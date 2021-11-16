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Нападающий Зари Аллахьяр голевой передачей помог своей сборной победить в матче квалификации ЧМ-2022
Иран легко победил
Фото: ФК Заря Луганск
В шестом туре группового этапа третьего раунда отбора к ЧМ-2022 в Азии Иран на выезде играл против Сирии. Этот матч не закончился сенсацией – фаворитом был Иран, он и победил. Примечательно, что результативным действием отличился нападающий украинской "Зари" Аллахьяр Сайядманеш.
Он вышел на поле на 81-й минуте, а на 89-й отдал голевую передачу на Али Голизаде. В итоге Иран выиграл со счётом 3:0.
Сборная Ирана лидирует в своей группе отбора с 16-ю очками после шести поединков. На два очка отстает Южная Корея, а вот у третьей команды, – ОАЭ, – отставание на десять очков. На чемпионат мира выходят первые две сборные группы. Третья будет играть плей-офф.
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