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Группа F. Первое фиаско датчан и очередная израильская перестрелка
А также возрождение Арнаутовича
Фото: Faisal HQ, Twitter
Отбор к ЧМ. Группа F, 10-й тур
Шотландия – Дания 2:0
Голы: Суттар 35, Адамс 86
“Скотты” брутально обошлись с победной серией сборной Дании реваншем в Глазко. Две первые команды группы подошли к личной встрече на пиковом уровне – шотландцы на серии из 5 побед, датчане вовсе выиграли все 9. Оказалось, что топливный бак Дании таки дало течь, в то время как шотландскую уверенность сломить сейчас трудно.
Шотландцам сегодня удалось показать свои сильнейшие стороны – забили с очередного углового, солидно обороняли результат, а потом наказали за финальный навал убийственной контратакой. Дания же без Хейбьерга и Дамсгора в центре поля перестаёт казаться топовой командой и не в состоянии держать игру в своих руках. Нет контроля – нет и результата.
Израиль – Фарерские острова 3:2
Голы: Даббур 30 (пен), Вейсман 58, Перец 74 – Ватнхамар 62, Ольсен 72
Этой осенью Израиль откровенно заигрался с атакующим футболом. 5:2, 5:0, 3:2, 4:2, 3:2 сегодня – попахивает азартностью любителя. Отдушина для глаза нейтрального болельщика, но на серьёзный результат даже относительно своего уровня с таким футболом замахнуться сложно. Вейсманн здорово подменил травмированного Захави, составив добрую компанию Даббуру – с каждого по голу. За сияния атаки Израиля приходиться платить их защите, а они с повышенной нагрузкой не справляются, даже когда в соперниках скромные Фарерские острова.
Австрия – Молдавия 4:1
Голы: Арнаутович 4, 55 (пен), Триммель 21, Льюбичич 83 – Николаеску 60
Австрия же напоследок немного реабилитировалась за проваленную квалификацию второй убедительной победой кряду. В пятницу досталось Израилю, во вторник – молдаванам. Марко Арнаутович отбыл свой бан и добросовестно его отработал 3 голами в двух матчах, хоть они на турнирный расклад повлиять уже и не могли. А унионовец Триммель уничтожал на своём правом краю и заслуженно наработал на 1+1. Поспособствовало этому отсутствие Алабы, через фланг которого обычно идёт игра.
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