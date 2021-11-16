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Оформляя прямой билет в Катар. Швейцария – Болгария 4:0. Обзор матча и видео голов
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Nati
15 ноября состоялись матчи 10-го тура отбора на ЧМ-2022. В группе C сборная Швейцарии встречалась с Болгарией и разбила соперника со счетом 4:0, в то время как Северная Ирландия смогла сдержать в своих домашних стенах Италию – чемпиона Европы (0:0).
В Люцерне голы забивали Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрик Иттен и Ремо Фройлер. Таким образом, Швейцария занимает первое место в группе и получает прямую путевку в Катар. Подопечные Манчини отправляются в стыки.
Смотрите видеообзор матча заключительного тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Швейцарии и Болгарии.
Люцерн. "Свисспорарена".
Швейцария – Болгария 4:0
Голы: Окафор (48), Варгас (57), Иттен (72), Фройлер (90+1)
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