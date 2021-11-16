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Как ЮАР осталась без Мундиаля из-за симуляции хавбека Лестера

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Удивительное видео

Как ЮАР осталась без Мундиаля из-за симуляции хавбека Лестера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнем туре в рамках африканского отбора на ЧМ-2022 ЮАР и Гана разыгрывали первое место в своей группе G. Судьбу поединка решил единственный гол Андре Айю, который он провел с 11-метрового.

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Пенальти для Ганы был заработан с помощью симуляции: подача в штрафную ЮАР завершилась падением Дэниела Амарти. Защитник "Лестера" явно завалился на газон по собственной воле, однако арбитр повелся и свистнул нарушение, которого не было.

Важно понимать, что VAR на матчах в квалификации в Африке не работает. Гана обошла ЮАР по разнице мячей в рамках квартета. Проигравшая сторона требует переиграть поединок, 6 тысяч человек уже подписало петицию-обращение к ФИФА.

Ранее Амарти также был замечен в неподобающем поведении. После победы "Лестера" в финале Кубка Англии Дэниел, находясь в раздевалке и празднуя успех, демонстративно через спину бросил на пол вымпел "Челси".

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В статье: Гана ЮАР Даниэль Амарти отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (3)
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kravaserega (Kyiv)
16.11.2021 в 13:40
Хорошая попытка, ЮАР, но нет...))
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Oldfanat (Полтава)
16.11.2021 в 13:33
Любопытна рука защитника, он толкал игрока или пытался поддержать, чтобы тот не упал)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 13:24
Розбишака!
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