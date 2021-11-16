Саутгейт: Замена Кейна? Если бы мы оставили Харри на поле еще на 30', то нам бы звонили из семьи Руни

Менеджер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгром Сан-Марино (10:0) в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Благодарю игроков и персонал за очень хороший год. Мы никак не можем повлиять на то, с соперниками какого уровня встречаемся, однако то, как мы настраивались на матчи и работали на поле, впечатляет. Кейн? Если бы мы оставили Харри на поле еще на полчаса, то нам бы звонили из семьи Руни. Харри – невероятный бомбардир, мы хотели сегодня дать ему шанс проявить себя – и он это сделал".