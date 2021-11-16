Бразилия скорее всего получит техническое поражение за сорванный матч с Аргентиной в сентябре

Сборная Бразилии, вероятно, будет наказана ФИФА за то, что ее домашняя игра с Аргентиной в квалификации ЧМ-2022 была сорвана, сообщает TNT Sports. В таком случае Бразильцам засчитают техническое поражение, а Аргентине дадут 3 очка.

"ES CASI UN HECHO QUE EN DICIEMBRE LA FIFA LE DARÁ LOS PUNTOS A ARGENTINA ????????"



El partido contra Brasil ???????? en San Pablo, suspendido a los 5 minutos ⚽



La info de @HernanSCastillo en #HalconesyPalomas pic.twitter.com/57ZL8bmHRh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2021

5 сентября игра между командами была остановлена спустя 4 минуты после начала.

Причиной стало появление на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Сотрудники агентства подозревали, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа – оба из "Астон Виллы", Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро – оба из "Тоттенхэм" пересекли границу страны с нарушениями.

В итоге матч был отменен.

Напомним, что после 12 туров южноамериканской квалификации Бразилия занимает первое место в группе с 34 очками, а сборная Аргентины – второе с 28.