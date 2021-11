Как ЮАР осталась без Мундиаля из-за симуляции хавбека Лестера

В последнем туре в рамках африканского отбора на ЧМ-2022 ЮАР и Гана разыгрывали первое место в своей группе G. Судьбу поединка решил единственный гол Андре Айю, который он провел с 11-метрового.

Пенальти для Ганы был заработан с помощью симуляции: подача в штрафную ЮАР завершилась падением Дэниела Амарти. Защитник "Лестера" явно завалился на газон по собственной воле, однако арбитр повелся и свистнул нарушение, которого не было.

Важно понимать, что VAR на матчах в квалификации в Африке не работает. Гана обошла ЮАР по разнице мячей в рамках квартета. Проигравшая сторона требует переиграть поединок, 6 тысяч человек уже подписало петицию-обращение к ФИФА.

Ghana make it to the World Cup play-offs thanks to this penalty decision and a 1-0 win over South Africa.



Wow. Just wow. ????#BlackStars #GHARSA #WCQ2022pic.twitter.com/Oxlda3kwhu