – Свидерский, Пентек (Милик 65)
Венгрия: Дибус – Аттила Салаи, Ланг, Фиола – Зольт Надь, Шафер, Адам Надь (Вечеи 90), Него – Шен (Кишш 72), Варга (Газдаг 58) – Адам Салаи (Хан 89)
Предупреждения: Клих 41, Кэш 45+2, Пухач 58, Кендзера 67 – Зольт Надь 6, Шен 43, Аттила Салаи 64, Газдаг 74
Сан-Марино, “Сан-Марино Стэдиум”
Сан-Марино – Англия 0:10
Голы: Магуайр 6, Фаббри 15 (авт.), Кейн 27 (пен.), Кейн 31, Кейн 39 (пен.), Кейн 42, Смит-Роу 58, Мингз 69, Абрахам 78, Сака 79
Англия: Рэмсдейл – Мингз, Коуди, Магуайр (Чилуэлл 46) – Сака, Филлипс (Галлахер 46), Беллингем, Александер-Арнольд – Смит-Роу (Стоунз 74), Кейн (Джеймс 63), Фоден (Абрахам 46)
Предупреждения: Томассини 16, Росси 26, Д`Аддарио 38, Баттистини 54, Росси 68 – Абрахам 73
Удаление: Росси 68
Тирана, “Air Albania Стэдиум”
Албания – Андорра 1:0
Гол: Чекичи 73 (пен.)
Албания: Стракоша – Михай, Дермаку, Ходжалари (Ленджани 90) – Роши, Чекичи, Рамадани (Байрами 56), Лачи, Хюсай – Узуни, Сефери (Муджи 57)
Предупреждение: Пужоль 39
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|10
|8
|2
|0
|39-3
|+36
|26
|2
|Польша
|10
|6
|2
|2
|30-11
|+19
|20
|3
|Албания
|10
|6
|0
|4
|12-12
|0
|18
|4
|Венгрия
|10
|5
|2
|3
|19-13
|+6
|17
|5
|Андорра
|10
|2
|0
|8
|8-24
|-16
|6
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1-46
|-45
|0
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