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Саутгейт: Замена Кейна? Если бы мы оставили Харри на поле еще на 30', то нам бы звонили из семьи Руни

Чемпионат мира FIFA
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Саутгейт: Замена Кейна? Если бы мы оставили Харри на поле еще на 30', то нам бы звонили из семьи Руни

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгром Сан-Марино (10:0) в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Благодарю игроков и персонал за очень хороший год. Мы никак не можем повлиять на то, с соперниками какого уровня встречаемся, однако то, как мы настраивались на матчи и работали на поле, впечатляет. Кейн? Если бы мы оставили Харри на поле еще на полчаса, то нам бы звонили из семьи Руни. Харри – невероятный бомбардир, мы хотели сегодня дать ему шанс проявить себя – и он это сделал".

Кейн сыграл 63 минуты и забил 4 гола. Теперь в его активе 48 мячей за национальную команду. В списке лучших бомбардиров в "трех львов" Харри обошел Джимми Гривза (44 гола) и догнал Гари Линекера – теперь они делят третью строчку. Бобби Чарльтон занимает второе место (49), Уэйн Руни лидирует с 53 голами.

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В статье: Англия Уэйн Руни Гарет Саутгейт Харри Кейн Гарри Кейн отбор к ЧМ-2022
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Источник:
Eurosport

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