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Бразилия скорее всего получит техническое поражение за сорванный матч с Аргентиной в сентябре

Чемпионат мира FIFA
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Ситуация получила развитие

Бразилия скорее всего получит техническое поражение за сорванный матч с Аргентиной в сентябре

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Бразилии, вероятно, будет наказана ФИФА за то, что ее домашняя игра с Аргентиной в квалификации ЧМ-2022 была сорвана, сообщает TNT Sports. В таком случае Бразильцам засчитают техническое поражение, а Аргентине дадут 3 очка.

5 сентября игра между командами была остановлена спустя 4 минуты после начала.

Причиной стало появление на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Сотрудники агентства подозревали, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа – оба из "Астон Виллы", Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро – оба из "Тоттенхэм" пересекли границу страны с нарушениями.

В итоге матч был отменен.

Напомним, что после 12 туров южноамериканской квалификации Бразилия занимает первое место в группе с 34 очками, а сборная Аргентины – второе с 28.

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В статье: Бразилия Аргентина ФИФА
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Комментарии (6)
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kalan-86 (Анкара)
16.11.2021 в 20:41
И это будет правильно. Ибо нефиг. Совсем уже обурели.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
16.11.2021 в 20:31
А шо такое ТНТ спортс?? Типа вестник Бабурки?
Ответить
0
-1
дома лучше) (Буда)
16.11.2021 в 20:40
аргентинский канал
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
16.11.2021 в 20:20
Оце дійсно потрібно карати! Одні держ чинуши дозволяють грати, а інші держ чинуши НІТ! Хіба це не бардак? Не можна було делегату матча своєчасно пере дати перелік "Футболістів АПЛ, яким із-за карантинних обмежень заборонено грати в Бразилії"! Із-за тих півночі не спав і виявилось дарма!
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0
0
vahtang (Львов)
16.11.2021 в 20:19
Дождались, когда решение уже не на что не повлияет и мужественно пошли на принцип...
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 20:09
Amicus curiae...
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0
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